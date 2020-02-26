7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные кафе, дегустация «чикети» с вином и любопытные истории о местной жизни

Anya
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Anya – ваш гид
Вы погуляете по уютным старинным улочкам и зайдете в традиционные кафе, где любят проводить время сами венецианцы.

Я расскажу, в чем особенности местных закусок, что и с чем принято есть и пить, где любил посидеть Бродский и какие коктейли родились в «городе на воде».

Вы попробуете знаменитые итальянские вина, узнаете, что такое «чикети», «бакари» и «трамедзино», вкусно и с душой проведете время и еще больше полюбите Венецию!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Венеция на вкус
Венеция на вкус

Что вас ожидает

Легендарные кафе Бродского и Казановы и тайные местечки
Вы посетите традиционные венецианские пабы «бакари», расположенные в крохотных переулках вдали от туристических маршрутов. Именно здесь чаще всего в конце дня встречаются местные жители для непринужденной беседы. Вы заглянете в «бакари», где любил посидеть за бокальчиком вина знаменитый Казанова, и впечатлитесь неизменным на протяжении веков антуражем этого заведения. Я покажу кафе, в котором нередко засиживался Бродский, размышляя о жизни и наблюдая «суетливое одиночество» Венеции. Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне. А ценителям «игристого» обязательно понравится в «бакари» с отличным Просекко. По вашему желанию, вы попробуете также белое Соаве, Совиньон или Шардоне.

Дегустация местных закусок, вина и коктейлей
Во время прогулки вы услышите истории из жизни знаменитых венецианцев и узнаете о традициях и быте современных горожан. Я расскажу, что такое «методо классико», почему у разных виноделен один и тот же сорт винограда имеет разный вкус, почему итальянское просекко не является шампанским и какие из местных напитков на него максимально похожи. Помимо вин, мы уделим внимание коктейлям — я поделюсь рецептом настоящего венецианского шприца, беллини и россини. Не забудем и о вкуснейших закусках «чикети» — вы познакомитесь с бутербродом «трамедзино», треской «бакала» и необычно приготовленными сардинами, восхититесь простотой, душевностью и качеством местной кухни!

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
26 февраля 2020
Анечка! От всех девочек большой привет)
8 февраля 2020
Экскурсия для любителей вина и людей, которые хотят лучше разобраться в этой теме. С венецианским колоритом, местным вином и закусками. Спасибо большое Анне !
18 декабря 2019
Очень понравилось! Экскурсия случилась перед нашим отъездом, гид показала нам улочки, по которым мы гуляли уже неделю, совсем с другой стороны. Завела нас в заведения, которые мы не замечали. Мы получили то что хотели. Если вы планируете провести в Венеции больше трех дней, то рекомендую забронировать экскурсию на начало путешествия.
13 ноября 2019
Знакомство с городом я начала в одиночестве, периодически сталкиваясь с группами русских туристов, все было монотонно и неинтересно. И точно решила для себя: такие экскурсии я не хочу.
Захотелось чего-то особенного... Наша встреча произошла на площади Сан Марко. Анна любезно предложила провести краткий экскурс по основным достопримечательностям. Я, как человек, обладающий математическим складом ума, плохо запоминающий историческую информацию - запомнила абсолютно все! Особенность Анны - это Любовь к её делу, её рассказы можно слушать часами, оторваться просто невозможно. Экскурсия прошла на одном дыхании. Здесь Вам расскажут об истории города, местной кухне , о дегустации вина, о секретах выбора... Вы - будете в восторге, как от полученной информации, так и от дегустаций. Однозначно буду рекомендовать Анну всем своим друзьям и знакомым. Хотите влюбиться в Венецию - обратитесь к Анне. Она поможет Вам в этом и найдёт ответы на все Ваши вопросы. Будет очень вкусно и интересно!❤️️
5 сентября 2019
Великолепная и необычная экскурсия. Анна так интересно и вкусно))) рассказывает про именно венецианскую кухню и вино! Заходили в такие кафешечки, где ест местное население. Честно говоря, если бы ходили сами, то прошли бы мимо. Дегустировали закуски и вино. Все очень понравилось! Попутно Анна рассказала, где можно попробовать лучшее в Венеции мороженое и настоящую итальянскую пиццу. (а не пирог) и где можно купить отличное вино. Большое спасибо!! Сходили в эти места, все попробовали, очень понравилось. У нас С Анной было три экскурсии и все прошли отлично!!! Рекомендую этого гида!
29 июня 2019
Экскурсия "Венеция на вкус" , экскурсовод Анна.Все очень понравилось. По моей просьбе Анна встретила меня на вокзале Санта Лючия и мы прошли пешком и проехали на водном трамвайчике по всему маршруту через весь город. По ходу передвижения Анна показывала и рассказывала о наиболее интересных с исторической точки зрения местах. при этом много фотографировались. Посетили несколько нетуристических мест, где я продегустировал некоторые вина и закуски из веницианской кухни. В заключение Анна помогла мне подобрать и купить ряд сувениров. От этой экскурсии остались самые лучшие впечатления.
4 июня 2019
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию!

Anya проводит ещё 7 экскурсий

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