7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Венеция на вкус

Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
Прогулка по старинным улочкам Венеции и посещение традиционных кафе, где любят проводить время местные жители.

Вы узнаете о местных закусках, винах и коктейлях, а также посетите легендарные заведения, где любили бывать
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Бродский и Казанова.

В программе дегустация знаменитых итальянских вин, таких как Амароне и Просекко, а также знакомство с закусками "чикети", "бакари" и "трамедзино". Венеция откроется для вас с новой стороны, вы погрузитесь в атмосферу города и узнаете его тайны

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация итальянских вин
  • 🍴 Знакомство с местными закусками
  • 🏛 Посещение легендарных кафе
  • 🌟 Узнаете тайны Венеции
  • 🎨 Погружение в местную культуру
Венеция на вкус
Венеция на вкус
Венеция на вкус

Что можно увидеть

  • Кафе Бродского
  • Кафе Казановы
  • Бакари

Описание экскурсии

Легендарные кафе Бродского и Казановы и тайные местечки

Вы посетите традиционные венецианские пабы «бакари», расположенные в крохотных переулках вдали от туристических маршрутов. Именно здесь чаще всего в конце дня встречаются местные жители для непринужденной беседы. Вы заглянете в «бакари», где любил посидеть за бокальчиком вина знаменитый Казанова, и впечатлитесь неизменным на протяжении веков антуражем этого заведения. Я покажу кафе, в котором нередко засиживался Бродский, размышляя о жизни и наблюдая «суетливое одиночество» Венеции. Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне. А ценителям «игристого» обязательно понравится в «бакари» с отличным Просекко. По вашему желанию, вы попробуете также белое Соаве, Совиньон или Шардоне.

Дегустация местных закусок, вина и коктейлей

Во время прогулки вы услышите истории из жизни знаменитых венецианцев и узнаете о традициях и быте современных горожан. Я расскажу, что такое «методо классико», почему у разных виноделен один и тот же сорт винограда имеет разный вкус, почему итальянское просекко не является шампанским и какие из местных напитков на него максимально похожи. Помимо вин, мы уделим внимание коктейлям — я поделюсь рецептом настоящего венецианского шприца, беллини и россини. Не забудем и о вкуснейших закусках «чикети» — вы познакомитесь с бутербродом «трамедзино», треской «бакала» и необычно приготовленными сардинами, восхититесь простотой, душевностью и качеством местной кухни!

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€170
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4054 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия. После
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окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города. Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
2
1
М
Очень понравилась экскурсия! Мы были семьей - с детьми 5-8-11 лет. Анна смогла сделать так, чтобы было интересно всем! Погуляли, послушали много интересных фактов о городе, сходили в очень классное
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заведение на дегустацию чикети и игристого. Посетили настоящую мастерскую венецианских масок! На следующий день кстати приобрели себе одну на память ☺️ очень рекомендую экскурсию! Анна проводит ее интересно для всех возрастов и настроя компании!

Очень понравилась экскурсия! Мы были семьей - с детьми 5-8-11 лет. Анна смогла сделать так, чтобы
Очень понравилась экскурсия! Мы были семьей - с детьми 5-8-11 лет. Анна смогла сделать так, чтобы
Очень понравилась экскурсия! Мы были семьей - с детьми 5-8-11 лет. Анна смогла сделать так, чтобы
Очень понравилась экскурсия! Мы были семьей - с детьми 5-8-11 лет. Анна смогла сделать так, чтобы
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Н
Анна - прекрасный, умный, интеллигентный гид. Провела нам интереснейшую экскурсию и организовала вкуснейшую дегустацию чикетти и местных вин. Раскрыла нам гастрономическую Венецию.
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Елена
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16 века, в самый ее расцвет, в эпоху уникальной живописи и искусства, неповторимой архитектуры, масок,
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карнавалов, флирта и потрясающих на вкус деликатесов и конечно же просекко! Наша прогулка проходила вдали от известных туристских маршрутов, по почти безлюдным улочкам прекрасной Венеции под увлекательный рассказ об истории создания этого неповторимого города, о его развитии и пика могущества, о непростых временах для Венеции и о его возрождении, как культурного центра всего региона. Анна имеет дар потрясающего рассказчика! Факты, события, великие люди и простые жители города буквально "оживали" в ее повествовании! Она смогла создать необыкновенную ауру очарования и проникновения в старинную эпоху Венеции, когда по улицам и переулкам ходили аристократы и простые люди, торговцы и пираты, куртизанки и их поклонники. Великолепие и разнообразие этого города не поддается описанию. Благодаря Анне нам удалось почувствовать дух города, узнать много интересных деталей о жизни венецианцев, познакомиться с обалденно вкусной домашней едой местных жителей, посетить уникальные ресторанчики и пообщаться с их владельцами. Анна просто "вдохнула" в нас любовь и восхищение Венецией и жизнерадостными и приветливыми венецианцами! Обязательно вернёмся ещё в этот великий город и к Анне! Рекомендуем всем, кто хочет узнать не только парадную Венецию, но и ее закулисье, ее настоящую, живую и неповторимую!

Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
Это было великолепно! С первых минут Анне удалось погрузить нас в эпоху настоящей аутентичной Венеции 15-16
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A
Отлично провели время в дружеской обстановке! Анна очень тонко чувствует настроение и при необходимости корректирует маршрут и тему для нашего максимального комфорта. Один большой минус- слишком быстро пролетело время! Впервые захотелось повторить такую же экскурсию- за один заход попробовать все и узнать все что интересно- невозможно. Придется возвращаться.
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P
Если вы хотите не только увидеть Венецию, но и разобраться в ее гастрономических предложениях, прогулка с Анной будет прекрасным выбором.
Прогулка с Анной это не только рассказы об истории Венеции, но
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и знакомство с традиционными венецианскими блюдами. Она увлеченно рассказывает о локальных блюдах и ингредиентах, делая акцент на культуре и традициях региона. Полученные от Анны знания о процессе винопития (она, ко всем своим прочим достоинствам, еще и профессиональный сомелье) раскрыли для нас еще одну грань La dolce vita. В Венеции непросто найти хорошее аутентичное заведение ориентированное на местную публику, а не на туристическую массовку. Те заведения, которые нам порекомендовала Анна, были безупречны. Мы очень признательны ей и за помощь в бронировании в этих ресторанах.

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В
Очень поздно пишу отзыв - но эмоции сильны и сейчас) замечательная экскурсия! Много попробовали, научились хоть немного понимать и разбираться в вине. Очень приятный, открытый и дружелюбный собеседник! Очень порадовало,
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что Анна "живая": высказывала личное мнение, а не только факты. О! Было здорово, что маршрут изменяемый: мы ни разу не пробовали устриц (не понятно, как их выбирать, есть, понимать…), и когда Анна узнала об этом, то сменила маршрут, отвела нас в чудное место для местных, где научила и показала, как эту страшную гадину употреблять (спойлер: с хлебом-маслом и вином). За этот новый опыт отдельное спасибо!
В общем, эта экскурсия крутая, интересная и полезная. Венеция прекрасна, Анна волшебна, вино вечнл. От всей души рекомендую!

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