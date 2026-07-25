7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по старинным улочкам Венеции и посещение традиционных кафе, где любят проводить время местные жители.Вы узнаете о местных закусках, винах и коктейлях, а также посетите легендарные заведения, где любили бывать

Бродский и Казанова. В программе дегустация знаменитых итальянских вин, таких как Амароне и Просекко, а также знакомство с закусками "чикети", "бакари" и "трамедзино". Венеция откроется для вас с новой стороны, вы погрузитесь в атмосферу города и узнаете его тайны

Описание экскурсии

Легендарные кафе Бродского и Казановы и тайные местечки

Вы посетите традиционные венецианские пабы «бакари», расположенные в крохотных переулках вдали от туристических маршрутов. Именно здесь чаще всего в конце дня встречаются местные жители для непринужденной беседы. Вы заглянете в «бакари», где любил посидеть за бокальчиком вина знаменитый Казанова, и впечатлитесь неизменным на протяжении веков антуражем этого заведения. Я покажу кафе, в котором нередко засиживался Бродский, размышляя о жизни и наблюдая «суетливое одиночество» Венеции. Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне. А ценителям «игристого» обязательно понравится в «бакари» с отличным Просекко. По вашему желанию, вы попробуете также белое Соаве, Совиньон или Шардоне.

Дегустация местных закусок, вина и коктейлей

Во время прогулки вы услышите истории из жизни знаменитых венецианцев и узнаете о традициях и быте современных горожан. Я расскажу, что такое «методо классико», почему у разных виноделен один и тот же сорт винограда имеет разный вкус, почему итальянское просекко не является шампанским и какие из местных напитков на него максимально похожи. Помимо вин, мы уделим внимание коктейлям — я поделюсь рецептом настоящего венецианского шприца, беллини и россини. Не забудем и о вкуснейших закусках «чикети» — вы познакомитесь с бутербродом «трамедзино», треской «бакала» и необычно приготовленными сардинами, восхититесь простотой, душевностью и качеством местной кухни!

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.