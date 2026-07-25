7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете о местных закусках, винах и коктейлях, а также посетите легендарные заведения, где любили бывать
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация итальянских вин
- 🍴 Знакомство с местными закусками
- 🏛 Посещение легендарных кафе
- 🌟 Узнаете тайны Венеции
- 🎨 Погружение в местную культуру
Что можно увидеть
- Кафе Бродского
- Кафе Казановы
- Бакари
Описание экскурсии
Легендарные кафе Бродского и Казановы и тайные местечки
Вы посетите традиционные венецианские пабы «бакари», расположенные в крохотных переулках вдали от туристических маршрутов. Именно здесь чаще всего в конце дня встречаются местные жители для непринужденной беседы. Вы заглянете в «бакари», где любил посидеть за бокальчиком вина знаменитый Казанова, и впечатлитесь неизменным на протяжении веков антуражем этого заведения. Я покажу кафе, в котором нередко засиживался Бродский, размышляя о жизни и наблюдая «суетливое одиночество» Венеции. Любителей красных вин я отведу в место с самым большим в городе выбором Амароне. А ценителям «игристого» обязательно понравится в «бакари» с отличным Просекко. По вашему желанию, вы попробуете также белое Соаве, Совиньон или Шардоне.
Дегустация местных закусок, вина и коктейлей
Во время прогулки вы услышите истории из жизни знаменитых венецианцев и узнаете о традициях и быте современных горожан. Я расскажу, что такое «методо классико», почему у разных виноделен один и тот же сорт винограда имеет разный вкус, почему итальянское просекко не является шампанским и какие из местных напитков на него максимально похожи. Помимо вин, мы уделим внимание коктейлям — я поделюсь рецептом настоящего венецианского шприца, беллини и россини. Не забудем и о вкуснейших закусках «чикети» — вы познакомитесь с бутербродом «трамедзино», треской «бакала» и необычно приготовленными сардинами, восхититесь простотой, душевностью и качеством местной кухни!
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€170
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прогулка с Анной это не только рассказы об истории Венеции, но