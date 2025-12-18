Описание экскурсииЗа час вы пройдёте от моста Риальто к площади Сан-Марко и увидите самый узнаваемый путь по сердцу Венеции. Узнаете, как здесь зародился торговый центр Европы, где стояли первые рынки и почему город вырос именно на воде. Мы рассмотрим древний храм Сан-Джакометто, прогуляемся по улочкам ремесленников и выйдем к главной площади города, где архитектура рассказывает о славе Венецианской республики. Лёгкая прогулка без очередей и спешки, только атмосфера и истории, которые делают Венецию живой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начинаем нашу прогулку у Риальто, где кипела торговая жизнь Венеции и решались цены на товары, которые потом расходились по всему миру. Здесь легко почувствовать, каким деловым и шумным был город несколько веков назад
- Затем подойдём к небольшому храму Сан-Джакометто, который считается одним из самых древних зданий Венеции. Он напоминает о тех временах, когда Венеция только делала первые шаги как республика на воде
- Продолжаем путь через исторический район вокруг бывших рынков. Улочки здесь узкие, здания стоят почти вплотную к каналам, а в воздухе всё ещё живут ароматы торговых бастионов старого города
- По дороге увидим несколько элегантных палаццо. Эти дома рассказывают о богатых семьях, которые строили своё влияние на торговле, искусстве и политике, превращая Венецию в мощную державу
- Финалом прогулки станет площадь Сан-Марко. Мы выйдем к месту, которое называют парадной гостиной Европы. Рассмотрим её архитектуру снаружи и узнаем, как именно эта площадь стала центром культуры, власти и праздников города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение достопримечательностей внутри
Место начала и завершения?
Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Водная прогулка
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Венеции, как местный житель. Посетите скрытые уголки города и насладитесь вкусом настоящих итальянских закусок
Завтра в 13:00
20 дек в 18:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Блиц-экскурсия по Венеции
За один час вы увидите все ключевые достопримечательности Венеции. Узнайте увлекательные истории и легенды, которые скрывает этот удивительный город
Начало: На площади Святого Марка
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:30 и 17:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека