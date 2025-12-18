Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии За час вы пройдёте от моста Риальто к площади Сан-Марко и увидите самый узнаваемый путь по сердцу Венеции. Узнаете, как здесь зародился торговый центр Европы, где стояли первые рынки и почему город вырос именно на воде. Мы рассмотрим древний храм Сан-Джакометто, прогуляемся по улочкам ремесленников и выйдем к главной площади города, где архитектура рассказывает о славе Венецианской республики. Лёгкая прогулка без очередей и спешки, только атмосфера и истории, которые делают Венецию живой.

