Познать Венецию Бродского означает выбросить из головы стереотипы об этом городе: забыть о высоких ценах, потоке туристов, карнавале «на экспорт».
И разглядеть вечную поэзию настоящей Венеции с её звоном колоколов «как сервизов чайных», acqua alta — высокой водой, которой «Адриатика наполняет каналы», улочками, «узкими, как «люблю». Вот за такой Венецией мы с вами и отправимся.
И разглядеть вечную поэзию настоящей Венеции с её звоном колоколов «как сервизов чайных», acqua alta — высокой водой, которой «Адриатика наполняет каналы», улочками, «узкими, как «люблю». Вот за такой Венецией мы с вами и отправимся.
Описание экскурсии
Мы пройдёмся дорогами Бродского, вспоминая его эссе «Набережная неисцелимых» и стихи, посвящённые любимому городу. Постараемся угадать описываемые места в тех, которые будем встречать на пути. И рассмотрим знаменитые городские локации с точки зрения их соприкосновения с жизнью поэта.
Вы увидите:
- Пансион «Академия», упомянутый в стихотворении «Лагуна» — поэт любил здесь останавливаться.
- Ту самую «Набережную неисцелимых» и любимые места Бродского неподалёку от неё.
- Палаццо Марчелло, принадлежащий представителю одного из самых чтимых венецианских родов. Здесь Бродский гостил во время последних визитов в Венецию.
- Площадь Сан-Марко и старейшее кафе мира «Флориан», где поэт любил выпить кофе с друзьями, приезжавшими его навестить.
- Церковь, в которой крестили Антонио Вивальди.
- При желании мы можем посетить знаменитый «остров спящих» — кладбище Сан-Микеле, где покоится поэт (а также Пётр Вайль, Игорь Стравинский и Сергей Дягилев). Вы узнаете историю похорон Иосифа Бродского и связанный с этим случай, который можно назвать «сарказмом судьбы».
Организационные детали
- Продолжительность прогулки без посещения кладбища 2,5 часа, с посещением — 3,5 часа (включая дорогу)
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение кладбища на острове Сан-Микеле — €30
- Билет на общественный транспорт вапоретто до Сан-Микеле — €9,50/чел. в одну сторону. Вы также можете приобрести билет, действующий в течение 24 часов — €25/чел.
- Я — профессиональный фотограф и могу предложить вам снимки с прогулки в свободном стиле. Стоимость услуги — €60 за 20 обработанных фото
- Кофе, другие напитки и перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У галереи Accademia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 267 туристов
Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хочется сказать большое спасибо Анастасии за интересную и необычную экскурсию. Мы (нас было трое) не являемся большими поклонниками творчества Бродского, скорее у нас был интерес к нему как к фигуре исторической. Мы получили большое удовольствие от «Венеции Бродского»!
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А
Великолепная экскурсия! Если интересны живые истории из жизни Бродского, то вам точно к Анастасии. Она проведёт вас по неочевидным и скрытым от глаза туриста местам. Анастасия очень приятная в общении, охотно отвечает на вопросы, а рассказ не только наполнен интересными фактами из жизни Бродского, но и удивительно точно вплетен в контекст жизни и истории Венеции. Однозначно рекомендуем.
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Большое спасибо за потрясающую прогулку. Анастасия замечательно преподнесла материал в процессе прогулки по Венеции. показала тихие улочки. Провела по Венеции, переходя от этапа к этапу жизни Бродского. Рекомендую!
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К
Восхитительная экскурсия. Если вы хотите почувствовать на себе Венецию Бродского, вам однозначно нужно ее посетить.
Анастасия рассказывает очень интересно и с душой.
Также очень советую посетить с ней Сан-Микеле.
Анастасия рассказывает очень интересно и с душой.
Также очень советую посетить с ней Сан-Микеле.
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Р
очень довольны. глубоко интеллигентные, интересные, эмоциональные встречи с Анастасией. будем рады новым впечатлениям в будущем
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Анастасия, провела очень интересную экскурсию, а вернее сказать мы как будто побывали в документальном кино о жизни Бродского, прочувствовали атмосферу тех уголков Венеции, которые вдохновляли писателя. Мы в большом восторге, будете в Венеции, выделите 3 часа, это прогулка о которой будете потом с благодарностью вспоминать и делиться с другими.
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