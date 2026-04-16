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Н Надежда Хочется сказать большое спасибо Анастасии за интересную и необычную экскурсию. Мы (нас было трое) не являемся большими поклонниками творчества Бродского, скорее у нас был интерес к нему как к фигуре исторической. Мы получили большое удовольствие от «Венеции Бродского»! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Великолепная экскурсия! Если интересны живые истории из жизни Бродского, то вам точно к Анастасии. Она проведёт вас по неочевидным и скрытым от глаза туриста местам. Анастасия очень приятная в общении, охотно отвечает на вопросы, а рассказ не только наполнен интересными фактами из жизни Бродского, но и удивительно точно вплетен в контекст жизни и истории Венеции. Однозначно рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елизавета Большое спасибо за потрясающую прогулку. Анастасия замечательно преподнесла материал в процессе прогулки по Венеции. показала тихие улочки. Провела по Венеции, переходя от этапа к этапу жизни Бродского. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Восхитительная экскурсия. Если вы хотите почувствовать на себе Венецию Бродского, вам однозначно нужно ее посетить.

Анастасия рассказывает очень интересно и с душой.

Также очень советую посетить с ней Сан-Микеле. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р РИНА очень довольны. глубоко интеллигентные, интересные, эмоциональные встречи с Анастасией. будем рады новым впечатлениям в будущем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет