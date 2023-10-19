Венеция Бродского

Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Познать Венецию Бродского означает выбросить из головы стереотипы об этом городе: забыть о высоких ценах, потоке туристов, карнавале «на экспорт».

И разглядеть вечную поэзию настоящей Венеции с её звоном колоколов «как сервизов чайных», acqua alta — высокой водой, которой «Адриатика наполняет каналы», улочками, «узкими, как «люблю». Вот за такой Венецией мы с вами и отправимся.
Венеция Бродского
Венеция Бродского
Венеция Бродского
Венеция Бродского
Венеция Бродского
Венеция Бродского
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
24
окт
26
окт
27
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся дорогами Бродского, вспоминая его эссе «Набережная неисцелимых» и стихи, посвящённые любимому городу. Постараемся угадать описываемые места в тех, которые будем встречать на пути. И рассмотрим знаменитые городские локации с точки зрения их соприкосновения с жизнью поэта.

Вы увидите:

  • Пансион «Академия», упомянутый в стихотворении «Лагуна» — поэт любил здесь останавливаться.
  • Ту самую «Набережную неисцелимых» и любимые места Бродского неподалёку от неё.
  • Палаццо Марчелло, принадлежащий представителю одного из самых чтимых венецианских родов. Здесь Бродский гостил во время последних визитов в Венецию.
  • Площадь Сан-Марко и старейшее кафе мира «Флориан», где поэт любил выпить кофе с друзьями, приезжавшими его навестить.
  • Церковь, в которой крестили Антонио Вивальди, и район за Арсеналом — малоизученные туристами места, где много старых продуктовых лавок и типичных тратторий.
  • По вашему желанию мы можем посетить знаменитый «остров спящих» — кладбище Сан-Микеле, где покоится поэт (а также Пётр Вайль, Игорь Стравинский и Сергей Дягилев). Вы узнаете историю похорон Иосифа Бродского и связанный с этим случай, который можно назвать «сарказмом судьбы».

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки без посещения кладбища 1 час 40 минут, с посещением — 3 часа (включая дорогу)
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение кладбища на острове Сан-Микеле — 30 евро
  • Билет на общественный транспорт вапоретто до Сан-Микеле — 9,50 евро/чел. в одну сторону. Для детей скидок не предусмотрено. Вы также можете приобрести билет, действующий в течение 24 часов — 25 евро/чел.
  • Я — профессиональный фотограф и могу предложить вам снимки с прогулки в свободном стиле. Стоимость услуги — 60 евро за 20 обработанных фото.
  • Кофе, другие напитки и перекус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у галереи Accademia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Сан-Марко
Популярные места

Похожие туры из Венеции

Живая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
173 отзыва
Живая Венеция
Легкая, креативная и душевная прогулка по Венеции с вашим новым другом
Сегодня
22 окт
23 окт
24 окт
от 189 за всё до 3 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
Завтра
21 окт
24 окт
25 окт
195 за всё до 8 чел.
Венеция на самом деле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Венеция на самом деле
Почувствовать город и разглядеть интересные детали на культурно-гастрономической прогулке
у входа в ваш отель
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
170145 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Венеции
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ