Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Познать Венецию Бродского означает выбросить из головы стереотипы об этом городе: забыть о высоких ценах, потоке туристов, карнавале «на экспорт».
И разглядеть вечную поэзию настоящей Венеции с её звоном колоколов «как сервизов чайных», acqua alta — высокой водой, которой «Адриатика наполняет каналы», улочками, «узкими, как «люблю». Вот за такой Венецией мы с вами и отправимся.
И разглядеть вечную поэзию настоящей Венеции с её звоном колоколов «как сервизов чайных», acqua alta — высокой водой, которой «Адриатика наполняет каналы», улочками, «узкими, как «люблю». Вот за такой Венецией мы с вами и отправимся.
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдёмся дорогами Бродского, вспоминая его эссе «Набережная неисцелимых» и стихи, посвящённые любимому городу. Постараемся угадать описываемые места в тех, которые будем встречать на пути. И рассмотрим знаменитые городские локации с точки зрения их соприкосновения с жизнью поэта.
Вы увидите:
- Пансион «Академия», упомянутый в стихотворении «Лагуна» — поэт любил здесь останавливаться.
- Ту самую «Набережную неисцелимых» и любимые места Бродского неподалёку от неё.
- Палаццо Марчелло, принадлежащий представителю одного из самых чтимых венецианских родов. Здесь Бродский гостил во время последних визитов в Венецию.
- Площадь Сан-Марко и старейшее кафе мира «Флориан», где поэт любил выпить кофе с друзьями, приезжавшими его навестить.
- Церковь, в которой крестили Антонио Вивальди, и район за Арсеналом — малоизученные туристами места, где много старых продуктовых лавок и типичных тратторий.
- По вашему желанию мы можем посетить знаменитый «остров спящих» — кладбище Сан-Микеле, где покоится поэт (а также Пётр Вайль, Игорь Стравинский и Сергей Дягилев). Вы узнаете историю похорон Иосифа Бродского и связанный с этим случай, который можно назвать «сарказмом судьбы».
Организационные детали
- Продолжительность прогулки без посещения кладбища 1 час 40 минут, с посещением — 3 часа (включая дорогу)
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение кладбища на острове Сан-Микеле — 30 евро
- Билет на общественный транспорт вапоретто до Сан-Микеле — 9,50 евро/чел. в одну сторону. Для детей скидок не предусмотрено. Вы также можете приобрести билет, действующий в течение 24 часов — 25 евро/чел.
- Я — профессиональный фотограф и могу предложить вам снимки с прогулки в свободном стиле. Стоимость услуги — 60 евро за 20 обработанных фото.
- Кофе, другие напитки и перекус
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у галереи Accademia
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.
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