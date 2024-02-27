Влюбиться в Венецию за 3 часа
Индивидуальная экскурсия в Венеции

Посетить главные места города и проникнуться его магнетической атмосферой с гидом-искусствоведом

Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый шаг по мостовой ведет к новому открытию.

Венеция - это не просто город, это целый мир, полный загадок и красоты, который ждет, чтобы вы увидели его настоящее обличье.

Ваш личный гид раскроет перед вами весь спектр эмоций и ощущений, которые может подарить этот уникальный город.

Вместе вы пройдете по местам, где история Венеции оживает в каждом камне, узнаете, как строилась Венеция и на чём она стоит, как её спасают от наводнений и как здесь создают знаменитые гондолы.

Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Венецию настоящими глазами, почувствовать её дух и, возможно, навсегда оставить частичку сердца среди её каналов и площадей
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Влюбиться в Венецию за 3 часа
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы погрузитесь в венецианские тайны и магию, пройдёте по узким древним улицам, заглянете в милые дворики и увидите скрытые от беглого взгляда детали. А также оцените визитные карточки города: площадь Святого Марко, дворец Дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте, кампо Санто-Стефано, дворцы Гранд-канала, оперный театр Ла Фениче и другие. Я расскажу:

  • Как строилась Венеция и на чём она стоит
  • Каким образом её спасают от наводнений
  • Как делают гондолы
  • Когда и за счёт чего Венеция была самым богатым городом мира
  • Что здесь производят, а что закупают

И другие интересные факты!

Организационные детали

По желанию можно дополнить экскурсию водной прогулкой. Гондола — 90 евро за 30 минут, катер-такси — 130 евро за 1 час.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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