Посетить главные места города и проникнуться его магнетической атмосферой с гидом-искусствоведом
Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый шаг по мостовой ведет к новому открытию.
Венеция - это не просто город, это целый мир, полный загадок и красоты, который ждет, чтобы вы увидели его настоящее обличье.
Ваш личный гид раскроет перед вами весь спектр эмоций и ощущений, которые может подарить этот уникальный город.
Вместе вы пройдете по местам, где история Венеции оживает в каждом камне, узнаете, как строилась Венеция и на чём она стоит, как её спасают от наводнений и как здесь создают знаменитые гондолы.
Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Венецию настоящими глазами, почувствовать её дух и, возможно, навсегда оставить частичку сердца среди её каналов и площадей
Венеция - это не просто город, это целый мир, полный загадок и красоты, который ждет, чтобы вы увидели его настоящее обличье.
Ваш личный гид раскроет перед вами весь спектр эмоций и ощущений, которые может подарить этот уникальный город.
Вместе вы пройдете по местам, где история Венеции оживает в каждом камне, узнаете, как строилась Венеция и на чём она стоит, как её спасают от наводнений и как здесь создают знаменитые гондолы.
Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Венецию настоящими глазами, почувствовать её дух и, возможно, навсегда оставить частичку сердца среди её каналов и площадей
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы погрузитесь в венецианские тайны и магию, пройдёте по узким древним улицам, заглянете в милые дворики и увидите скрытые от беглого взгляда детали. А также оцените визитные карточки города: площадь Святого Марко, дворец Дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте, кампо Санто-Стефано, дворцы Гранд-канала, оперный театр Ла Фениче и другие. Я расскажу:
- Как строилась Венеция и на чём она стоит
- Каким образом её спасают от наводнений
- Как делают гондолы
- Когда и за счёт чего Венеция была самым богатым городом мира
- Что здесь производят, а что закупают
И другие интересные факты!
Организационные детали
По желанию можно дополнить экскурсию водной прогулкой. Гондола — 90 евро за 30 минут, катер-такси — 130 евро за 1 час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля — ваш гид в Венеции
Здравствуйте! Меня зовут Эля, я профессиональный гид в Венеции с искусствоведческим образованием. Работала в музеях, на выставках и биеннале. Я обожаю рассказывать о любимом городе, исследовать его историю и современность. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
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