Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а каждый шаг по мостовой ведет к новому открытию. Венеция - это не просто город, это целый мир, полный загадок и красоты, который ждет, чтобы вы увидели его настоящее обличье. Ваш личный гид раскроет перед вами весь спектр эмоций и ощущений, которые может подарить этот уникальный город. Вместе вы пройдете по местам, где история Венеции оживает в каждом камне, узнаете, как строилась Венеция и на чём она стоит, как её спасают от наводнений и как здесь создают знаменитые гондолы. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Венецию настоящими глазами, почувствовать её дух и, возможно, навсегда оставить частичку сердца среди её каналов и площадей

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Описание

Что вас ожидает

Вы погрузитесь в венецианские тайны и магию, пройдёте по узким древним улицам, заглянете в милые дворики и увидите скрытые от беглого взгляда детали. А также оцените визитные карточки города: площадь Святого Марко, дворец Дожей, мост Риальто, церковь Санта-Мария-делла-Салюте, кампо Санто-Стефано, дворцы Гранд-канала, оперный театр Ла Фениче и другие. Я расскажу:

Как строилась Венеция и на чём она стоит

Каким образом её спасают от наводнений

Как делают гондолы

Когда и за счёт чего Венеция была самым богатым городом мира

Что здесь производят, а что закупают

И другие интересные факты!

Организационные детали

По желанию можно дополнить экскурсию водной прогулкой. Гондола — 90 евро за 30 минут, катер-такси — 130 евро за 1 час.