Приглашаем на кулинарный мастер-класс на острове Джудекка — вдали от туристических толп. Под руководством хозяйки вы замесите тесто, приготовите пасту, соус, овощи и классическое тирамису. Вас встретят бокалом Просекко, а ужин завершится итальянским кофе и домашним джелато. Всё — в зелёном саду, на кухне, где живёт настоящая венецианская душа. А рецепты вы заберёте с собой, чтобы повторить праздник дома.
Описание мастер-классаПочувствуйте себя настоящим итальянцем на кулинарном мастер-классе в Венеции — в зелёном и тихом районе Джудекка, где до сих пор сохранилась атмосфера подлинной венецианской жизни. Именно сюда когда-то перебирались знатные семьи в поисках уединения и свежего воздуха, а сегодня вас здесь ждёт уютная кухня, полный сад цветов и хозяйка, влюблённая в итальянскую кухню. Вас встретят бокалом прохладного Просекко и проводником в мир «pasta fresca» — вы сами замесите тесто и под чутким руководством научитесь придавать ему классические итальянские формы. Вместе вы приготовите соус из сезонных ингредиентов, а также фирменный овощной гарнир, запечённый с фруктами. Затем — десерт! Традиционное итальянское тирамису и домашнее джелато по классическому рецепту. Всё приготовленное будет подано к столу с бокалом местного вина или водой — как предпочитаете. Обед или ужин пройдёт в расслабленной атмосфере, где каждая деталь — от цветного фартука до чашки кофе — делает впечатление ярким и запоминающимся. После мастер-класса вы заберёте с собой не только рецепты, но и вдохновение, чтобы повторить всё дома и поделиться впечатлениями с близкими.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Практический кулинарный мастер-класс
- Ужин из 3 блюд и вино
- Обед/ужин
- Алкогольные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Fondamenta Rio Croce, 158, 30133 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция
Откройте для себя Венецию глазами местного жителя. Прогулка по знаковым местам и скрытым уголкам подарит вам незабываемые впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 6 чел.