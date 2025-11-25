Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на кулинарный мастер-класс на острове Джудекка — вдали от туристических толп. Под руководством хозяйки вы замесите тесто, приготовите пасту, соус, овощи и классическое тирамису. Вас встретят бокалом Просекко, а ужин завершится итальянским кофе и домашним джелато. Всё — в зелёном саду, на кухне, где живёт настоящая венецианская душа. А рецепты вы заберёте с собой, чтобы повторить праздник дома.

Описание мастер-класса Почувствуйте себя настоящим итальянцем на кулинарном мастер-классе в Венеции — в зелёном и тихом районе Джудекка, где до сих пор сохранилась атмосфера подлинной венецианской жизни. Именно сюда когда-то перебирались знатные семьи в поисках уединения и свежего воздуха, а сегодня вас здесь ждёт уютная кухня, полный сад цветов и хозяйка, влюблённая в итальянскую кухню. Вас встретят бокалом прохладного Просекко и проводником в мир «pasta fresca» — вы сами замесите тесто и под чутким руководством научитесь придавать ему классические итальянские формы. Вместе вы приготовите соус из сезонных ингредиентов, а также фирменный овощной гарнир, запечённый с фруктами. Затем — десерт! Традиционное итальянское тирамису и домашнее джелато по классическому рецепту. Всё приготовленное будет подано к столу с бокалом местного вина или водой — как предпочитаете. Обед или ужин пройдёт в расслабленной атмосфере, где каждая деталь — от цветного фартука до чашки кофе — делает впечатление ярким и запоминающимся. После мастер-класса вы заберёте с собой не только рецепты, но и вдохновение, чтобы повторить всё дома и поделиться впечатлениями с близкими.

