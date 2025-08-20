2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе прогулку по живописным улочкам Венеции, где каждый поворот скрывает уютные венецианские кафе, известные как бакари. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в гастрономическую культуру Италии.Вы узнаете, как

венецианцы сочетают вина с традиционными закусками чикетти, почувствуете себя частью этого удивительного города, наслаждаясь каждым моментом. Ваш гид откроет вам секреты венецианской кухни и виноделия, а также расскажет интересные истории о Венеции. Эта экскурсия станет вашим личным кулинарным приключением, которое оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Познавательная прогулка по живописным улочкам

Я выстрою маршрут в зависимости от того, где расположен ваш отель. Вы посетите истинно местные, спрятанные от толп туристов «бакари», расположенные в узких переулках. По пути я расскажу о быте и традициях венецианцев, характере города и секретах его строительства. Мы никуда не будем торопиться, чтобы вы насладились неспешным ритмом венецианской жизни. Как говорят венецианцы, проведем время «in balla» — в приподнятом настроении, восхищаясь запахом моря, красотой окружающего мира, вкусом вина и закусок.

Уютная атмосфера аутентичных «бакари»

Мини-бары с закусками «бакари» — это такая же легендарная венецианская достопримечательность, как гондолы, набережные и мосты. Именно в них чаще всего встречаются друзья и знакомые для неспешных разговоров и аперитивов. Вы удивитесь, но в большинстве «бакари» нет посадочных мест, только стойки, за которыми венецианцы обычно ведут оживленные разговоры. Вы почувствуете дух местной жизни, узнаете происхождение слова «бакари» и под моим чутким руководством попробуйте самые вкусные закуски.

Чикетти, или венецианский тапас

В Венеции есть свой аналог испанских тапасов — вкуснейшие «чикетти». Вариаций «чикетти» великое множество: с треской, сардинами, морепродуктами, каракатицами, прошутто, сырами. Я помогу в них разобраться и познакомлю вас с интересными фактами гастрономической истории Италии. По традиции, «чикетти» дегустируют с бокалом вина, шприца, просекко или рожденными в Венеции ароматными «Bellini» и «Rossini». Вы узнаете особенности итальянского виноделия и насладитесь восхитительной гаммой изысканных венецианских вкусов. В завершении прогулки я посоветую вам на будущее несколько тратторий и ресторанчиков с традиционной венецианской кухней.

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость.