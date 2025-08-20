2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Представьте себе прогулку по живописным улочкам Венеции, где каждый поворот скрывает уютные венецианские кафе, известные как бакари. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в гастрономическую культуру Италии.
Вы узнаете, как читать дальшеуменьшить
венецианцы сочетают вина с традиционными закусками чикетти, почувствуете себя частью этого удивительного города, наслаждаясь каждым моментом.
Ваш гид откроет вам секреты венецианской кухни и виноделия, а также расскажет интересные истории о Венеции. Эта экскурсия станет вашим личным кулинарным приключением, которое оставит незабываемые впечатления
🍴 Погружение в аутентичную атмосферу традиционных «бакари»
🍇 Узнаете особенности итальянской кухни и виноделия
🏛 Познакомитесь с традициями и культурой Венеции
🌊 Почувствуете дух истинной венецианской жизни
Что можно увидеть
Бакари
Узкие переулки
Набережные
Мосты
Описание экскурсии
Познавательная прогулка по живописным улочкам
Я выстрою маршрут в зависимости от того, где расположен ваш отель. Вы посетите истинно местные, спрятанные от толп туристов «бакари», расположенные в узких переулках. По пути я расскажу о быте и традициях венецианцев, характере города и секретах его строительства. Мы никуда не будем торопиться, чтобы вы насладились неспешным ритмом венецианской жизни. Как говорят венецианцы, проведем время «in balla» — в приподнятом настроении, восхищаясь запахом моря, красотой окружающего мира, вкусом вина и закусок.
Уютная атмосфера аутентичных «бакари»
Мини-бары с закусками «бакари» — это такая же легендарная венецианская достопримечательность, как гондолы, набережные и мосты. Именно в них чаще всего встречаются друзья и знакомые для неспешных разговоров и аперитивов. Вы удивитесь, но в большинстве «бакари» нет посадочных мест, только стойки, за которыми венецианцы обычно ведут оживленные разговоры. Вы почувствуете дух местной жизни, узнаете происхождение слова «бакари» и под моим чутким руководством попробуйте самые вкусные закуски.
Чикетти, или венецианский тапас
В Венеции есть свой аналог испанских тапасов — вкуснейшие «чикетти». Вариаций «чикетти» великое множество: с треской, сардинами, морепродуктами, каракатицами, прошутто, сырами. Я помогу в них разобраться и познакомлю вас с интересными фактами гастрономической истории Италии. По традиции, «чикетти» дегустируют с бокалом вина, шприца, просекко или рожденными в Венеции ароматными «Bellini» и «Rossini». Вы узнаете особенности итальянского виноделия и насладитесь восхитительной гаммой изысканных венецианских вкусов. В завершении прогулки я посоветую вам на будущее несколько тратторий и ресторанчиков с традиционной венецианской кухней.
Организационные детали
Напитки и еда не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мост Риальто Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2182 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия сочетает в себе знакомство с напитками и закусками Венеции в бакари, историческими фактами города и его жителей. Непринужденность общения, позитив и интерес - 10 из 10. Рекомендуем, обязательно добавьте в вашу программу - получите удовольствие.
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елена
Два прекрасных дня в компании интеллектуала. Когда двое суток летишь из заснеженной России, где минус 20, то ждешь от гида как минимум качественного рассказа о местных достопримечательностях. В компании Валерия читать дальшеуменьшить
мы отогрелись душой, почувствовали не только солнце Венеции, но и полностью расслабились, оставив все рабочие процессы за плечами. Спасибо вам, Валерий, за личные рекомендации, за тепло и заботу, которые вы нам дали! Друзья, рекомендую этого гида с русской душой, over-интеллектом и образованием, открытым сердцем.
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А
Анна
Хочется поблагодарить нашего гида Валерия за чудесную экскурсии по Венеции, это было незабываемо!!! Легко, интересно, с любовью он сумел передать и своё отношение и влюбить нас в эти прекрасные места. читать дальшеуменьшить
Огромное удовольствие мы получили от экскурсии со знакомством с местными гастрономическими предпочтениями, с историей их создания, с дегустацией. Было очень вкусно, весело и очень познавательно!!! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Венецию, связаться с Валерием и заказать у него экскурсии, без него, мы бы не получили таких ярких впечатлений. Всем своим друзьям и знакомым теперь рекомендую только Валерия в качестве гида по Италии.
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Н
Наталья
Было интересно. Подростку 15 лет тоже понравилось. Узнали много нового о Венеции и получили рекомендации мест к самостоятельному посещению.
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Salome
Экскурсия замечательная. Вкусный, познавательный и красивый вечер в Венеции в хорошей компании. ❤️
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А
Анатолий
Экскурсия очень понравилась. Провели с Валерием несколько интересных часов, узнали много нового, вкусного и полезного не только по теме экскурсии, но и по другим аспектам жизни Венеции. Валерий лично знаком читать дальшеуменьшить
со всеми людьми заведений, которые мы посетили. Везде нам были рады и принимали и угощали, как своих друзей. Мы получили от него множество советов, которыми воспользовались и после экскурсии. Помимо всего прочего, Валерий оказался замечательным фотографом и на протяжении всей экскурсии фотографировал нас, сделав множество прекрасных памятных снимков. Это будет вам существенным бонусом. Однозначно рекомендуем!