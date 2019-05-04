2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономическая прогулка по локальным заведениям

Валерий
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Валерий – ваш гид
Вы посетите традиционные венецианские кафе «бакари» и насладиться вкусом знаменитых местных закусок «чикетти», которые традиционно подаются к вину.

Узнаете особенности итальянской кухни и виноделия, почувствуете дух истинной венецианской жизни и отдохнете душой и телом.

А по пути я расскажу вам не только о местной гастрономии, но и познакомлю с традициями и культурой «королевы Адриатики».
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Мост Риальто Венеция
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Венеция для гурманов
Венеция для гурманов

Что вас ожидает

Познавательная прогулка по живописным улочкам
Я выстрою маршрут в зависимости от того, где расположен ваш отель. Вы посетите истинно местные, спрятанные от толп туристов «бакари», расположенные в узких переулках. По пути я расскажу о быте и традициях венецианцев, характере города и секретах его строительства. Мы никуда не будем торопиться, чтобы вы насладились неспешным ритмом венецианской жизни. Как говорят венецианцы, проведем время «in balla» — в приподнятом настроении, восхищаясь запахом моря, красотой окружающего мира, вкусом вина и закусок.

Уютная атмосфера аутентичных «бакари»
Мини-бары с закусками «бакари» — это такая же легендарная венецианская достопримечательность, как гондолы, набережные и мосты. Именно в них чаще всего встречаются друзья и знакомые для неспешных разговоров и аперитивов. Вы удивитесь, но в большинстве «бакари» нет посадочных мест, только стойки, за которыми венецианцы обычно ведут оживленные разговоры. Вы почувствуете дух местной жизни, узнаете происхождение слова «бакари» и под моим чутким руководством попробуйте самые вкусные закуски.

Чикетти, или венецианский тапас
В Венеции есть свой аналог испанских тапасов — вкуснейшие «чикетти». Вариаций «чикетти» великое множество: с треской, сардинами, морепродуктами, каракатицами, прошутто, сырами. Я помогу в них разобраться и познакомлю вас с интересными фактами гастрономической истории Италии. По традиции, «чикетти» дегустируют с бокалом вина, шприца, просекко или рожденными в Венеции ароматными «Bellini» и «Rossini». Вы узнаете особенности итальянского виноделия и насладитесь восхитительной гаммой изысканных венецианских вкусов. В завершении прогулки я посоветую вам на будущее несколько тратторий и ресторанчиков с традиционной венецианской кухней.

Организационные детали

Напитки и еда не включены в стоимость.

Венеция для гурманов
Венеция для гурманов
Венеция для гурманов
Венеция для гурманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мост Риальто Венеция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
4 мая 2019
Валерий вполне коммуникабельный человек, но советую дополнительно оговаривать направленность экскурсии, поскольку могут быть непонятности, хотя гид быстро меняет тему в нужном вам ключе. У нас была индивидуальная экскурсия, встречались в нашем отеле. Валерий уже ждал нас в холле, хотя мы спустились даже чуть раньше. Венецию знает лучше, чем свои 5 пальцев. Прекрасно общается по-итальянски с продавцами магазинчиков и официантами, что создает дополнительный антураж от путешествия.
10 января 2019
Нам очень понравилась экскурсия и Валерий как человек , всем будем очень рекомендовать!!

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