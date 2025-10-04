Венецианская кухня необыкновенно богата и разнообразна благодаря тысячелетней истории Венеции и её географическому положению.
Описание экскурсии
Аперитив как традиция Традиция существования аперитива в Венеции имеет давнюю историю. В отличие от всей Италии, у нас, в Венеции, этот обычай называется «уйти в тени» (выпить бокал вина), «пойти в баккари» (итальянская рюмочная) или «пойти закусить». Но всегда говорят «пойти», потому что в Венеции люди перемещаются из заведения в заведение. Это уже целый ритуал — ходить к трактирщику, у которого особенно изысканное вино; в тратторию, где вам подадут деликатесные польпетте (нежные фрикадельки), или в рюмочную с лучшими закусками. Венеция — город чувств… и вкуса Переоденьтесь. Снимите одежду, характерную для туриста, и постарайтесь слиться с венецианцами в этом путешествии, где, помимо дегустации сокровищ венецианской кухни, мы пройдем по тихим уголкам Венеции, малоизвестным для туристов, чтобы вы смогли открыть для себя нечто новое. Разумеется, я вам расскажу множество любопытных фактов и историй, связанных с кухней, традициями и историей Венеции. Продегустировать всё разнообразие богатейшей венецианской кухни с характерными именно для неё блюдами и посетить наилучшие закусочные и рестораны за один вечер невозможно. Я гарантирую полное удовлетворение и приятное ощущение сытости в конце тура. Хочу добавить, что заведения разбросаны по всему городу и я вам оставлю детальнейшую кулинарную карту Венеции с точными инструкциями, что именно следует попробовать в определенном ресторане на следующий день или в будущем, если вы вдруг проголодаетесь. Вы сможете избежать посещения заведений, использующих микроволновки и замороженные продукты, а также отпадёт необходимость идти аж до Бурано и пробовать «известнейшее ризотто ди гоу» в траттории «Da Romano»… Это было бы просто настоящее преступление! Важная информация:
Так как это погружение в вечерне-ночную жизнь современной Венеции, то экскурсия проводится в вечернее время суток: с 17:00-18:00 часов.
Ежедневно с 17:00.
