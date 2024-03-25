Найдено 3 экскурсии в категории « Бурано » в Венеции на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На катере 2 отзыва 4.5 часа Водная прогулка Краски островов Венецианской лагуны Начало: По договоренности с заказчиком Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию € 250 за всё до 6 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Венецианские острова: калейдоскоп эмоций Начало: По желанию Расписание: Вы покупаете онлайн экскурсию и имеете доступ к ней одну неделю. День открытия доступа обговариваем. € 25 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Водная прогулка Из Венеции на острова Мурано и Бурано Начало: Stazione Ferroviaria C или Fondamente Nove € 260 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Венеции Последние отзывы на экскурсии Н Нина Краски островов Венецианской лагуны Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Бурано»

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