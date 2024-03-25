4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
Завтра в 18:00
7 окт в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские острова: калейдоскоп эмоций
Начало: По желанию
Расписание: Вы покупаете онлайн экскурсию и имеете доступ к ней одну неделю. День открытия доступа обговариваем.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Начало: Stazione Ferroviaria C или Fondamente Nove
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина25 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Бурано»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Бурано" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 260. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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