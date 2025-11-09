Мои заказы

Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию

Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Всего за одно путешествие вы посетите 5 стран: Италию, Хорватию, Черногорию, Словению, Боснию и Герцеговину.

С местным гидом и в комфортном темпе познакомитесь со значимыми городами, проедете по побережью Адриатического моря,
читать дальше

рассмотрите архитектурные и природные жемчужины. Все экскурсии проводятся только для вашей компании, в индивидуальном формате.

Увидим Венецию с суши и воды, слияние различных культур и эпох в Триесте, заглянем в пещеру и на винодельню.

А ещё отдохнём у чистейших озёр и погрузимся в историю в старинных Трогире, Мостаре, Которе, Перасте и Дубровнике.

Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода во время переездов и экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes или Audi.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Нужна.

Тур индивидуальный, только для вашей компании от 2 человек. Даты проведения любые, по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в романтичную Венецию

Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости и довезём до отеля.

Добро пожаловать в романтичную ВенециюДобро пожаловать в романтичную ВенециюДобро пожаловать в романтичную ВенециюДобро пожаловать в романтичную Венецию
2 день

Знакомство с Венецией

Сегодня вы погрузитесь в особенную атмосферу города, рассматривая величественные дворцы и церкви и гуляя по таинственным улочкам. Почувствуете себя словно в другой эпохе. Вас поразит не только архитектура, но и романтичные каналы. Прокатимся на вапаретто по водным путям и увидим Венецию с другого ракурса. В городе также кроется множество памятников культуры и произведений искусства, среди которых Галерея Академии, Дворец Дожей, Базилика Святого Марка.

Так как достопримечательностей здесь слишком много, программа подстраивается под ваши предпочтения. Включим в план как известные локации, которые обязательно нужно посетить, так и менее туристические места, но очень аутентичные, погружающие в атмосферу.

Знакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с ВенециейЗнакомство с Венецией
3 день

Итальянский Триест и переезд в Хорватию

Позавтракаем и переезжаем в следующий итальянский город. Посетим Триест, где погрузимся в историческое и культурное наследие страны. Здесь идеально сочетаются архитектура и море, а ещё сохранились римские развалины. Вы увидите влияние различных культур и эпох, и прямо перед нами будет оживать история. Также побываем на самой большой площади у моря в Европе, рассмотрим фонтан, погуляем по набережной Гранде.

Напоследок посетим средневековый шотландский замок Мирамаре. Пройдёмся по его роскошным садам, заглянем в императорские покои и полюбуемся владениями с балконов.

Разместимся в отеле в Опатии, городе на побережье Хорватии.

Итальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в ХорватиюИтальянский Триест и переезд в Хорватию
4 день

Пещера Словении

Сегодня посетим соседнюю Словению. А точнее, систему карстовых пещер, одно из самых популярных мест в стране. Погрузимся в таинственные глубины, рассмотрим сталактиты и сталагмиты и прокатимся на подземном поезде. В Постойнской пещере вас также впечатлит игра света — самое интересное подчёркивается с помощью специальных ламп с различными оттенками. Также вы послушаете рассказ гида о живых организмах, «человеческой рыбке», обитающих в этом месте.

Пещера СловенииПещера СловенииПещера СловенииПещера СловенииПещера Словении
5 день

Полуостров Истрия: города, природа и винодельня

Сегодня отправимся на полуостров Истрия, где история соседствует с природой. Увидим культурные богатства и живописные места, а также проедем по одному из самых длинных туннелей в Хорватии. Остановимся у аллеи Глаголицы, прогуляемся по самому маленькому городу в мире и посетим средневековый Грожнян. Увидим Лимский фьорд (здесь обед в рыбном ресторане, по желанию). Последняя локация на сегодня — Ровинь. Рассмотрим архитектуру города.

Вечером вернёмся в отель.

Полуостров Истрия: города, природа и винодельняПолуостров Истрия: города, природа и винодельняПолуостров Истрия: города, природа и винодельняПолуостров Истрия: города, природа и винодельняПолуостров Истрия: города, природа и винодельняПолуостров Истрия: города, природа и винодельня
6 день

Райский уголок в Хорватии - озёра и водопады

После завтрака отправимся на весь день к Плитвицким озёрам и водопадам. Вы окажетесь в удивительном природном уголке, где расположились кристально чистые водоёмы. Всего их 16 штук! Между собой озёра соединены ручьями и водопадами. Рядом с такой красотой и под звуки леса и воды вы прогуляетесь по тропам либо просто посидите на берегу и насладитесь моментом.

На одну ночь разместимся в отеле у озёр.

Райский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопадыРайский уголок в Хорватии - озёра и водопады
7 день

Переезд в портовый Сплит

Сегодня переезжаем в Далмацию, в древний город Сплит. По пути будем делать остановки на смотровых площадках. По приезде разместимся в отеле, после чего у вас будет время насладиться пляжным отдыхом и морским бризом.

Переезд в портовый СплитПереезд в портовый СплитПереезд в портовый СплитПереезд в портовый Сплит
8 день

Трогир и Сплит

Сегодня вы посетите город-крепость Трогир и увидите множество значимых памятников истории, культуры и архитектуры. Здесь хорошо сохранились сторожевые башни и исторический центр.

Затем познакомимся со Сплитом и посетим дворец римского императора Диоклетиана. Рассмотрим древние памятники и прогуляемся по узким улочкам.

Также в течение дня запланировано несколько остановок в живописных местах: сделаем фото и полюбуемся видами Хорватии.

Если будет желание, устроим гастроужин в колоритном месте, где подают блюда национальной кухни.

Трогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и СплитТрогир и Сплит
9 день

Босния и Герцеговина, Дубровник

Выезжаем из отеля и отправляемся в Дубровник.

По пути заедем в Боснию и Герцеговину, в средневековый Мостар. Увидим символ города, полюбуемся рекой Неретвой и рассмотрим детали в архитектуре. Погрузимся в атмосферу, гуляя по старинным улочкам и заглядывая в ремесленные мастерские с изделиями ручной работы. А ещё посетим базар, прилавки которого переполнены традиционными товарами Востока: текстилем, украшениями, керамикой. На обед будет возможность зайти в аутентичную боснийскую конобу национальной кухни с прекрасным видом на старый мост и реку Неретву.

Вечером разместимся в отеле в Дубровнике.

Босния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, ДубровникБосния и Герцеговина, Дубровник
10 день

Достопримечательности Дубровника

После завтрака от и до изучим туристический Дубровник, один из самых посещаемых городов Хорватии.

Рассмотрим архитектуру в венецианском стиле, полюбуемся морскими пейзажами и погрузимся в историю, гуляя по каменным улицам и встречая на пути роскошные дворцы и крепостные стены. Вы посетите собор Святого Влаха и Францисканский монастырь и узнаете, в чём значимость данных локаций. Пройдётесь по главным улицам — Плавец и Страдун. В конце экскурсии у вас останется время для шопинга.

Достопримечательности ДубровникаДостопримечательности ДубровникаДостопримечательности ДубровникаДостопримечательности ДубровникаДостопримечательности ДубровникаДостопримечательности Дубровника
11 день

День на побережье Черногории

Сегодня на весь день отправимся в Черногорию.

Сначала посетим Котор, а именно Старый город с могучими стенами, древними церквями и культурными памятниками. Поднимемся повыше, чтобы насладиться панорамным видом на Которский залив Адриатического моря.

Затем переместимся в Пераст, где ощутим аутентичный дух Черногории. Это старинный и более уединённый город на побережье, на набережной которого сконцентрированы основные достопримечательности. Здесь выберем для обеда одно из проверенных мест. Вы сможете отведать морепродуктов и деликатесов.

К вечеру вернёмся в Дубровник.

День на побережье ЧерногорииДень на побережье ЧерногорииДень на побережье ЧерногорииДень на побережье ЧерногорииДень на побережье ЧерногорииДень на побережье Черногории
12 день

Отъезд

Наш водитель встретит вас у входа в отель, погрузит вещи в машину и довезёт до аэропорта.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5310
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и питьевая вода во время переездов и экскурсий
  • Трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
  • Экскурсии по программе, входные билеты
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Венеции и обратно из Дубровника в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
Завершение: Дубровник, аэропорт, время по договорённости (вечером)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Венеции
Я представляю хорватскую компанию, основанную профессионалами индустрии корпоративного туризма и семейного отдыха. Успешно ведём свою деятельность с 2011 года. География наших туров широка: это не только побережье Адриатики и острова Хорватии, а также Словения, Италия, Австрия, Черногория.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Венеции

Похожие туры из Венеции

Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
5 дней
-
10%
4 отзыва
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
16 мар в 08:00
25 мая в 08:00
€1305€1450 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Пешая
3 дня
2 отзыва
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
14 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Пешая
3 дня
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
31 дек в 10:00
€1200 за всё до 25 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Венеции
Все туры из Венеции