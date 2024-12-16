5 дней
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
16 дек в 08:00
3 мар в 08:30
€1 350 за человека
1 день 21 час
Мастер-класс карнавальных масок
Начало: По договорённости
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
€70 за человека
1 день
Концерт «Времена года» Вивальди в церкви Вивальди
Начало: Santa Maria della Pieta, 30122 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Групповые»
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