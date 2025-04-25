Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
«Встретим вас в аэропорту Венеции и выделим время на знакомство с этим потрясающим городом»
28 июл в 09:15
€1450 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
«Начнём знакомство с Венецией с дружеского аперитива — бокала просекко в сопровождении лёгких закусок, чтобы вы сразу смогли окунуться в атмосферу итальянского гостеприимства»
6 июн в 11:00
13 июн в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
«С местным гидом и в комфортном темпе познакомитесь со значимыми городами, проедете по побережью Адриатического моря, рассмотрите архитектурные и природные жемчужины»
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
€5900 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 апреля 2025Участвовала в туре. Отлично провели время, было дружелюбно и весело. Олеся вдумчиво организовала программу, проживание и дегустации в аутентичных местах, подстраивалась под ситуацию, заботилась о том, чтобы гости были довольны. Вспоминаю поездку с удовольствием, спасибо!
- ААнна6 марта 2025Побывали в туре! Одно из самых красивых мест! Олеся очень добрый и душевный человек, а также дала дельные советы.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Обзорные»
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