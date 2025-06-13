Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
€5900 за человека
Ciao, Венеция: дворцы, каналы, острова Мурано и Бурано и прогулки по улочкам
Полюбоваться Венецианской лагуной, проплыть по каналам и понаблюдать за работой стеклодувов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Венеции, время по согласов...
11 июл в 10:00
€500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «История и архитектура»
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