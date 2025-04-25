Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
«Путь до Доломитовых Альп невероятно захватывающий: нас будут сопровождать прекрасные пейзажи и горные серпантины»
28 июл в 09:15
€1450 за человека
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
«С местным гидом и в комфортном темпе познакомитесь со значимыми городами, проедете по побережью Адриатического моря, рассмотрите архитектурные и природные жемчужины»
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
€5900 за человека
Ciao, Венеция: дворцы, каналы, острова Мурано и Бурано и прогулки по улочкам
Полюбоваться Венецианской лагуной, проплыть по каналам и понаблюдать за работой стеклодувов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Венеции, время по согласов...
«Далее посетим остров Бурано — один из самых живописных уголков Венецианской лагуны»
11 июл в 10:00
€500 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья25 апреля 2025Участвовала в туре. Отлично провели время, было дружелюбно и весело. Олеся вдумчиво организовала программу, проживание и дегустации в аутентичных местах, подстраивалась под ситуацию, заботилась о том, чтобы гости были довольны. Вспоминаю поездку с удовольствием, спасибо!
- ААнна6 марта 2025Побывали в туре! Одно из самых красивых мест! Олеся очень добрый и душевный человек, а также дала дельные советы.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Природа и пейзажи»
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