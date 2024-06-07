Авторские туры в Венеции

Туры по городам Италии
Время для себя: перезагрузка в Доломитовых Альпах с трансформационной игрой
🚁 На вертолёте
Авторский тур
6 дней
Время для себя: перезагрузка в Доломитовых Альпах с трансформационной игрой
Пройти курс медитаций и практик, побаловать себя в SPA и отправиться на обед на вертолёте
Аэропорт Венеции или другой по договорённости
3 600 за человека
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Авторский тур
5 дней
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
7 июня
1 350 за человека

Что посмотреть в Венеции на экскурсиях?

Венеция предлагает одни из самых увлекательных достопримечательностей в мире, это и знаменитая базилика и широкие площади, готические здания, многочисленные музеи и галереи, гранд-канал и живописные памятники вокруг, его маленькие улочки и богато украшенные мосты, но это лишь малая часть того что вы можете увидеть в этом прекрасном городе

Местные экскурсоводы

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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции

Самые популярные туры в Венеции
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Время для себя: перезагрузка в Доломитовых Альпах с трансформационной игрой
  2. Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Сколько стоит тур в Венеции в апреле 2024
Сейчас в Венеции можно забронировать 2 тура от €1 350 до €3 600.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Венеции с турми на русском языке. Познавательные прогулки с русскоговорящим гидом откроют вам город с новой стороны. Бронируйте сегодня и оживите историю Венеции в каждом уголке!
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