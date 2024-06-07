Что посмотреть в Венеции на экскурсиях?
Венеция предлагает одни из самых увлекательных достопримечательностей в мире, это и знаменитая базилика и широкие площади, готические здания, многочисленные музеи и галереи, гранд-канал и живописные памятники вокруг, его маленькие улочки и богато украшенные мосты, но это лишь малая часть того что вы можете увидеть в этом прекрасном городе
Местные экскурсоводы
Чтобы вы действительно насладились своим пребыванием в Венеции, мы рекомендуем забронировать хотя бы несколько экскурсий, чтобы максимально использовать свое время. Чтобы сделать вашу жизнь еще проще, вы можете забронировать любую экскурсию в нашем каталоге – одним щелчком мыши, а все организационные вопросы возьмёт на себя гид, вам останется только восторгаться от увиденного