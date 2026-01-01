-
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€540
€600 за всё до 4 чел.
Мастер-класс карнавальных масок
Начало: По договорённости
€85 за человека
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
€5900 за человека
