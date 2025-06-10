Привезти с собой из Венеции маску, сделанную своими руками, может быть очень интересно.
Это памятный подарок, который будет напоминать о вашем путешествии: вы можете оставить его себе или кому-то подарить! Гид покажет, где можно изготовить такую карнавальную маску, и поможет договориться на мастер-класс.
Это памятный подарок, который будет напоминать о вашем путешествии: вы можете оставить его себе или кому-то подарить! Гид покажет, где можно изготовить такую карнавальную маску, и поможет договориться на мастер-класс.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание тура
Что вас ждёт?
Наш гид поможет вам организовать досуг и подскажет, где можно записаться на мастер-класс по созданию уникальной карнавальной маски. Это отличная возможность провести время с пользой и создать что-то особенное своими руками!
Преимущества мастер-класса
- Создание уникальной карнавальной маски, которая станет вашим личным сувениром.
- Погружение в атмосферу итальянского карнавала.
- Увлекательный процесс, который поможет развить творческие навыки.
Кроме того, стоит отметить, что именно в этой мастерской снимали популярную передачу «Орёл и решка». Это добавляет особую атмосферу и делает ваше времяпрепровождение ещё более запоминающимся!
Не упустите шанс скрасить своё время в Италии и увезти с собой кусочек этого удивительного опыта!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по изготовлению маски
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.