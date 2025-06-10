Привезти с собой из Венеции маску, сделанную своими руками, может быть очень интересно. Это памятный подарок, который будет напоминать о вашем путешествии: вы можете оставить его себе или кому-то подарить! Гид покажет, где можно изготовить такую карнавальную маску, и поможет договориться на мастер-класс.

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Описание тура

Что вас ждёт?

Наш гид поможет вам организовать досуг и подскажет, где можно записаться на мастер-класс по созданию уникальной карнавальной маски. Это отличная возможность провести время с пользой и создать что-то особенное своими руками!

Преимущества мастер-класса

Создание уникальной карнавальной маски, которая станет вашим личным сувениром.

Погружение в атмосферу итальянского карнавала.

Увлекательный процесс, который поможет развить творческие навыки.

Кроме того, стоит отметить, что именно в этой мастерской снимали популярную передачу «Орёл и решка». Это добавляет особую атмосферу и делает ваше времяпрепровождение ещё более запоминающимся!

Не упустите шанс скрасить своё время в Италии и увезти с собой кусочек этого удивительного опыта!