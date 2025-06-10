Мастер-класс карнавальных масок
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€85 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
13 июн в 11:00
20 июн в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Венеция от классической до нетуристической: индивидуальные прогулки от центра к жилым кварталам
Зайти в собор Сан-Марко и Дворец дожей, увидеть, как выдувают стекло, плетут кружева и живут местные
Начало: Венеция, собор Святого Марка, время по договорённо...
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€1000 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Индивидуальные»
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