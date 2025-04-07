5 дней
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
7 апр в 08:00
16 июн в 09:00
€1350 за человека
1 день 21 час
Мастер-класс карнавальных масок
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
€70 за человека
12 дней
Индивидуальный тур с посещением 5 стран: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять в курортных городах Адриатики и рассмотреть архитектуру
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€5900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Летние»
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