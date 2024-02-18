Что вас ожидает:
- Площадь Бра и площадь Данте
- Дворец Кавали
- Церковь Святого Фермо
- Церковь Святой Анастасии
- Римские Ворота Львов
- Дом Джульетты и Дом Ромео
- Бывший иезуитский монастырь
- Римский форум
- Дом наследников Данте
- Гробницы Скалигеров
- Амфитеатр Арена
- Старый Замок
Описание
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Вероне."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.
Во время экскурсии мы расскажем о Вероне содержательно, понятно и увлекательно, чтобы вы не упустили самое важное и получили от города яркие эмоции! Совмещая прошлое и настоящее, гид ярко раскроет вам Верону сегодняшнюю, в то же время, не забывая про славную тысячелетнюю историю и легенды города. Эта экскурсия в первую очередь подходит для тех, кто приехал в Верону в первый раз, а также для тех, кто планирует поездку в Верону самостоятельно. Вы научитесь хорошо ориентироваться в городе и окрестностях и сэкономите массу времени на поиск интересных мест.
Программа
Так как показать все самое важное в Вероне за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии в разделе "Дополнительная информация"). Оба маршрута проходят по центру Вероны, но показывают разные её части.
Синий маршрут проходит через Площадь Бра, где вы услышите рассказ о том, как образовывалось Итальянское государство и его символике; полюбуетесь фресками на фасаде Дворца Кавали, известные своей астрологической тематикой, и впечатлитесь архитектурой Церкви Святого Фермо; увидите римские Ворота Львов, Дом Джульетты, Дворец Разума, бывший иезуитский монастырь, Римский форум, Площадь Данте и услышите повествование о жизни поэта в Вероне; полюбуетесь уникальностью готической архитектуры гробниц Скалигеров.
На красном маршруте вы пройдете мимо Амфитеатра Арена, включенном в список наследия Юнеско, узнаете больше об Уильяме Шекспире и о его важности для Вероны; увидите Старый Замок и узнаете об интригах верхушки общества средневековой Вероны; прогуляетесь по древнеримской дороге под Аркой Гави и узнаете о ее приключениях; пройдете через средневековую таможню Ворота Борсари; побываете на средневековой Бирже шерсти; полюбуетесь Церковью Святой Анастасии и увидете Дом наследников Данте, римский каменный мост, Дом Профессий, Дом Ромео, Площадь Трав.
Наиболее полное представление о Вероне Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.