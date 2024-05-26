Имея более чем 12-летний опыт работы гидом, автор экскурсии создала уникальную блиц-экскурсию по Вероне для тех, кто хочет почувствовать атмосферу города за короткое время.Прогулка включает посещение Пьяцца-Бра, античного амфитеатра Арена-ди-Верона,

дома Джульетты и других знаковых мест. Экспресс-прогулка охватывает основные достопримечательности и позволяет узнать о римской истории, средневековом быте и культуре Вероны. Это идеальный вариант для тех, кто впервые в городе или имеет ограниченное время. Верона останется ярким и запоминающимся моментом в вашем путешествии по Италии

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Резюме» города: авторский маршрут

Почему именно Верона стала местом действия самой известной любовной трагедии в мире? Как Арена-ди-Верона превратилась из места кровавых зрелищ в один из самых романтических оперных театров под открытым небом? Чем веронцы могут удивить даже самых искушенных путешественников?

Римская история и архитектура Вероны, средневековый быт и культура… Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о прошлом города и особенностях жизни веронцев. Экспресс-прогулка позволит охватить максимум интересного за короткое время. В результате Верона останется для вас не просто точкой на карте, а ярким и запоминающимся моментом в путешествии по Италии. И возможно, наша встреча мотивирует вас вернуться, чтобы познакомиться с городом поближе.

Главное за час

Начнём с сердца Вероны — Пьяцца-Бра и античного амфитеатра. Заглянем в уютные улочки, где каждый камень дышит историей, почувствуем атмосферу вечной любви около дома Джульетты и закончим прогулку у величественных ворот Порта-Борсари.

В нашей программе: Амфитеатр Арена-ди-Верона, Пьяцца Бра, муниципалитет Вероны, балкон Гарибальди, памятник Витторио Эммануэле II, фонтан Мюнхена и Карта древнеримского города, Пьяцца-делле-Эрбе, Дом Маццанти с фресками 16 века, дом-музей в Палаццо Маффеи, фонтан Мадонны Вероны 14 века, Дом купцов, башня Ламберти, Часовая башня, Дом Джульетты Капулетти и знаменитый балкон, Пьяцца-деи-Синьори, памятник Данте Алигьери, дворец-резиденция семьи Ла Скала, Палаццо-дель-Капитано, Лоджия Совета, двор Старого рынка, Лестница Делла-Раджоне 15 века, ворота Порта-Борсари I век до н. э.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, чьё время строго ограничено, кто посещает Верону впервые, кто никогда ранее не пользовался услугами гида, кто прежде чем «покупать» желает попробовать.

Организационные детали