Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут

Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Имея более чем 12-летний опыт работы гидом, автор экскурсии создала уникальную блиц-экскурсию по Вероне для тех, кто хочет почувствовать атмосферу города за короткое время.

Прогулка включает посещение Пьяцца-Бра, античного амфитеатра Арена-ди-Верона,
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дома Джульетты и других знаковых мест.

Экспресс-прогулка охватывает основные достопримечательности и позволяет узнать о римской истории, средневековом быте и культуре Вероны. Это идеальный вариант для тех, кто впервые в городе или имеет ограниченное время. Верона останется ярким и запоминающимся моментом в вашем путешествии по Италии

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. ⏱️ Экспресс-прогулка за час
  2. 🏛️ Основные достопримечательности
  3. 💑 Атмосфера вечной любви
  4. 📜 История и культура
  5. 🌟 Авторский маршрут

Что можно увидеть

  • Амфитеатр Арена-ди-Верона
  • Пьяцца Бра
  • Дом Джульетты
  • Пьяцца-делле-Эрбе
  • Башня Ламберти
  • Порта-Борсари
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Резюме» города: авторский маршрут

Почему именно Верона стала местом действия самой известной любовной трагедии в мире? Как Арена-ди-Верона превратилась из места кровавых зрелищ в один из самых романтических оперных театров под открытым небом? Чем веронцы могут удивить даже самых искушенных путешественников?

Римская история и архитектура Вероны, средневековый быт и культура… Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о прошлом города и особенностях жизни веронцев. Экспресс-прогулка позволит охватить максимум интересного за короткое время. В результате Верона останется для вас не просто точкой на карте, а ярким и запоминающимся моментом в путешествии по Италии. И возможно, наша встреча мотивирует вас вернуться, чтобы познакомиться с городом поближе.

Главное за час

Начнём с сердца Вероны — Пьяцца-Бра и античного амфитеатра. Заглянем в уютные улочки, где каждый камень дышит историей, почувствуем атмосферу вечной любви около дома Джульетты и закончим прогулку у величественных ворот Порта-Борсари.

В нашей программе: Амфитеатр Арена-ди-Верона, Пьяцца Бра, муниципалитет Вероны, балкон Гарибальди, памятник Витторио Эммануэле II, фонтан Мюнхена и Карта древнеримского города, Пьяцца-делле-Эрбе, Дом Маццанти с фресками 16 века, дом-музей в Палаццо Маффеи, фонтан Мадонны Вероны 14 века, Дом купцов, башня Ламберти, Часовая башня, Дом Джульетты Капулетти и знаменитый балкон, Пьяцца-деи-Синьори, памятник Данте Алигьери, дворец-резиденция семьи Ла Скала, Палаццо-дель-Капитано, Лоджия Совета, двор Старого рынка, Лестница Делла-Раджоне 15 века, ворота Порта-Борсари I век до н. э.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, чьё время строго ограничено, кто посещает Верону впервые, кто никогда ранее не пользовался услугами гида, кто прежде чем «покупать» желает попробовать.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Арена-ди-Верона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
26 мая 2024
Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
Наталья
16 мая 2024
Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут.
Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
E
14 мар 2024
Я как опытный путешественник очень оценила такой формат блиц-экскурсии. За короткую прогулку поняла куда идти, что посмотреть, где вкусно кушать или выпить вина. После экскурсии с Анной медленно бродила вкушая запах и вкус Вероны.

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