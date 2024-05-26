Прогулка включает посещение Пьяцца-Бра, античного амфитеатра Арена-ди-Верона,
5 причин купить эту экскурсию
- ⏱️ Экспресс-прогулка за час
- 🏛️ Основные достопримечательности
- 💑 Атмосфера вечной любви
- 📜 История и культура
- 🌟 Авторский маршрут
Что можно увидеть
- Амфитеатр Арена-ди-Верона
- Пьяцца Бра
- Дом Джульетты
- Пьяцца-делле-Эрбе
- Башня Ламберти
- Порта-Борсари
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Резюме» города: авторский маршрут
Почему именно Верона стала местом действия самой известной любовной трагедии в мире? Как Арена-ди-Верона превратилась из места кровавых зрелищ в один из самых романтических оперных театров под открытым небом? Чем веронцы могут удивить даже самых искушенных путешественников?
Римская история и архитектура Вероны, средневековый быт и культура… Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о прошлом города и особенностях жизни веронцев. Экспресс-прогулка позволит охватить максимум интересного за короткое время. В результате Верона останется для вас не просто точкой на карте, а ярким и запоминающимся моментом в путешествии по Италии. И возможно, наша встреча мотивирует вас вернуться, чтобы познакомиться с городом поближе.
Главное за час
Начнём с сердца Вероны — Пьяцца-Бра и античного амфитеатра. Заглянем в уютные улочки, где каждый камень дышит историей, почувствуем атмосферу вечной любви около дома Джульетты и закончим прогулку у величественных ворот Порта-Борсари.
В нашей программе: Амфитеатр Арена-ди-Верона, Пьяцца Бра, муниципалитет Вероны, балкон Гарибальди, памятник Витторио Эммануэле II, фонтан Мюнхена и Карта древнеримского города, Пьяцца-делле-Эрбе, Дом Маццанти с фресками 16 века, дом-музей в Палаццо Маффеи, фонтан Мадонны Вероны 14 века, Дом купцов, башня Ламберти, Часовая башня, Дом Джульетты Капулетти и знаменитый балкон, Пьяцца-деи-Синьори, памятник Данте Алигьери, дворец-резиденция семьи Ла Скала, Палаццо-дель-Капитано, Лоджия Совета, двор Старого рынка, Лестница Делла-Раджоне 15 века, ворота Порта-Борсари I век до н. э.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, чьё время строго ограничено, кто посещает Верону впервые, кто никогда ранее не пользовался услугами гида, кто прежде чем «покупать» желает попробовать.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.