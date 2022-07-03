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Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Вероне: Синий и Красный маршруты
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдя по следам Шекспира и историческим местам на уникальной экскурсии
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Вероне: от Арены ди Верона до Домика Джульетты
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, исследуя красоты Вероны в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Понедельник в 10:30
€78 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Вероне: исследуйте город с экспертом
Откройте для себя красоту Вероны в уютной атмосфере персональной прогулки. Идеально подходит для первого знакомства с городом
Расписание: Ежедневно в 10:00
€120 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июля 2022Отлично! Были на экскурсии с гидом Евгением, очень понравиорсь. Рассказывает интересно и не занудно, знает очень много про Верону, любит свой город и вы сразу понимаете, почему. Мы видели немало гидов и экскурсий, Евгения могу смело рекомендовать!
- nnatalia18 апреля 2022Все очень понравилось
- ВВиктор17 ноября 2019Все было очень интересно! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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