Прогулка по Вероне с душой и юмором: живые истории, скрытые места и атмосфера города без скучных фактов. Почувствуйте Верону по-настоящему
Экскурсия по Вероне без скучных лекций: начнём у ворот Портони делла Бра, посетим Пьяцца Бра и узнаем о жизни в античности. Пройдём по центральной улице, свернём в тихие уголки, где скрыты церкви и еврейское гетто. У Колодца влюблённых услышим трогательную легенду, посетим дом Ромео и арки Скалигеров. Завершим у Дома Джульетты и Понте Пьетра, где почувствуем настоящую любовь к Вероне
Начнём у ворот Портони делла Бра и окажемся в сердце города — на Пьяцца Бра. Расскажу, как здесь жили в античности и что сегодня происходит в Арене, которая выглядит круче, чем Колизей.
Пройдём по центральной улице, но быстро свернём туда, где нет толп. По пути — Порта Борсари, стены Гальена, скрытые церкви и еврейское гетто со своими тайнами и неожиданными деталями. Это не музей под открытым небом, а город, который дышит.
У Колодца влюблённых расскажу одну из самых трогательных легенд города — но без банальностей. Потом — дом Ромео, и вы узнаете, почему эта история — не только Шекспир.
Затем арки Скалигеров и Пьяцца дей Синьори — центр власти и… кое-что, чего вы точно не ожидаете услышать.
В финале — Дом Джульетты (да, пойдём, но без пафоса) и вишенка на торте — Понте Пьетра. Здесь сделаем паузу, подышим, сфотографируемся. А может, просто помолчим. Потому что именно в этот момент обычно и случается любовь к Вероне.
Вы узнаете:
Как выглядела древнеримская Верона и зачем на ворота устанавливали надгробия
Какие письма до сих пор получает Джульетта и кто на них отвечает
Почему «балкон Джульетты» — это скорее удачный маркетинг, чем исторический факт
Как жили и чем занимались веронские куртизанки — те, о ком не принято говорить вслух, но без кого город был бы совсем другим
Где в центре Вероны спрятан каменный крокодил и зачем он там вообще
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые в Вероне и хочет почувствовать атмосферу, а не устать от сухих фактов
Тем, кто уже бывал здесь, но видел только туристические места — я покажу и расскажу то, чего нет в путеводителях
Организационные детали
Маршрут комфортный, без резких подъёмов. Но выбирайте удобную обувь — Верона любит брусчатку
Экскурсия подходит для всех возрастов, но путешественники с детьми должны учитывать, что в программе будет история про куртизанок
Все локации мы осматриваем снаружи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Вадим — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 643 туристов
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
Софья
26 окт 2025
Экскурсия получилось 100 из 10. Все очень понравилось. Спасибо огромное за классную прогулку и за современный подход к проведению экскурсии 👍🏼👍🏼👍🏼
С
Светлана
21 окт 2025
Экскурсия с Вадимом понравилась. Все обстоятельно и с юмором. Экскурсия в Вероне была поздновато, вход во двор с балконом Джульетты уже был закрыт (проверяйте этот момент!), взамен Вадим организовал дегустацию местных вин в атмосферном месте. Вышло по итогу все замечательно и весело)))
A
Alina
16 окт 2025
Вадим - прекрасный гид. Эккурсия интересная, небанальная, отличное сочетание исторических фактов и интересных историй. Мы гуляли вечером. К Джульете не попали (дворик закрывается в 6), но зато атмофера вечернего старого города - великолепна! Рекомендуем!:)
М
Марина
14 окт 2025
Экскурсию забронировали буквально в последний момент. Хорошо, что было время на 8 утра, т к в 11 мы уже уезжали в другой город. Вадим прекрасно провел экскурсию. Было интересно, легко и познавательно! Очень много интересных историй, а не сухих фактов и дат. И мы открыли для себя coffe de corretto sambuca! Рекомендую данную экскурсию!
А
Анастасия
4 окт 2025
Прекрасная прогулка-знакомство с Вероной в компании Вадима. Увидели не только основные туристические достопримечательности, но и секретные истории, улочки, закоулочки. Вадим приятный рассказчик и с радостью делится своими знаниями. Так же получили приятный набор рекомендаций по местности еще до начала экскурсии. Благодарим Вадима за наше знакомство с Вероной!
O
Olga
24 сен 2025
У нас была прогулка с Евгением по Вероне и эта была лучшая из всех которые у нас были по Италии до этого. Очень увлекательный и харизматичный рассказчик, воодушевленный и пассионарный. читать дальше
Все истории были захватующими и хотелось слушать бесконечно. Вещи которые не мог объяснить на русском, так как русский не его родной язык, объяснял на английском который для нас даже более понятен чем русский. Мы довольны экскурсией и однозначно рекомендуем Евгения как гида.
K
Ksenia
24 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Мы ходили по различным локациям городка. Гид рассказывал как исторические факты, так и житейские. Ответил на все наши вопросы и помог с билетами до аэропорта. На всех локациях предлагал помощь в фотографировании
П
Павел
19 сен 2025
Большое спасибо Вадиму,Евгению и Нонне за интересные экскурсии по Вероне и окрестностям. Все было на высоком профессиональном уровне. Малоизвестные факты,укромные уголки города,небанальный стиль изложения- что еще нужно для того, чтобы от экскурсии получить максимум удовольствия? Спасибо!
Ю
Юлия
31 авг 2025
Вадим очень приятный молодой человек, все рассказал, показал. Поговорили об истории, современности, обычаях и образе жизни в Вороне. Все понравилось
G
Gregory
27 авг 2025
Вадим сдержал своё обещание - мы влюбились с Верону, где нас ждали события!
Д
Денис
8 авг 2025
Все отлично!Отличный экскурсовод Вадим!Рекомендую всем кто будет в Вероне!так же помог забронировать катер на озере Гарда.
Анна
27 июл 2025
Время пролетело незаметно. Мы много узнали и получили представление о городе. Очень рекомендую.
Людмила
15 июл 2025
Рекомендуем всей семьей! Недавно посетили экскурсию по Вероне с гидом Вадимом — и это было просто незабываемо! Экскурсия получилась захватывающей, интересной и невероятно весёлой. Вадим — настоящий знаток и большой любитель читать дальше
Вероны, это чувствуется с первых минут. Особенно понравился нестандартный подход к подаче информации: никаких скучных дат и сухих фактов — всё живо, увлекательно и с отличным чувством юмора. Мы побывали в местах, о которых редко рассказывают туристам, и услышали множество историй, которых не найдёшь в путеводителях. Кроме того, Вадим дал массу полезных советов и рекомендаций не только по Вероне, но и по другим городам, что очень пригодилось в дальнейшем путешествии. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу города и узнать о нём больше, чем просто "Ромео и Джульетта"
Кристина
28 июн 2025
Нам показали всю Верону и даже больше! Отличный гид, прекрасный город. Влад посоветовал что посетить самостоятельно в остаток дня, где поесть и еще много нюансов рассказал, что здесь можно еще неделю бродить! Если это не отличная экскурсия, то я даже не знаю что еще нужно.
О
Ольга
27 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, два часа реально на одном дыхании. Интересная подача, хороший язык, для меня это важно, Вадим обратил внимание на разные любопытные мелочи, мимо которых ты бы просто прошёл и не заметил. Дал советы, куда ещё пойти/поехать,что посмотреть. Рекомендую однозначно 👍🏻