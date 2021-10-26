Все экскурсии в Вероне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вероне – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 409 ⭐ отзывов, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вероне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вероне
Прогуливаясь по старинным площадям и улочкам города, вы поймете, почему Верону часто называют "маленьким...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1 чел.
по договоренности
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€160
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€165
за 1-10 чел.
Верона от А до Я
Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-5 чел.
Верона: Ромео и Джульетта. По следам великой любви
Верона - один из наиболее старых и любимых городов Италии, который в наши дни называют "жемчужиной Севера"...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-4 чел.
Верона сквозь века
Узнать об истории, архитектуре города и менталитете его жителей на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-5 чел.
По местам Ромео и Джульетты
Когда-то две могущественные семьи Монтекки и Капулетти враждовали, и это подарило миру трагичную историю...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€150
за 1-10 чел.
Искусство Вероны — арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Индивидуальная экскурсия
7ч
€440
за 1-5 чел.
Верона и Гарда: город и озеро за один день
Верона - великолепный древний город, один из красивейших в Италии, со своим особым очарованием
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
Мифы и тайны самой знаменитой истории любви на прогулке по достопримечательностям Вероны
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-4 чел.
Верона от римлян до наших дней
На экскурсии вы совершите путешествие сквозь века и окажетесь в самых необычных местах Вероны: прогуляетесь...
Ежедневно с 9.30 до 16
Индивидуальная экскурсия
5ч
€160
за 1-7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-5 чел.
Дегустация лучших вин и сыров на исторической вилле в Вальполичелле
Приглашаю вас на дегустацию лучших итальянских вин и сыров
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€160
за 1-3 чел.
Шопинг-тур: модная поездка за сокровищами гардероба
Найти идеальные вещи в итальянском аутлете
Индивидуальная экскурсия
3ч
€190
за 1-5 чел.
По Вероне не спеша: пешая или автомобильная прогулка с гидом
Экскурсия по Вероне в стиле Slow Tour позволит вам не торопясь наслаждаться красотами города во время...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-4 чел.
Верона — первое свидание
Увидеть знаковые места «города любви» и узнать его легенды
Индивидуальная экскурсия
4ч
€420
за 1-3 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Обзорная экскурсия и эногастрономическое путешествие с прогулкой на катере
Индивидуальная экскурсия
3ч
€420
за 1-3 чел.
Роскошные виллы Венето
Феномен архитектуры знаменитого творца Возрождения Андреа Палладио — автомобильный тур
Индивидуальная экскурсия
5ч
€540
за 1-3 чел.
Винный тур: Soave — вино любви
Краткий курс сомелье, старинный замок и дегустация вин в погребах
Индивидуальная экскурсия
5ч
€540
за 1-3 чел.
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Последние отзывы «Экскурсии Вероны»
- ЕЕкатерина26 октября 2021Экскурсия была просто великолепна! Алена провела меня по всем интересным и значимым местам Вероны, показала и рассказала много интересного. . Вдохновила на исследования города более детально. Я очень довольна, всем рекомендую эти экскурсии и экскурсовода Алену. Спасибо!
- ИИгорь26 октября 2021У нас экскурсоводом был Евгений, который свободно говорит как на итальянском так и на русском языках. Экскурсия была интересной и увлекательной, много интересных фактов узнали о Вероне. Евгений живет в Вероне и видно что влюблен в свой город, показывал некоторые интересные исторические вещи которые вы не найдете в путеводителе по Вероне. Приоткрыл нам тайну легенды о Ромео и Джульете:). Очень советую эту экскурсию, думаю вы не пожалеете о потраченом времени.
- аанна18 октября 2021Благодарю Евгения за потрясающую экскурсию! Мы были с ребёнком (7лет) она выдержала 2, 5 часа на легке)
- LLerner17 октября 2021Прекрасная экскурсия с очень приятным человеком который полностью раскрывает историю Вероны, а так же знает определённые истории и изюминки этого города
- SSona7 октября 2021Спасибо большое Инессе за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время прошла незаметно. Все было придумано до мелочей и не остались никакие вопросы. Даже дождь не помешало, наоборот дала городу более романтичный вид. Вернулись с позитивными эмоциями и хорошими впечатлениями.
- ММурад5 октября 2021Действительно, Верона - недооцененный с точки зрения достопримечательностей город Италии. Чаще всего первые ассоциации с героями Шекспира. А фактически история этого города прослеживается сквозь века - от Рима и до Наполеона. Инесса - не просто Гид, но и, что намного важнее, душевный, искренний человек. Очень познавательная и в тоже время легкая экскурсия полная впечатлений. Кроме того, путешествующим на автомобиле настоятельно рекомендую посетить озеро Гарда.
- ЛЛиза4 октября 2021Отличная экскурсия с веселой, обаятельной, эрудированной Анной. Два часа пролетели как 5 минут.
- ЕЕлена28 сентября 2021Анна, Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Верона прекрасна. Все было очень комфортно, интересно и познавательно. Обязательно ещё вернёмся в Верону.
- Отзыв на: Искусство Вероны — арт-прогулкаMMark14 сентября 2021Нонна - прекрасный экскурсовод. Она живёт в Вероне много лет, знает и любит этот город, и провела с нами 3.5-часовую экскурсию, из которой мы узнали много нового и интересного об этом городе и его истории. Нам всё очень понравилось.
- оольга25 августа 2021Анна - прекрасный гид, лучший, кого мы встретили за все путешествие по Италии! Яркая, динамичная, прекрасно эрудированная, пунктуальная. Нам очень повезло, так как заказывали экскурсию в последний момент, и к нашему счастью Анна оказалась в этот день свободна. Однозначно рекомендуем прогулку с Анной по Вероне, она влюбит вас в этот город. Наивысшая оценка из возможных. Большое спасибо, Анна!