Отзыв на: Ежедневная прогулка по Вероне Е Екатерина 5 Экскурсия была просто великолепна! Алена провела меня по всем интересным и значимым местам Вероны, показала и рассказала много интересного. . Вдохновила на исследования города более детально. Я очень довольна, всем рекомендую эти экскурсии и экскурсовода Алену. Спасибо!

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Вероне И Игорь 5 У нас экскурсоводом был Евгений, который свободно говорит как на итальянском так и на русском языках. Экскурсия была интересной и увлекательной, много интересных фактов узнали о Вероне. Евгений живет в Вероне и видно что влюблен в свой город, показывал некоторые интересные исторические вещи которые вы не найдете в путеводителе по Вероне. Приоткрыл нам тайну легенды о Ромео и Джульете:). Очень советую эту экскурсию, думаю вы не пожалеете о потраченом времени.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Вероне а анна 5 Благодарю Евгения за потрясающую экскурсию! Мы были с ребёнком (7лет) она выдержала 2, 5 часа на легке)

Отзыв на: Верона сквозь века L Lerner 5 Прекрасная экскурсия с очень приятным человеком который полностью раскрывает историю Вероны, а так же знает определённые истории и изюминки этого города

Отзыв на: Верона сквозь века S Sona 5 Спасибо большое Инессе за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Время прошла незаметно. Все было придумано до мелочей и не остались никакие вопросы. Даже дождь не помешало, наоборот дала городу более романтичный вид. Вернулись с позитивными эмоциями и хорошими впечатлениями.

Отзыв на: Верона сквозь века М Мурад 5 Действительно, Верона - недооцененный с точки зрения достопримечательностей город Италии. Чаще всего первые ассоциации с героями Шекспира. А фактически история этого города прослеживается сквозь века - от Рима и до Наполеона. Инесса - не просто Гид, но и, что намного важнее, душевный, искренний человек. Очень познавательная и в тоже время легкая экскурсия полная впечатлений. Кроме того, путешествующим на автомобиле настоятельно рекомендую посетить озеро Гарда.

Отзыв на: Верона от А до Я Л Лиза 5 Отличная экскурсия с веселой, обаятельной, эрудированной Анной. Два часа пролетели как 5 минут.

Отзыв на: Верона от А до Я Е Елена 5 Анна, Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Верона прекрасна. Все было очень комфортно, интересно и познавательно. Обязательно ещё вернёмся в Верону.

Отзыв на: Искусство Вероны — арт-прогулка M Mark 5 Нонна - прекрасный экскурсовод. Она живёт в Вероне много лет, знает и любит этот город, и провела с нами 3.5-часовую экскурсию, из которой мы узнали много нового и интересного об этом городе и его истории. Нам всё очень понравилось.