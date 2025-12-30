Сейчас актуально
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Верону за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка по знаковым местам и романтические легенды ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Все дороги ведут - в Верону
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем
Начало: На площади Бра
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от €159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:00
от €219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Верона: первое знакомство
Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 10:30
10 авг в 17:30
от €598 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от €149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Обогатили свои знания о римском времени и Средневековье в целом!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Верона на одном дыхании (в мини-группе)
Город любви без туристических клише - в деталях, легендах и неслучайных поворотах
Начало: На Piazza Bra
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Влюбленный Шекспир»: по следам Ромео и Джульетты
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:00
от €298 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Погрузиться в историю, гуляя по уютным улочкам и рассматривая интересные городские детали
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 16:30 и 17:30
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€48 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона: от римлян до наших дней
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Верону с первого шага
Лёгкая атмосферная прогулка по самым знаменитым локациям и скрытым местам города
Начало: На Piazza Bra
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
от €175 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Свидание с Вероной каждый день
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вкусная и интересная Верона
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от €180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День гедониста: вина и закуски в предместье Вероны
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
10 авг в 11:30
11 авг в 11:30
от €175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Литературная Верона
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:30
от €249 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
Краткий курс сомелье, дегустация вин в погребах и прогулка по живописным виноградникам Аmarone
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Сегодня в 09:30
10 авг в 17:30
от €678 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Подняться к великолепной долине Венегия, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от €550 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне
Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок - история. Получите незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:30 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вероны в долину Вальполичелла - в гости к семье виноделов
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: У Porta Nuova
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная экскурсия: Soave - вино любви
Краткий курс сомелье, старинный замок и дегустация вин в погребах
Сегодня в 09:30
10 авг в 17:30
от €799 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:30
от €179 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Прогулка по Вероне с аудиогидом в вашем смартфоне
Узнать правдивую историю города
Начало: На площади Пьяцца Бра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По Вероне - с дамой ордена тамплиеров
Погрузитесь в атмосферу Вероны, узнавая её тайны и легенды, включая историю любви и средневековые интриги, в мини-группе за 2,5 часа
Начало: У замка Кастельвеккьо
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
26 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от €200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 30 дек 2025
Это была чудесная экскурсия! Огромное спасибо Дарье!
Вам был полезен этот отзыв?
Провели отлично время вместе с Валентиной,нет перегруза информации по историческим данным,но при этом очень четко все разложила по полочкам,четкий и интересный маршрут. Очень весело,живо и на одной волне:)обязательно вернемся и опять встретимся❤️
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсию проводил Евгений, житель Вероны. Прекрасно говоит по русски, знает огромное количество интересных исторических фактов и подает их без лишней нагрузки. Евгений очень интересный разказчик со своим особенным отношением к истории и жизни.
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно несмотря на жаркую погоду. Не скучно, не банально, весело и понятно! Получили большое удовольствие от общения с Евгением и атмосферы города!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия была очень интересной. Евгений рассказывал с юмором, затрагивая особенности национального менталитета. много исторических событий, не описанных в стандартных источниках. нам все понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы провели прекрасный вечер в непринуждённой обстановке на озере Гарда. Были с дочерью 5 лет, ребенок остался в восторге. Дочке
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Валентина - совершенно прекрасный гид. Экскурсия интересная и запоминающаяся. Валентина показала интересные местечки Вероны, которые не найдёт обычный турист. Так
Вам был полезен этот отзыв?
П
Все было интересно, глубокое знание материала, с любовью к делу Дарья преподносила интересные факты водила по маршруту, но с моей
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дарья - отличный экскурсовод, с глубокими знаниями об истории Вероны, с необыкновенным даром передать её любовь к городу и его
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Великолепная экскурсия! От настоящего итальянца и веронца, искренне страстно любящего свой город! Профессионализм экскурсовода, искусствоведа сочетается с непосредстаенным дружеским сердечным
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 898 отзывов в Вероне
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне
Самые популярные экскурсии в Вероне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Вероне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2026
Сейчас в Вероне можно забронировать 60 экскурсий и билетов от 12 до 799 со скидкой до 31%. Туристы уже оставили гидам 898 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Откройте для себя древний город Верона через захватывающие экскурсии, которые приведут вас к самым знаковым достопримечательностям. Забронировав экскурсию, вы получите уникальный шанс услышать истории и легенды на русском, делая ваше путешествие по-настоящему особенным