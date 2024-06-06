1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€259 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
€599 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: на ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€539 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€588 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380€342 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Вероне: от амфитеатра до дома Джульетты
Почувствуйте дух Вероны, прогуливаясь по ее улочкам. От древнеримского амфитеатра до романтического дома Джульетты - каждый уголок наполнен историей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны
Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по следам Ромео и Джульетты в сердце Вероны
Проникнитесь романтикой величайшей истории любви, пройдя по местам встреч Ромео и Джульетты в Вероне
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне
Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры христианского искусства: уникальные церкви Вероны
Познакомьтесь с духовным наследием Вероны через посещение её знаменитых церквей. Искусство и история оживут перед вами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
Расписание: смотрите свбодные даты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Групповая экскурсия: Хайкинг по Доломитовым Альпам с отправлением из Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по Доломитовым Альпам, где каждый шаг открывает виды, достойные лучших фотографий
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кастельвеккио Верона: путешествие в средневековье и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Вероны с экскурсией по замку Кастельвеккио и его картинной галерее
Начало: У музея Кастельвеккио
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Вероне: исследуйте город с экспертом
Откройте для себя красоту Вероны в уютной атмосфере персональной прогулки. Идеально подходит для первого знакомства с городом
Расписание: Ежедневно в 10:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€219 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- NNika28 мая 2024Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
- ННадежда26 мая 2024Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
- ММария22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
- ННаталья16 мая 2024Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
- ССергей5 мая 2024Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
- ИИрина5 мая 2024Гид Анна проводит интересную и познавательную экскурсию. Влюбились в Верону! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное
- ММария1 мая 2024Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Индивидуальные»
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