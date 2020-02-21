154 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным. Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей. Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».

Что вас ожидает

Для того, чтобы вы могли не только ознакомиться с достопримечательностями северной жемчужины, но и почувствовать себя ее частью, полюбить и заразиться желанием посетить Верону снова, программа «Вероны от А до Я» учитывает три важных аспекта:

История: мифы и легенды, факты и даты

Я расскажу не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и огромное количество мифов и легенд, ставших неотъемлемой частью Вероны. Вас ждут невероятные истории: о легендарных Ромео и Джульетте, о веронских периодах жизни Данте Алигьери и русского царя, а еще местные, известные в узких кругах байки. Эту информацию вы не найдете в интернете: вся она — результат моих многолетних исследований и глубокого изучения истории, мифов и легенд Вероны.

Главные достопримечательности

Вы увидите самые красивые места, узнаете об особенностях архитектуры различных периодов и сами научитесь различать стили. Мы не только совершим прогулку длинной в тысячи лет, но и уделим отдельное внимание культурной и эстетической ценности Вероны.

Погружение в жизнь города

Я покажу вам Верону глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы узнаете, чем дышит город, оцените особенности культуры и быта веронцев. Увидите «другую Верону», точнее «Верону для своих», недоступную невооруженному взгляду туристов.

Какую оперу послушать?

Где продают самое вкусное мороженное?

Какие тенденции в моде?

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.