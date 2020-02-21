154 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке

Anna
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Anna – ваш гид
Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным.

Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей.

Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
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У этой экскурсии154 отзыва
4.88
Верона от А до Я
Верона от А до Я

Что вас ожидает

Для того, чтобы вы могли не только ознакомиться с достопримечательностями северной жемчужины, но и почувствовать себя ее частью, полюбить и заразиться желанием посетить Верону снова, программа «Вероны от А до Я» учитывает три важных аспекта:

История: мифы и легенды, факты и даты
Я расскажу не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и огромное количество мифов и легенд, ставших неотъемлемой частью Вероны. Вас ждут невероятные истории: о легендарных Ромео и Джульетте, о веронских периодах жизни Данте Алигьери и русского царя, а еще местные, известные в узких кругах байки. Эту информацию вы не найдете в интернете: вся она — результат моих многолетних исследований и глубокого изучения истории, мифов и легенд Вероны.

Главные достопримечательности
Вы увидите самые красивые места, узнаете об особенностях архитектуры различных периодов и сами научитесь различать стили. Мы не только совершим прогулку длинной в тысячи лет, но и уделим отдельное внимание культурной и эстетической ценности Вероны.

Погружение в жизнь города
Я покажу вам Верону глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы узнаете, чем дышит город, оцените особенности культуры и быта веронцев. Увидите «другую Верону», точнее «Верону для своих», недоступную невооруженному взгляду туристов.

  • Какую оперу послушать?
  • Где продают самое вкусное мороженное?
  • Какие тенденции в моде?

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.

Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я
Верона от А до Я

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Официальный гид по Вероне и региону Венето. Эксперт по винам. Дипломированный сомелье, выпускница Университета Тренто, Италия. Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии. Активный участник семинаров и конференций, посвященных вопросам виноделия и туризма. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Северной Италии. Вы можете заказать уникальные экскурсии в 4 направлениях: Верона, Озеро Гарда и Виллы Венето, Винные туры, а также ШОПИНГ и ГУРМЭ. По заказу могу разработать индивидуальный тур и персонализированную программу.
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154 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Анна – сочетание глубоких знаний о Вероне, позитива и таланта рассказчика. Сын заболел по прилету в Верону (его «накрыл» отит) и провел три дня в постели, не выходя из апартаментов. Мы расстроились и готовились отменить экскурсию. Но Анна придумала для нас домашний вариант прогулки по Вероне! Да еще и такой увлекательный, что семилетний ребенок, не отвлекаясь, полтора часа сидел за столом, слушал, рассматривал карты/иллюстрации и участвовал в дискуссиях. Отдельная благодарность от нас Анне за отзывчивость, помощь в вопросе поиска врача и лекарств:) Мы надеемся еще раз приехать в Верону и послушать увлекательные рассказы Анны об этом прекрасном городе!
21 февраля 2020
Очень живая, юморная, интересная и легкая прогулка с Анной! Спасибо большое за эти два часа, хочу ещё!)) Однозначно рекомендую Анну как гида для небольших компаний (нас было четверо).
2 февраля 2020
За то короткое время, когда проходит экскурсия по Вероне, Анна успевает рассказать очень много разносторонней информации по истории страны и города, по архитектуре, обычаям и предпочтениям местных жителей, по местам, где погулять и которые посмотреть самостоятельно, где и что предпочтительнее покупать, где можно попробовать самую лучшую традиционную итальянскую кухню и много других интересных и полезных сведений. Рекомендую Анну как прекрасного профессионала и человека, влюблённого в свой город.
23 января 2020
Увлекательно и полезно пролетело время в компании Анны. Эмоциональный рассказ о прошлом и настоящем Вероны оставил чудесные воспоминания. Благодарим Анну за прекрасную экскурсию и ценные советы. И... вино было великолепным)
12 января 2020
Спасибо Анне, сложная экскурсия (трое детей 4,7,10лет), прекрасно держала всю «аудиторию»!!!
Удачи Вам! Спасибо за все рекомендации и домашние задания 🤝
Татьяна
19 декабря 2019
Спасибо большое за отличную экскурсию! Нас было 5 человек, понравилось всем. Верона великолепна, обязательно рекомендую ходить по ней с экскурсоводом, чтобы не пропустить ничего интересного!
8 ноября 2019
Огромное спасибо Анне за экскурсию! Теперь с Вероной связано намного большее, чем «Ромео и Джульетта». Потрясающие впечатления! Все было очень комфортно, уютно-дружески и с добрым юмором! Спасибо за советы, лайфхаки и показанные места! Верона это 4й город за наше небольшое итальянское путешествие и самые яркие эмоции благодаря именно Вам! Обязательно сюда вернёмся и ждём ещё встречи!
31 октября 2019
Отличная экскурсия, интересно и доходчиво. Все понравилось! Спасибо, Анна!!!
13 октября 2019
Спасибо Анне за весёлую и познавательную прогулку по Вероне! Всем рекомендую эту экскурсию)
2 октября 2019
Анна - прекрасный, увлекающий с первой минуты рассказчик, с чудесным чувством юмора, время прошло незаметно. Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана, он был лучшим из всех, что успели посетить за 8 дней пребывания в Италии (Милан-Верона-Флоренция).
Ещё 144 отзыва

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