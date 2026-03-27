154 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Первое знакомство с Вероной может стать незабываемым приключением, если выбрать правильный путь.Экскурсия «Верона от А до Я» предлагает уникальную программу, разработанную гидом, влюбленным в свой город и его историю.Участники экскурсии

узнают о мифах и легендах, ставших частью культурного наследия Вероны, об исторических событиях, оставивших отпечаток на лице города, и о знаковых достопримечательностях, каждая из которых хранит свои тайны. Но что делает эту экскурсию по-настоящему особенной, так это возможность увидеть Верону глазами местных жителей. Ваш гид поделится личным опытом и покажет, как живет современная Верона, какие традиции и обычаи уважают веронцы, где находятся лучшие места для отдыха и развлечений. Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже понять и полюбить Верону, увидеть ее не только как турист, но и как гость, приглашенный в самое сердце итальянской культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Для того, чтобы вы могли не только ознакомиться с достопримечательностями северной жемчужины, но и почувствовать себя ее частью, полюбить и заразиться желанием посетить Верону снова, программа «Вероны от А до Я» учитывает три важных аспекта:

История: мифы и легенды, факты и даты

Я расскажу не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и огромное количество мифов и легенд, ставших неотъемлемой частью Вероны. Вас ждут невероятные истории: о легендарных Ромео и Джульетте, о веронских периодах жизни Данте Алигьери и русского царя, а еще местные, известные в узких кругах байки. Эту информацию вы не найдете в интернете: вся она — результат моих многолетних исследований и глубокого изучения истории, мифов и легенд Вероны.

Главные достопримечательности

Вы увидите самые красивые места, узнаете об особенностях архитектуры различных периодов и сами научитесь различать стили. Мы не только совершим прогулку длинной в тысячи лет, но и уделим отдельное внимание культурной и эстетической ценности Вероны.

Погружение в жизнь города

Я покажу вам Верону глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы узнаете, чем дышит город, оцените особенности культуры и быта веронцев. Увидите «другую Верону», точнее «Верону для своих», недоступную невооруженному взгляду туристов.

Какую оперу послушать?

Где продают самое вкусное мороженое?

Какие тенденции в моде?

Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.