154 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Первое знакомство с Вероной может стать незабываемым приключением, если выбрать правильный путь.
Экскурсия «Верона от А до Я» предлагает уникальную программу, разработанную гидом, влюбленным в свой город и его историю.
Участники экскурсии читать дальшеуменьшить
узнают о мифах и легендах, ставших частью культурного наследия Вероны, об исторических событиях, оставивших отпечаток на лице города, и о знаковых достопримечательностях, каждая из которых хранит свои тайны.
Но что делает эту экскурсию по-настоящему особенной, так это возможность увидеть Верону глазами местных жителей.
Ваш гид поделится личным опытом и покажет, как живет современная Верона, какие традиции и обычаи уважают веронцы, где находятся лучшие места для отдыха и развлечений.
Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже понять и полюбить Верону, увидеть ее не только как турист, но и как гость, приглашенный в самое сердце итальянской культуры
Для того, чтобы вы могли не только ознакомиться с достопримечательностями северной жемчужины, но и почувствовать себя ее частью, полюбить и заразиться желанием посетить Верону снова, программа «Вероны от А до Я» учитывает три важных аспекта:
История: мифы и легенды, факты и даты
Я расскажу не только исторические факты от времен основания города до наших дней, но и огромное количество мифов и легенд, ставших неотъемлемой частью Вероны. Вас ждут невероятные истории: о легендарных Ромео и Джульетте, о веронских периодах жизни Данте Алигьери и русского царя, а еще местные, известные в узких кругах байки. Эту информацию вы не найдете в интернете: вся она — результат моих многолетних исследований и глубокого изучения истории, мифов и легенд Вероны.
Главные достопримечательности
Вы увидите самые красивые места, узнаете об особенностях архитектуры различных периодов и сами научитесь различать стили. Мы не только совершим прогулку длинной в тысячи лет, но и уделим отдельное внимание культурной и эстетической ценности Вероны.
Погружение в жизнь города
Я покажу вам Верону глазами итальянцев, поскольку сама уже много лет живу в Италии и дружу с местными жителями. Вы узнаете, чем дышит город, оцените особенности культуры и быта веронцев. Увидите «другую Верону», точнее «Верону для своих», недоступную невооруженному взгляду туристов.
Какую оперу послушать?
Где продают самое вкусное мороженое?
Какие тенденции в моде?
Я с радостью отвечу на любые ваши вопросы, а также по запросу подстрою под ваши интересы программу экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2790 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени.
Я почётный член Ассоциации читать дальшеуменьшить
Церемониймейстеров (ANCEP), консультант рестораторов. По образованию — педагог и экономист, член литературного общества Вероны. Также я сомелье (AIS), эксперт по винам Бургундии и Италии: обучалась в Австралии и США, организую винные туры и мастер-классы. Замужем за итальянцем, мама двоих счастливых детей.
Мои детские квесты — единственные в Вероне, где дети не ноют, а просят добавки. Я знаю, как увлечь ребёнка историей, чтобы родители в это время могли выдохнуть и насладиться моментом.
Мой формат — это качество, а не количество часов. Мои блиц-туры (45–60 мин) — это академический час драйва и глубокой пользы. Идеально для тех, кто проездом.
Хотите увидеть город глазами эксперта? Нам по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 243 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Darja
Анна — замечательный гид по Вероне! Программа была идеально подобрана с учётом ребёнка, но при этом подача оставалась интересной и для взрослых. Лёгкий юмор, харизма и прекрасное знание города сделали экскурсию по-настоящему запоминающейся. С удовольствием рекомендуем!:)
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Светлана
Экскурсия понравилась, узнали много интересного, организатор мог подстраиваться под наши пожелания и интересы.
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Анна
Верона очень романтичный город, тут хочется чтоб день не кончался❤Это была очень интересная познавательная экскурсия. Анна отличный рассказчик и прекрасно владеет материалом! Еще красотка, что тоже очень приятно! Подстраивалась под читать дальшеуменьшить
каждого участника! С нами был малыш она делала акцент на него я уверенна он не забудет эту экскурсию никогда, он Николаса-Коли привет! Несмотря на облачную погоду мы продолжали нашу экскурсию даже не замечая этого. От ее рассказов хотелось быть как можно ближе, чтоб ничего не пропустить! Анна спасибо вам, вы влюбили нас в этот город!!! Прекрасная подача материала❤спасибо за подарки Анечка ваши линейки в Москве и в Чикаго, вам всего самого доброго, спасибо за подаренные нам эмоции❤ Всем рекомендуем экскурсию!
+1
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E
Elena
Благодарим Анну за очень интересную экскурсию!
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А
Ариф
Мы полюбили Верону, это чудесный город! И большая заслуга в этом нашего гида - Анны. Экстравагантная, харизматичная, интеллигентная, с тонким чувством юмора и с прекрасным знанием истории, архитектуры, культуры и читать дальшеуменьшить
нравов того времени о котором повествует. Наша экскурсия прошла на одном дыхании, наполненная живительными знаниями, впечатлениями и неожиданными фактами. Ко всему Анна дала несколько полезных советов и ссылок за что отдельное спасибо. Обязательно вернемся в Верону и с удовольствием проведем время с Анной.
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Д
Дмитрий
5 мая у нас была экскурсия "Верона от А до Я" c Анной. Экскурсия прошла очень легко, но при этом познавательно. Анна всю информацию подавала структурированно и логично, чтобы нам читать дальшеуменьшить
было понятно, мы запомнили ключевые моменты и могли выстроить общую картину относительно истории, архитектуры и личностей Вероны. Кроме экскурсии Анна помогла нам с бронью отличного ресторана, а также дала много полезных советов и "домашних заданий" по тому, как и где мы можем исследовать город самостоятельно. Анна очень разносторонний человек, поэтому общаться с ней крайне интересно. Анна спасибо за отличную экскурсию по Вероне и материалы, которые Вы нам отправили.