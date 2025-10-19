Мои заказы

Экскурсии Акки об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Акке на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Акко пешком
Пешая
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по Акко
Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов
Начало: По согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€115 за всё до 10 чел.
Акко подземный и наземный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Акко подземный и наземный
Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций
Начало: В Старом городе Акко
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€320 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 октября 2025
    Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
    В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
  • С
    София
    10 июня 2025
    Древний Акко: перекрёсток цивилизаций
    Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
    читать дальше

    Акко превзошла ожидания. Этот город по-настоящему уникален, с невероятно богатой и многослойной историей. Узнала много нового о крестоносцах, османской эпохе и древних портах. Особенно впечатлили подземные тоннели и старинные крепостные стены. Приятно поразила атмосфера старого города — узкие улочки, запахи восточных специй, шум базаров. Огромное спасибо гиду Константину — рассказ был очень живым и увлекательным, видно, что человек по-настоящему любит своё дело. Он умело сочетал факты, легенды и интересные детали, благодаря чему прогулка пролетела незаметно. Такая экскурсия — отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть Израиль с новой стороны. Очень рекомендуем всем, кто интересуется историей и культурой!

