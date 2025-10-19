Индивидуальная
Пешая экскурсия по Акко
Удивительный Акко раскроет свои тайны на этой пешей экскурсии. Прогулка по древним улицам, посещение крепостей и базаров подарят незабываемые впечатления
Лучший выборДревний Акко: перекрёсток цивилизаций
Узнайте тайны древнего Акко, города с богатой историей. Прогулка по крепостям, базарам и туннелям перенесёт вас в эпоху крестоносцев и османов
Акко подземный и наземный
Путешествие по Акко - это уникальная возможность познакомиться с древней историей и культурой города, который был домом для многих цивилизаций
- ННаталья19 октября 2025В субботу мы побывали на экскурсии в Акко с Константином. Получили удовольствие от рассказа о богатейшей истории города и продуманного маршрута прогулки. Мы провели прекрасный день с человеком, который всё знает про этот город. Рекомендую
Мы живем в Бат Яме, и уже довно хотели посетить город со старинным историческим центром, большой знаковой историей. Поездка в
