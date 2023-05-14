Индивидуальная
4 часа
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Акко пешком
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББогдан14 мая 2023Интересно, насыщенно и динамично За день смогли объять необъятное и пройтись по основным достопримечательностям Иерусалима, даже успели в Вифлеем. Григорий
- ИИрина23 апреля 2023Мы с мужем посетили Израиль в июне 2022. Григория Ткача в качестве гида выбрали после общения и обсуждения нашей программы.
- ММарина15 апреля 2023Прекрасный профессиональный гид, внимательный отзывчивый и лёгкий человек. Все четыре дня были полны интересных экскурсий. Рекомендую! Ставлю 5 звёзд
- ввлад17 января 2023Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
- ААрсений5 января 2023Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.
- ЛЛюбовь14 ноября 2022Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.
- ЕЕлена5 ноября 2022Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!
- ННаталья9 февраля 2019Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
- NNatalia13 марта 2018нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на
Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Акке в июне 2024
Сейчас в Акке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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