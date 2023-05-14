Индивидуальные экскурсии в Акке с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Акке на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
Посетить древнюю крепость, мечеть, арабский Шуг и узнать все о крестоносцах и османском завоевании
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Весь Акко пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Весь Акко пешком
Проникнуться атмосферой древнего востока на обзорной прогулке по старинному городу
Начало: Возле Сухопутных ворот Акко
321 за всё до 10 чел.
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богдан
    14 мая 2023
    Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
    Интересно, насыщенно и динамично За день смогли объять необъятное и пройтись по основным достопримечательностям Иерусалима, даже успели в Вифлеем. Григорий
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    прекрасный гид, интересный собеседник с хорошим чувством юмора. У него отличная подача материала, рассказал нам невероятное количество фактов и событий, смог заинтересовать даже детей-подростков)) Также хорошо знает страну и обычаи, мы следовали его рекомендациям - и остались довольны!

  • И
    Ирина
    23 апреля 2023
    Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
    Мы с мужем посетили Израиль в июне 2022. Григория Ткача в качестве гида выбрали после общения и обсуждения нашей программы.
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    Помимо профессионализма, прекрасного знания истории, интересных для туриста вещей и всего, что нужно знать гиду, хочу отметить необыкновенные способности создания комфорта для своих клиентов. Ощущение, будто мы знали друг друга 100 лет) и Григорий делает все, чтоб мы чувствовали себя под его надежной защитой. За 4 дня экскурсий мы много узнали. Спрашивали множество вопросов. Что приятно - никакого раздражения это не вызывало. Наоборот, на Любой вопрос есть ответ. Собственный комфортный минивэн, аккуратное вождение, это тоже приятный бонус. Рекомендуем, и ещё, надеюсь, воспользуемся услугами не раз!

  • М
    Марина
    15 апреля 2023
    Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
    Прекрасный профессиональный гид, внимательный отзывчивый и лёгкий человек. Все четыре дня были полны интересных экскурсий. Рекомендую! Ставлю 5 звёзд
  • в
    влад
    17 января 2023
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Спасибо, Яна! Все прошло великолепно. Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать. Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
  • А
    Арсений
    5 января 2023
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе. Спасибо, очень любопытно.
  • Л
    Любовь
    14 ноября 2022
    Весь Акко пешком
    Ольга тот гид, с которым туристические маршруты оживают, даты и действия людей обретают смысл, и вся картинка собирается. Мы были с пожилыми родителями, они очень высоко оценили подготовку и подачу информации.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2022
    Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
    Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!
  • Н
    Наталья
    9 февраля 2019
    Весь Акко пешком
    Отличная экскурсия! Великолепная Ольга! Насыщенная прогулка и крайне интересный рассказ. Мы очень довольны этой поездкой и выбором экскурсовода-спутника. Огромное спасибо Ольге и фирме "Трипстер".
  • N
    Natalia
    13 марта 2018
    Весь Акко пешком
    нас с мужем понравилась поездка в Акко вместе с Ольгой. Под ее руководством мы вместе отлично добрались до города на
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    поезде, почти весь день провели там, увидели много нового и интересного. Ольга очень коммуникабельна, открыта и приятна в общении. Она показала нам город, достопримечательности, провела хорошим маршрутом. Рекомендуем ее как гида по Израилю. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Акке в категории «Индивидуальные»

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  1. Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон
  2. Весь Акко пешком
  3. Кейсария, Хайфа, Акко: от Ирода, до Крестоносцев и Бахаев
Сколько стоит экскурсия по Акке в июне 2024
Сейчас в Акке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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