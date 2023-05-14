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Помимо профессионализма, прекрасного знания истории, интересных для туриста вещей и всего, что нужно знать гиду, хочу отметить необыкновенные способности создания комфорта для своих клиентов. Ощущение, будто мы знали друг друга 100 лет) и Григорий делает все, чтоб мы чувствовали себя под его надежной защитой. За 4 дня экскурсий мы много узнали. Спрашивали множество вопросов. Что приятно - никакого раздражения это не вызывало. Наоборот, на Любой вопрос есть ответ. Собственный комфортный минивэн, аккуратное вождение, это тоже приятный бонус. Рекомендуем, и ещё, надеюсь, воспользуемся услугами не раз!