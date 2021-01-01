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Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Акко
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад.

Сейчас это один из популярнейших городов у верующих и у любителей истории 📖, приезжающих сюда со всего мира.

Здесь протекает река Иордань, в которой крестился Иисус Христос.

И растет смоковница, с которой начальник мытарей увидел Христа.

И здесь же расположено много монастырей.

А с горной тропы открывается великолепный вид на Мертвое море 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $51.5 за человека

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Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)

Что вы увидите

  • Монастырь Сент Джорж
  • Каср аль Яхуд
  • Каранталь
  • Дерево Закхея
  • монастырь Св. Герасима
Иерихон - среди открытых до сих пор центров городской цивилизации Иерихон - самый древний город 🏙️ в мире (ему 10 тысяч лет) и самый низкорасположенный на земле (250 м. ниже уровня моря). Обзорная экскурсия ⛳ по городу включает монастырь Искушения на горе Каранталь, источник Елисея и дом блудницы Рахавы, которая укрыла двух соглядатаев, посланных Иисусом Навиным. Рядом с домом блудницы Рахав христиане построили церковь ⛪ Девы Марии. В самом городе - дом начальника мытарей (сборщика податей). Закхея и смоковница, на которую тот влез, чтобы увидеть Иисуса Христа. К руслу каньона поднимается живописная тропа, которая открывает панорамный захватывающий вид на Мертвое море 🌊 и Иорданские горы ⛰️. Великолепная панорама на Вади (ущелье) Кельт
Монастырь Святого Хозевита (Сент Джорж)
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
  • подъем на фуникулере к монастырю Каранталь (ориентировочная стоимость) - $16
  • ритуальная рубашка для обряда омовения (ориентировочная стоимость) - $20 (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Цомет Штраус, Акко
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)
Иерихон; Вади-Кельт; Монастыри Иудейской пустыни; Каср аль-Йехуд (из Акко)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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