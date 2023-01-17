Город, устоявший перед Наполеоном, сохранил архитектуру и атмосферу времён крестоносцев и Османской империи.
Прогулка по его улицам позволяет
- 🏰 Погружение в историю крестоносцев
- 🕌 Величественная мечеть Эль Джазар
- 🌊 Прогулка по берегу Средиземного моря
- 🔍 Уникальные археологические находки
- 🍤 Дегустация местных деликатесов
- Старый город
- Крепостные стены
- Мечеть Эль Джазар
- Секретный туннель
- Арабский базар
Старый город
Когда Османская Империя захватила Акко, было решено не разрушать постройки, но засыпать песком, благодаря чему у нас сейчас есть возможность увидеть город таким, каким его видел Ричард Львиное Сердце. Мы начнем знакомство с Акко у Сухопутных ворот, которые до 1931 года были единственным входом в город. У крепостных стен я расскажу, почему мечтам Наполеона не суждено было сбыться, а после проведу вас к водоносной системе, созданной еще при Эль Джазаре. Я помогу разобраться, чем отличаются тамплиеры от госпитальеров и тевтонцев, покажу венецианский квартал и павильоны, иллюстрирующие быт крестоносцев, а турецкие ханы — гостиные дворы— расскажут о более позднем периоде Акко.
«Мечеть паши»
Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами. Это самая большая мечеть страны за пределами Иерусалима, и самая большая мечеть, построенная в Палестине во времена турецкого владычества. Символ города хранит множество удивительных историй, а также важную реликвию — волос из бороды самого пророка Мухаммада.
Секретный туннель
Через «Рыцарские залы» мы направимся в тамплиерский квартал, где проложен водоотвод, действующий с 1200 года. Обсуждая находки археологов, ведших здесь раскопки в разные годы, мы выйдем через подземный туннель к Средиземному морю. Оказавшись на поверхности, вы обнаружите себя у западной части крепостной стены. Здесь возвышаются византийская и греко-католическая церкви, о которых я поделюсь интересными фактами.
Дары моря
В завершение мы полюбуемся видом на центральный порт Марина и поговорим о коварстве местных рифов, секрете чистой лагуны и исторических морских путях. А на традиционном арабском базаре вас ждет местные деликатесы: свежая рыба, креветки, кальмары. Я объясню, почему в восточные сладости добавляют перец и острые пряности, посоветую, что попробовать, и, сделав круг, выведу вас обратно к Сухопутной башне.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из профессиональной команды
- Это пешеходная экскурсия, которая начинается в Акко. За дополнительную плату гид может забрать вас из другого города.
- Если вы добираетесь до города самостоятельно, гид встретит вас на железнодорожной станции Акко, которая находится в 20 минутах ходьбы от Старого города
- Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений
- Для детей есть специальная программа
Билеты в «Рыцарские залы» крестоносцев, туннель Тамплиеров и мечеть Эль-Джазар — $15 за человека (все три)
Все прошло великолепно.
Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать.
Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
Спасибо, очень любопытно.