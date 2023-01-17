Мои заказы

Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон

Погрузитесь в историю Акко, где крестоносцы и султаны оставили свой след. Узнайте, как город сломил Наполеона и сохранил древние тайны
Акко, известный также как Акра и Агра, предлагает путешественникам уникальную возможность окунуться в прошлое.

Город, устоявший перед Наполеоном, сохранил архитектуру и атмосферу времён крестоносцев и Османской империи.

Прогулка по его улицам позволяет
увидеть крепостные стены, мечеть Эль Джазар и секретные туннели, а также насладиться видами на Средиземное море. Завершает экскурсию посещение арабского базара, где можно попробовать местные деликатесы. Это путешествие по-настоящему переносит в прошлое, открывая новые грани истории

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю крестоносцев
  • 🕌 Величественная мечеть Эль Джазар
  • 🌊 Прогулка по берегу Средиземного моря
  • 🔍 Уникальные археологические находки
  • 🍤 Дегустация местных деликатесов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акко - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная, а туристов меньше. В это время можно насладиться прогулками по историческим местам без жары и толп. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но море и вечерние прогулки по городу всё равно оставят приятные впечатления. Зимой, с декабря по март, погода может быть дождливой, но это отличное время для посещения музеев и закрытых достопримечательностей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон© Яна
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон© Яна
Живая старина Акко: крестоносцы, султаны и Наполеон© Яна
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Крепостные стены
  • Мечеть Эль Джазар
  • Секретный туннель
  • Арабский базар

Описание экскурсии

Старый город

Когда Османская Империя захватила Акко, было решено не разрушать постройки, но засыпать песком, благодаря чему у нас сейчас есть возможность увидеть город таким, каким его видел Ричард Львиное Сердце. Мы начнем знакомство с Акко у Сухопутных ворот, которые до 1931 года были единственным входом в город. У крепостных стен я расскажу, почему мечтам Наполеона не суждено было сбыться, а после проведу вас к водоносной системе, созданной еще при Эль Джазаре. Я помогу разобраться, чем отличаются тамплиеры от госпитальеров и тевтонцев, покажу венецианский квартал и павильоны, иллюстрирующие быт крестоносцев, а турецкие ханы — гостиные дворы— расскажут о более позднем периоде Акко.

«Мечеть паши»

Мечеть Эль Джазар поразит своим убранством и размерами. Это самая большая мечеть страны за пределами Иерусалима, и самая большая мечеть, построенная в Палестине во времена турецкого владычества. Символ города хранит множество удивительных историй, а также важную реликвию — волос из бороды самого пророка Мухаммада.

Секретный туннель

Через «Рыцарские залы» мы направимся в тамплиерский квартал, где проложен водоотвод, действующий с 1200 года. Обсуждая находки археологов, ведших здесь раскопки в разные годы, мы выйдем через подземный туннель к Средиземному морю. Оказавшись на поверхности, вы обнаружите себя у западной части крепостной стены. Здесь возвышаются византийская и греко-католическая церкви, о которых я поделюсь интересными фактами.

Дары моря

В завершение мы полюбуемся видом на центральный порт Марина и поговорим о коварстве местных рифов, секрете чистой лагуны и исторических морских путях. А на традиционном арабском базаре вас ждет местные деликатесы: свежая рыба, креветки, кальмары. Я объясню, почему в восточные сладости добавляют перец и острые пряности, посоветую, что попробовать, и, сделав круг, выведу вас обратно к Сухопутной башне.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из профессиональной команды
  • Это пешеходная экскурсия, которая начинается в Акко. За дополнительную плату гид может забрать вас из другого города.
  • Если вы добираетесь до города самостоятельно, гид встретит вас на железнодорожной станции Акко, которая находится в 20 минутах ходьбы от Старого города
  • Маршрут может меняться в зависимости от ваших предпочтений
  • Для детей есть специальная программа

Что не входит в стоимость

Билеты в «Рыцарские залы» крестоносцев, туннель Тамплиеров и мечеть Эль-Джазар — $15 за человека (все три)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Акке
Провели экскурсии для 83 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Яна. Я лицензированный гид, живу в Израиле 30 лет. Вместе с командой гидов мы проводим эксклюзивные экскурсии по всему Израилю, в том числе на комфортабельном транспорте. Голанские
читать дальше

высоты, северная Галилея, иудейская пустыня, пустыня Негев — все эти древние места, описанные в Ветхом Завете, ждут своих гостей. Об археологии и раскопках могу рассказывать вечность. Все же 4000 лет — есть, о чем поговорить! Считаю, что Израиль нельзя увидеть глазами, его можно почувствовать только сердцем. Добро пожаловать! Каждый из нас будет рад стать вашим гидом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
влад
17 янв 2023
Спасибо, Яна!
Все прошло великолепно.
Чудесная екскурсия, много познавательного - понравилось и детям, и родителям. Надеемся зимой еще с Яной попутешествовать.
Древние говорили: хороший попутчик - иногда одна из целей путешествия)
А
Арсений
5 янв 2023
Посмотрели все что было интересно, делали поправку к маршруту по моей просьбе.
Спасибо, очень любопытно.
Елена
Елена
5 ноя 2022
Отличная экскурсия! Благодарим Ирину и самые наилучшие рекомендации!

Входит в следующие категории Акки

