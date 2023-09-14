Индивидуальные экскурсии в Эйлате с личным гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Эйлате на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Красный каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Путешествие в Красный каньон
Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ботанический сад Эйлата
Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170 за всё до 10 чел.
Эйлатское сафари
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Эйлатское сафари
Познакомиться с библейскими историями и найти настоящий самородок Эйлатского камня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «от Рождества до Воскресения»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Мусульманские святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
Мусульманские святыни Иерусалима
Начало: В вашем отеле
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Индивидуальная
10 часов
Приморские города Акко, Хайфа, Кейсария
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Индивидуальная
17 часов
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим
Начало: Ваш отель
Расписание: КАЖДЫЙ ДЕНЬ, выезд 06:00 утра
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $1 200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная автомобильная экскурсия «Подземный Иерусалим»
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Индивидуальная
8 часов
Автомобильная экскурсия «Цфат - город, удерживающий мир от падения»
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $660 за всё до 4 чел.
Главные святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
Главные святыни Иерусалима
Начало: Выезд возможен из любого отеля на Мертвом море
Расписание: выезд на экскурсию в 8:00 или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Индивидуальная
8 часов
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нэлли
    14 сентября 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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    менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть. Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

  • Н
    Николай
    22 апреля 2023
    Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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    большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п. В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

    Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, сИнтересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
  • М
    Мария
    18 ноября 2022
    Путешествие в Красный каньон
    Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
  • Л
    Леонид
    6 июня 2022
    Путешествие в Красный каньон
    Благодарим Диану и Владимира за интересную экскурсию по Красному Каньону.
  • М
    Мишель
    17 ноября 2020
    Путешествие в Красный каньон
    К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи,отличное место
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    для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и спокойно. Владимир - гид с хорошим чувством юмора. Показал самые интересные места, рассказал немного истории и дал достаточно времени на самостоятельную прогулку. Из минусов: не самая низкая цена и то,что гид курил в машине всю дорогу. Итог: если есть экстра денежка в кармане и нет своей машины, то стоит взять экскурсию с Владимиром

  • е
    елена
    2 мая 2014
    Ботанический сад Эйлата
    Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июне 2024
Сейчас в Эйлате в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 150 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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