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Крестный путь — последние часы земной жизни Иисуса Христа

Евгений С.
Евгений С. – Гид из Эйлата
Индивидуальная экскурсия ⛳ по Старому Городу, посвященная последним часам земной жизни Иисуса Христа.

Поднимемся на гору Скопус, у подножья которой находится множество святынь.

Пройдем Скорбный Путь по Виа Долороза и совершим 14 остановок во всех знаковых местах.

Посетим Храм Гроба Господня, чтобы увидеть Голгофу, Гробницу и Камень Миропомазания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $560 за экскурсию

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Крестный путь — последние часы земной жизни Иисуса Христа
Крестный путь — последние часы земной жизни Иисуса Христа

Что вы увидите

  • Иерусалим
Крёстный путь. Наша индивидуальная экскурсия ⛳, посвящёна последним часам земной жизни Иисуса Христа.
Мы начнём с панорамы Иерусалима, открывающейся с горы ⛰️ Скопус. Затем на комфортном автомобиле 🚘 мы проедем к Старому городу и войдём за его стены. Перед нами, возможно, самая известная и самая волнующая улица мира- Виа Долороза, Путь Скорби или Крёстный путь, стезя, по которой Иисус проследовал к месту казни.
Весь путь обозначен памятными «остановками», связанными со всеми событиями тех скорбных минут. Это, и «Суд Пилата в Претории», название которой говорит само за себя, и «Поругание и обретение Креста»- место, где римские солдаты издевались над Ним, и «Встреча с Богородицей», где Иисус встретился с матерью, и несколько других мест, имеющих свою историю 📖, традицию, волнующие всех христиан Земли.
Пройдя по Виа Долороса, как и многие паломники, ступавшие по этим камням многие сотни лет, мы войдём под своды Храма Гроба Господня. Он накрывает последние остановки событий жизни Христа. Здесь, всем известная Голгофа, место Распятия, Камень помазания и, конечно, место «Положения в гроб и Воскресения Господня». Покинув Храм, мы прогуляемся по иерусалимским улицам, каменные складки, которых скрывают такие «неизвестные монастыри» как монастырь Великой Панагии, основанный в конце V века нашей эры, монастырь св. Иоанна Крестителя, расположенный на месте древнейшей иерусалимской церкви, основанной царицей Еленой в IV веке.
И завершим наш день у Яффских ворот где, ознакомившись с достопримечательностями 🏛️ этого уголка Старого города, вы снова вернётесь в современность.
Что входит
  • услуги профессионального экскурсовода
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Крестный путь — последние часы земной жизни Иисуса Христа
Крестный путь — последние часы земной жизни Иисуса Христа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений С.
Евгений С.
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