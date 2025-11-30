Индивидуальная
до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Погрузитесь в историю и природу Тимны: скалы, каньоны и древние храмы ждут вас в этом удивительном путешествии
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
от €220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
Уникальный ботанический сад в Эйлате - это оазис, созданный руками человека. Насладитесь природой и тропическим лесом с дождем в пустыне
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Путешествие по знаковым местам Иерусалима, связанным с последними часами жизни Иисуса Христа. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Профессиональный гид.
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
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Н
Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
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Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке.
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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В
Очень интересно, познавательно и увлекательно
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Е
Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы
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И
Заказали экскурсию у Владимира! Остались очень довольны! Владимир обладает глубокими знаниями, знает много интересных фактов. Видно, что человек любит дело,
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Т
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
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Е
Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
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Ю
Все было организовано очень хорошо 👌
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Всего 15 отзывов в Эйлате в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июле 2026
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