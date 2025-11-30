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Главные экскурсионные места в Эйлате

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Эйлате на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Погрузитесь в историю и природу Тимны: скалы, каньоны и древние храмы ждут вас в этом удивительном путешествии
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
от €220 за всё до 2 чел.
Ботанический сад Эйлата
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботанический сад Эйлата
Уникальный ботанический сад в Эйлате - это оазис, созданный руками человека. Насладитесь природой и тропическим лесом с дождем в пустыне
Завтра в 08:00
5 июл в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа
Путешествие по знаковым местам Иерусалима, связанным с последними часами жизни Иисуса Христа. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
$560 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Профессиональный гид.
Интересный человек.
Это парк не для самостоятельного посещения.
СПАСИБО Володе!
Профессиональный гид.
Профессиональный гид.
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Н
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
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Татьяна
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке.
Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не
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менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть.
Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!

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Николай
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и
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большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п.
В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.

Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с
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В
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Очень интересно, познавательно и увлекательно
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Е
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы
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посетили уникальный парк Тимна. Получили огромное удовольствие. Это необычная долина, которую окружают отвесные скалы самых разных оттенков и разных временных периодов образования, местами они достигают в высоту 850 метров. Причудливые сочетания первобытных ландшафтов в виде огромной птицы, сфинкса или гриба, образованных из разных минеральных пород, дают представление об истории долины, которая являлась в свое время медной копью царя Соломона. Владимир -человек. увлеченный своим делом, с хорошим чувством юмора, в непринужденной форме рассказал нам интересные исторические факты. Нам было дано время на самостоятельное изучение скал. Мы смогли подняться вверх и сделать классные фотографии. А вечером нас ждал еще один сюрприз. Владимир предложил нам посетить музей эротики. Это картинная галерея. Где можно увидеть красивые фотографии и рукописные работы. Живая с юмором проведенная экскурсия внесла "изюминку" для лучшего восприятие работ. Спасибо огромное за отлично проведенное время!

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И
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Заказали экскурсию у Владимира! Остались очень довольны! Владимир обладает глубокими знаниями, знает много интересных фактов. Видно, что человек любит дело,
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которым занимается… рассказывал с воодушевлением… ещё Он организовал нам дополнительно (по нашей просьбе) экскурсию в Скинию…. поэтому смело, если у вас есть места, которые вы желаете посетить, но они труднодоступны для вас или не входят в экскурсию - пишите заранее Владимиру, Он всё организует на высшем уровне! Советуем! Владимир, спасибо Вам за незабываемые день в Тимна парке!

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Т
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
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Е
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
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Ю
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Все было организовано очень хорошо 👌
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Всего 15 отзывов в Эйлате в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Эйлату в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эйлате
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона;
  2. Ботанический сад Эйлата;
  3. Крестный путь - последние часы земной жизни Иисуса Христа.
Сколько стоит экскурсия по Эйлату в июле 2026
Сейчас в Эйлате в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 560. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Эйлате (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 15 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь