Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
«Я покажу ее главные достопримечательности: Бахайские сады, Немецкую колонию, променад Луи и рынок Тальпиот»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€252 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кейсария: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
«Вы познакомитесь с Кейсарией — городом, построенным царём Иродом более 2000 лет назад»
Завтра в 12:30
11 дек в 08:30
€350 за всё до 7 чел.
