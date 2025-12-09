Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€252 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кейсария: по следам Рима
Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы
Начало: У входа в парк «Кейсария»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€350 за всё до 7 чел.
