Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Хайфе на русском языке, цены от €252. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

2.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Хайфа - столица израильского севера Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом Начало: Хайфский порт €252 за всё до 7 чел. На машине 7.5 часов 28 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по северу Израиля От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю €360 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Кейсария: по следам Рима Увидеть, где правил Ирод, выступал Понтий Пилат и сражались гладиаторы Начало: У входа в парк «Кейсария» €350 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Хайфы

Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайфе Хайфа - столица израильского севера Путешествие по северу Израиля Кейсария: по следам Рима В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Хайфе в декабре 2025 Сейчас в Хайфе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 252 до 360. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

Экскурсии по окрестностям Хайфы и местам Израиля в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля