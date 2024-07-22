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Алексея 7-го апреля. Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Алексей замечательно владеет материалом, ведь он инспектор био атмосферного заповедника. Была очень удивлена увидев в заповеднике статицу (кермек выемчатый), растущую в диком виде. (Выращиваю эти сухоцветы у себя на даче). Фламинго, поселившихся на озере, беспокоить не стали, посмотрели издали. Смотреть как работают другие, одно из самых больших удовольствий. А посещение бывшего кибуца! В бывших мастерских поселились художники и разрешили смотреть как,например, реставрируют старые стулья. А как Вам павлины, поедающие клубнику? Заповедник Хоф а Боним требует отдельного рассказа. Будете в Хайфе Закажите экскурсию у Алексея. И еще одно. Другие экскурсоводы покажут Вам хорошие заведения, где можно утолить голод, а Алексей приготовил перекус из вкусных пирожков и сваренного на газовой горелке кофе и чая. Желаем ему здоровья и процветания.