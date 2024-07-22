4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нефасадная жизнь Израиля
Путешествие за пределы святых мест: природа, сельское хозяйство и поселки художников
27 янв в 08:00
28 янв в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Хайфа - столица израильского севера
Исследовать один из самых интересных городов страны с профессиональным гидом
Начало: Хайфский порт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€252 за всё до 7 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северу Израиля
От Хайфы до Назарета и Нагарии - самые интересные места в однодневной экскурсии по цветущему краю
31 янв в 09:00
1 фев в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья22 июля 2024Отличная, очень объёмная по материалу и информации экскурсия! Илья рассказал много нового, интересного, прекрасные впечатления, и есть о чём подумать на досуге.
- ААлександра1 ноября 2023Заказывали у Ильи экскурсию для родственницы - она первый раз в Израиле. Илья начал с небольшого обзора города Хайфы на
- РРафаэль3 августа 2022Илья - прекрасный рассказчик. Вы узнаете о городе одновременно в нескольких контекстах: историческом, экономическом, политическом, религиозном. Общение происходит в доброжелательной, доверительной манере. Чувствуется, что Илья гордится своей страной, он счастлив быть ее гражданином.
- ЕЕкатерина11 мая 2017Алексей нам понравился, с ним было легко и интересно.
- ВВладимир17 апреля 2017Мы довольно опытные путешественники. И любим посещать места, которые не входят в список самых посещаемых. Поэтому и заказали экскурсию у
- ДДмитрий3 декабря 2016Отличная экскурсия, тут и туристические достопримечательности, и места, куда по трипэвайзеру не заедешь, интересные, настоящие, про реальную жизнь. Алексей отличный гид и приятный человек. Понравилась его готовность по ходу дела перестраивать экскурсию исходя из наших интересов и вопросов. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Хайфе в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Хайфе в январе 2025
Сейчас в Хайфе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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