В неограниченном арсенале вариантов нашей заботы о клиентах, наряду с разнообразием различных видов и направлений экскурсий, поездок, отдыха, оздоровления, и специальные предложения в форме VIP-услуг для путешественников. Предлагаем вашему вниманию индивидуальный трансфер в Эйлат.

В зависимости от количества желающих воспользоваться услугой, в ваше распоряжение будет предоставлен оптимально удобный вид персонального трансфера:

минивэн - 4-6 пассажиров,

микроавтобус - 7-19 пассажиров.

И не только места для пассажиров, но и для багажа, независимо от наличия чемодано-мест, объема, сложности перевозки.

Разумеется, с водителем, говорящим на русском языке. В случае необходимости водитель 🚗 окажет помощь при размещении в отеле и доставке багажа. Ориентировочная стоимость предлагаемой услуги, одинаково действует в обоих направлениях.

Стоимость заказа индивидуального трансфера варьируется в зависимости от количества путешественников и, соответственно, вида транспорта, длительности поездки, места выезда.