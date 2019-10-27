Трансфер из аэропорта Тель-Авива

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Тель-Авиве на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона на Мертвое море
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    27 октября 2019
    Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив
    Все очень понравилось. Олег, общительный, пунктуальный.. В следующий раз когда приедем однозначно будем иметь дело только с ним. Автомобиль комфортный, чистый, вместительный. Все отлично. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Трансфер из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 505.
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