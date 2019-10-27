1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
€69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь27 октября 2019Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-АвивВсе очень понравилось. Олег, общительный, пунктуальный.. В следующий раз когда приедем однозначно будем иметь дело только с ним. Автомобиль комфортный, чистый, вместительный. Все отлично. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Трансфер из аэропорта»
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