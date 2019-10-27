Индивидуальная

4 часа

Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем Начало: Аэропорт Бен-Гурион

Расписание: В любой день, в любое время