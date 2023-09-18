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Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
3 июля в 09:00
8 июля в 09:00
$380 за человека
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав18 сентября 2023В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
- ИИгорь27 октября 2019Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-АвивВсе очень понравилось. Олег, общительный, пунктуальный.. В следующий раз когда приедем однозначно будем иметь дело только с ним. Автомобиль комфортный, чистый, вместительный. Все отлично. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июле 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 505. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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