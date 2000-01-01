Фото Камбоджи

Хорошие фотографии Камбоджи в высоком разрешении

Фотографии Камбоджи — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Камбоджа
Пляжи Камбоджи
Пляжи Камбоджи
Камбоджа на слонах
Камбоджа на слонах
Ангкор-Ват
Ангкор-Ват
Ангкор-Ват, Камбоджа
Ангкор-Ват, Камбоджа
Не упустите возможность понаблюдать за живностью в Кармадон горах, сделать это можно, плывя по реке в прогулочной лодке
Не упустите возможность понаблюдать за живностью в Кармадон горах, сделать это можно, плывя по реке в прогулочной лодке
Водопад в Кармадон горах, Камбоджа
Водопад в Кармадон горах, Камбоджа
Национальный парк Кеп
Национальный парк Кеп
Карта национального парка Кеп
Карта национального парка Кеп
Заброшенное здание отеля и казино Дворец Бокор
Заброшенное здание отеля и казино Дворец Бокор
Буддийский храм Ват Сампов Прам в национальном парке Бокор
Буддийский храм Ват Сампов Прам в национальном парке Бокор
Каякинг в Ботум Сакор
Каякинг в Ботум Сакор
Национальный парк Ботум Сакор
Национальный парк Ботум Сакор
На таких лодках, можно совершить прогулку через мангровые заросли
На таких лодках, можно совершить прогулку через мангровые заросли
Домики на воде в национальном парке Реам
Домики на воде в национальном парке Реам
Дайвинг - одно из популярных развлечений на острове
Дайвинг - одно из популярных развлечений на острове
Остров Ко Ронг Самлоем
Остров Ко Ронг Самлоем
Вы точно не пройдете мимо Лонг Бич, так как указатели повсюду
Вы точно не пройдете мимо Лонг Бич, так как указатели повсюду
Long Set Beach, Ко Ронг
Long Set Beach, Ко Ронг
Остров Ко Ронг, Камбоджа
Остров Ко Ронг, Камбоджа
Lonely Beach, Ко Ронг
Lonely Beach, Ко Ронг
Местный пляж
Местный пляж
Остров Ко Та Киев, Камбоджа
Остров Ко Та Киев, Камбоджа
Деревня Отрес с красивыми уникальными деревянными бунгало
Деревня Отрес с красивыми уникальными деревянными бунгало
Скульптура «Золотые львы», Сиануквиль
Скульптура «Золотые львы», Сиануквиль
Лучшие пляжи и острова на юге Камбоджи
Лучшие пляжи и острова на юге Камбоджи
Загрязнение пластиком, стало огромной проблемой для Камбоджи
Загрязнение пластиком, стало огромной проблемой для Камбоджи
А вот и тот самый рынок, на котором помимо пауков продают множество других насекомых
А вот и тот самый рынок, на котором помимо пауков продают множество других насекомых
Огромные жаренные пауки, главное угощение в городе Скуон :)
Огромные жаренные пауки, главное угощение в городе Скуон :)
Прогулка на лодке по реке Стунг Сен
Прогулка на лодке по реке Стунг Сен
Древняя столица Самбор Прей Кук
Древняя столица Самбор Прей Кук
Провинция Компонг Том
Провинция Компонг Том
Древнее резное русло реки
Древнее резное русло реки
Статуя Будды в национальном парке
Статуя Будды в национальном парке
Водопад Пном Кулен
Водопад Пном Кулен
Ещё немного фото Бантей Чхмара
Ещё немного фото Бантей Чхмара
Руины древнего города Бантей Чхмар
Руины древнего города Бантей Чхмар
Пещеры летучих мышей в Баттамбанге
Пещеры летучих мышей в Баттамбанге
Пещеры Смерти
Пещеры Смерти
Храм Ват Банана
Храм Ват Банана
Статуя в городке Баттамбанг
Статуя в городке Баттамбанг
Цирк Фаре
Цирк Фаре
Руины храма Ко-Кер
Руины храма Ко-Кер
На одной из улиц города Сием Рип
На одной из улиц города Сием Рип
Кулинарный мастер-класс по приготовлению камбоджийских блюд
Кулинарный мастер-класс по приготовлению камбоджийских блюд
Город-храм Ангкор-Ват, Камбоджа
Город-храм Ангкор-Ват, Камбоджа
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Где находится Камбоджа на карте мира
Где находится Камбоджа на карте мира
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