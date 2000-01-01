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Хорошие фотографии Камбоджи в высоком разрешении
Фотографии Камбоджи — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Камбоджа
Пляжи Камбоджи
Камбоджа на слонах
Ангкор-Ват
Ангкор-Ват, Камбоджа
Не упустите возможность понаблюдать за живностью в Кармадон горах, сделать это можно, плывя по реке в прогулочной лодке
Водопад в Кармадон горах, Камбоджа
Национальный парк Кеп
Карта национального парка Кеп
Заброшенное здание отеля и казино Дворец Бокор
Буддийский храм Ват Сампов Прам в национальном парке Бокор
Каякинг в Ботум Сакор
Национальный парк Ботум Сакор
На таких лодках, можно совершить прогулку через мангровые заросли
Домики на воде в национальном парке Реам
Дайвинг - одно из популярных развлечений на острове
Остров Ко Ронг Самлоем
Вы точно не пройдете мимо Лонг Бич, так как указатели повсюду
Long Set Beach, Ко Ронг
Остров Ко Ронг, Камбоджа
Lonely Beach, Ко Ронг
Местный пляж
Остров Ко Та Киев, Камбоджа
Деревня Отрес с красивыми уникальными деревянными бунгало
Скульптура «Золотые львы», Сиануквиль
Лучшие пляжи и острова на юге Камбоджи
Загрязнение пластиком, стало огромной проблемой для Камбоджи
А вот и тот самый рынок, на котором помимо пауков продают множество других насекомых
Огромные жаренные пауки, главное угощение в городе Скуон :)
Прогулка на лодке по реке Стунг Сен
Древняя столица Самбор Прей Кук
Провинция Компонг Том
Древнее резное русло реки
Статуя Будды в национальном парке
Водопад Пном Кулен
Ещё немного фото Бантей Чхмара
Руины древнего города Бантей Чхмар
Пещеры летучих мышей в Баттамбанге
Пещеры Смерти
Храм Ват Банана
Статуя в городке Баттамбанг
Цирк Фаре
Руины храма Ко-Кер
На одной из улиц города Сием Рип
Кулинарный мастер-класс по приготовлению камбоджийских блюд
Город-храм Ангкор-Ват, Камбоджа
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Где находится Камбоджа на карте мира
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