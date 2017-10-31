Королевство Камбоджа — обзор для туриста, где находится, какие виды отдыха там есть

Ангкор-Ват, Камбоджа

Основная информация о Камбоджи

Во главе государства находится король, страна является конституционной монархией. Наравне с королем действует двухпалатный парламент в виде Национальной Ассамблеи и Сената.В государстве Камбоджа проживают около 14,8 миллиона человек, большую часть которых (около 80%) составляют кхмеры или камбоджийцы. Они населяют центр страны в низменной части.

Где находится Камбоджа

Камбоджа находится в южной части Индокитайского полуострова. Это государство, охватывающее площадь в 181 тысячу квадратных километров, имеет общие границы с Лаосом, Вьетнамом и Таиландом. Столицей одной древнейших цивилизаций является город Пномпень.

Где находится Камбоджа на карте мира

О населении

Территории и города вдоль озера Тонлесап и реки Меконг заселены вьетнамцами, китайцами, малайцами и чамами, в северо-восточной части страны чаще встречаются куй, мнонги, стиенги – или горные кхмеры, восточная часть представлен лао и французами, которые по большей части живут в городах.

Многообразием населяющих народов объясняется и разнообразие религиозных вероисповеданий: кхмеры (за исключением небольшой части горных народностей, которые сохраняют веру в древнюю религию) принадлежат к буддизму, китайцы исповедуют буддизм и конфуцианство, среди малайцев и чамов распространен ислам (сунниты), французы и вьетнамцы (небольшая группа) – католики. На государственном уровне, согласно Конституции страны, основной религией в Камбодже назван буддизм тхераведы.

Официальный язык королевства – камбоджийский (кхмерский), однако очень популярным является и английский. Англоговорящих сотрудников можно встретить как в официальных учреждениях, так и в зданиях общепита и торговли, в том числе на рынке. Документация для туристов также составлена и заполняется на английском языке.

Официальная денежная единица страны – риель, однако туристы могут расплачиваться и американскими долларами, которые широко используются камбоджийцами.Для определения точного времени нужно прибавить 4 часа к московскому как летом, так и зимой.

Особенности климата

Ангкор-Ват

Климат королевства Камбоджа жаркий, тропический муссонный, состоит из двух периодов в году. Среднегодовая температура + 27,4 градуса Цельсия, разбег может составлять от +25 градусов до +40 градусов по Цельсию. Среднегодовая норма осадков – 1400 мм, дождливых дней – около 120 в году, облачных – примерно 50. Больше всего дождей выпадает в горных районах (до 2 тысяч мм в год), на основной территории – 750 – 1,5 тысячи мм в году.

Сезон ливней (май – ноябрь) характеризуется сильными тропическими дождями с грозами, и как следствие – переполнением рек и озер. Дожди могут начаться во второй части дня и длиться от двух до трех часов. Причина столь частых осадков заключается в муссоне, зарождающемся над Индийским океаном. Однако и в этот сезон можно посещать страну, так как дожди могут долгое время отсутствовать.

(май – ноябрь) характеризуется сильными тропическими дождями с грозами, и как следствие – переполнением рек и озер. Дожди могут начаться во второй части дня и длиться от двух до трех часов. Причина столь частых осадков заключается в муссоне, зарождающемся над Индийским океаном. Однако и в этот сезон можно посещать страну, так как дожди могут долгое время отсутствовать. Сухой период (с ноября до апреля) отличается незначительным похолоданием, уменьшением влажности и снижением количества дождей. В этом сезоне выделяют прохладное время (ноябрь – март, самые холодные – декабрь (до + 25,7 градуса) и январь) и теплое время (март – май, максимально тепло в апреле – до (+29,4 градуса).

Наиболее комфортным для отдыха считается период, начинающийся в сентябре и заканчивающийся в марте. Самые благоприятные месяцы – январь и декабрь. В эти месяцы погода, как правило, нейтральная, без осадков, влажность низкая, температура от +30 до +35 градусов Цельсия.

Праздники

Камбоджийцы признают международные, однако проводят и сугубо национальные празднества.

Международные представлены Новым годом, 8 Марта, Днем Труда, Днем защиты детей.

представлены Новым годом, 8 Марта, Днем Труда, Днем защиты детей. Национальные: День Победы над красным геноцидом (7 января), Чнам-Тмай – Новый год в камбоджийском стиле (с февраля по апрель), День рождения Будды (в мае), День рождения королевы (18 июня), День Конституции (24 сентября), Пчум-Бен – День предков (в октябре), День Парижского мирного соглашения (23 октября), День рождения короля (с 30 октября по 1 ноября), День независимости (9 ноября), День защиты прав человека (10 декабря).

Туризм в Камбодже

Сегодня путешествия в эту прекрасную страну не особенно популярны из-за отсутствия прямого авиасообщения. Однако туристы, побывавшие в Камбодже, жалеют лишь об одном – что уделили путешествию слишком мало времени и не успели ознакомиться со всеми достопримечательностями этого удивительного экзотического королевства.

Камбоджа на слонах

Страна заинтересовывает туристов всего мира неповторимыми историческими и культурными достопримечательностями, так как является древнейшей цивилизацией. Сочетание древности и современности, различных культур делает ее перспективной для развития туризма Юго-Восточной Азии. Кроме того, это государство в недавнем времени пережило геноцид красных кхмеров, что также нашло свое отражение в своеобразии этой страны.

Если некоторое время назад заезды в Камбоджу были лишь экзотическими дополнениями к путевкам во Вьетнам и Таиланд, то сегодня это направление стало отдельным полноценным направлением.

Популярные маршруты включают в себя Пномпень – крупный мегаполис, столицу королевства Камбоджа. Обязательными к посещению и осмотру являются, по мнению опытных туристов, Королевский дворец, Национальный музей, буддийский монастырь Ват Пном, «поля смерти». Также популярен среди любителей истории и археологии Сиемреп – город на севере страны. Обязательны для посещения храмы древнейшего парка Ангкор, «Апсара Шоу», «Олд Маркет» а также колоритные национальные центры. В этих городах представлены в основном экскурсионные программы и отсутствует возможность пляжного отдыха.

Пляжи Камбоджи