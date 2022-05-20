Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

Экскурсионная программа по основным храмам малого круга Ангкора в сопровождении русского гида

Экскурсионная программа по основным храмам малого круга Ангкора в сопровождении русского гида
Безусловно, главной достопримечательностью Королевства Камбоджа является Храмовый комплекс Ангкор с главным храмов археологического комплекса и символом страны — Ангкор Ватом.
Ангкор — сотни каменных сооружений занимающие площадь более 300 кв. км. построенных в период с IX до XlV — во времена существования Кхмерской империи — Камбуджадеша, которая занимала всю территорию юго-восточной Азии.
Храмы Анкгора находится в 320 км от Пномпеня и в 470 км от Бангкока и в 5 км от города Сием Реап.
У каждого культового сооружения своя уникальная история, берущая свое начало с древних времен ангкорской империи и продолжающаяся в 20ом веке, тесно переплетаясь с судьбами людей вновь открывших Ангкор человечеству новейшей истории.
Да, этому древнему городу есть что рассказать! Он восхищает и влюбляет в себя! Приезжайте — не пожалеете!
Миллионы людей ежегодно посещают Сием Реап ради того, чтобы увидеть это чудо света! Не упускайте эту возможность и Вы!
Я, в свою очередь, с удовольствием спланирую, организую и проведу вашу экскурсионную поездку по Храмовому комплексу Ангкор.

Экскурсия может как однодневной, так и двухдневной

Инвентарь экскурсии:

  • Маршрут «Стандарт». Ангкор-Ват, Бантей Кдей и Сра Сранг, Та Пром, Та Кео, Королевские террасы, Бапуон, Байон и южные ворота Ангкор Тхома (6 храмов и 3 строения). Вечер: Шоу «Танцы Апсар» знакомство с национальной кухней, прогулка по вечернему Сием Реапу. Продолжительность: весь день.
  • Маршрут «Дискавери». Ангкор-Ват, Прасат Краван, Бантей Кдей и Сра Сранг, Та Пром, Та Кео, Та Ней, Спеан Тхма, Тхоманнон и Чао Сай Тевада, Королевские террасы, Преах Питху, Пхименакас, Бапуон, Байон, южные ворота Ангкор Тхома, Прасат Бей Тхма, Бай Каек, Баксей Чамкронг и Пном Бакенг (16 храмов и 4 строения). Можно совместить с посещением действующих буддийских монастырей и пагод. Вечером: шоу «Танцы Апсар», знакомство с национальной кухней и прогулка по вечернему городу. Продолжительность: 2 дня.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Siem Reap
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

👥Групповые☀️На весь деньСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Сиеме-Реапе

Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
9 часов
Индивидуальная
Спутник
Нет отзывов
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Индивидуальная экскурсия на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор
$363 за 1-3 чел.
Ангкор. Малый круг
4 часа
Мини-группа
Ангкор. Малый круг
$54 за 1 человека
Сокровища Ангкора
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Anastasia
5
2 отзыва
Сокровища Ангкора
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Завтра
21 мая
22 мая
160 за 1-3 чел.
Ангкор. Лучшие храмы
12 часов
Мини-группа
Ангкор. Лучшие храмы
$86 за 1 человека
Ангкор. Большой Круг
4 часа
Индивидуальная
Ангкор. Большой Круг
от $50 за 1-5 чел.
Храм Бантей Срей и храмы группы Ролуос
4 часа
Мини-группа
Храм Бантей Срей и храмы группы Ролуос
$54 за 1 человека
Храмовый комплекс Ангкор
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
8 отзывов
Храмовый комплекс Ангкор
Разобраться в тонкостях создания древних культовых сооружений
Завтра
21 мая
22 мая
132 за 1-8 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
8 отзывов
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
22 мая
22 мая
23 мая
224 за экскурсию
Храм Прех Вихеа
12 часов
Мини-группа
Храм Прех Вихеа
$86 за 1 человека
Бантей Чма - самый дикий храм Камбоджи
12 часов
Мини-группа
Бантей Чма - самый дикий храм Камбоджи
$86 за 1 человека
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
3 часа
Мини-группа
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
$86 за 1 человека
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Завтра
Завтра
21 мая
169 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиеме-Реапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиеме-Реапе
ХОРОШО
🧭
ТАМ