Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

Безусловно, главной достопримечательностью Королевства Камбоджа является Храмовый комплекс Ангкор с главным храмов археологического комплекса и символом страны — Ангкор Ватом.

Ангкор — сотни каменных сооружений занимающие площадь более 300 кв. км. построенных в период с IX до XlV — во времена существования Кхмерской империи — Камбуджадеша, которая занимала всю территорию юго-восточной Азии.

Храмы Анкгора находится в 320 км от Пномпеня и в 470 км от Бангкока и в 5 км от города Сием Реап.

У каждого культового сооружения своя уникальная история, берущая свое начало с древних времен ангкорской империи и продолжающаяся в 20ом веке, тесно переплетаясь с судьбами людей вновь открывших Ангкор человечеству новейшей истории.

Да, этому древнему городу есть что рассказать! Он восхищает и влюбляет в себя! Приезжайте — не пожалеете!

Миллионы людей ежегодно посещают Сием Реап ради того, чтобы увидеть это чудо света! Не упускайте эту возможность и Вы!

Я, в свою очередь, с удовольствием спланирую, организую и проведу вашу экскурсионную поездку по Храмовому комплексу Ангкор.

Экскурсия может как однодневной, так и двухдневной

Инвентарь экскурсии: