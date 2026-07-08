2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сокровища Ангкора

Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Ангкор - это удивительный комплекс, включающий в себя одни из самых значимых храмов и архитектурных сооружений средневековой Азии.

На экскурсии вы увидите Ангкор Ват, знаменитый своими грандиозными размерами и изящной архитектурой,
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Та Пром с его гигантскими деревьями, древний город Ангкор Том и его центральный храм Байон, а также величественный Та Кео.

Экскурсия проводится на автомобиле или микроавтобусе, что позволяет комфортно перемещаться между достопримечательностями. Входные билеты оплачиваются отдельно, а по желанию можно добавить встречу рассвета или заката

5
115 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные храмы Ангкора
  • 🌳 Гигантские деревья Та Пром
  • 🏰 Древний город Ангкор Том
  • 🌀 Уникальная архитектура Байона
  • ⛰️ Величественный Та Кео
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора

Что можно увидеть

  • Ангкор Ват
  • Та Пром
  • Ангкор Том
  • Байон
  • Та Кео

Описание экскурсии

Ангкор сквозь столетия

Вы увидите все знаковые места Ангкора. В программе экскурсии:

  • Ангкор Ват — одно из самых известных культовых религиозных сооружений Юго- Восточной Азии. Вас впечатлят грандиозная величина храма, идеальная четкость и нарастающий ритм его композиции, строгая пропорциональность всех деталей, выразительность архитектурных элементов и занимательные сюжетные барельефы.
  • Та Пром — знаменитый храм с гигантскими «шагающими» деревьями. Мы расскажем, почему это место наполнено романтикой эпохи первооткрывателей и какие знаменитые фильмы здесь снимались.
  • Древний город Ангкор Том — последняя столица Ангкора. Вы услышите ее историю и увидите древние храмы, бассейны, террасы слонов и прокаженного короля.
  • Байон — центральный храм Ангкор Тома. Мы называем его «квинтэссенцией хаоса», так как он не имеет сколько-нибудь близкого стилистического подобия в мировой архитектуре. Вы узнаете, какие философские концепции своей эпохи он донес до наших дней и каким смыслом наделены его детали.
  • Та Кео — гигантский храм-гора, устремленный к небесам. Огромные блоки камня и массивные ступени, по который мы поднимемся на 40 м, позволят вам ощутить всю мощь горы Меры, земным воплощением которой считается храм.

Организационные детали

  • По желанию за доплату можно добавить встречу рассвета или заката в Ангкоре — 22$. Для встречи рассвета нужно выехать в 04:45.
  • Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе. Транспорт включен в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе — 37$ с человека, дети до 12 лет бесплатно
  • По желанию мы можем остановиться на обед. Питание оплачивается дополнительно.
  • На территории Ангкор Ват множество храмов. Во время экскурсии мы осмотрим главные из них, чтобы составить наиболее полное впечатление за ограниченное время.
  • За дополнительную плату можно начать экскурсию в аэропорту. Fast-track в аэропорту — 20$/чел. Уточните подробности в переписке с гидом.

Визовые формальности

Оформление электронной визы, анкеты на прибытие (e-arrival): ссылка
Все документы можно оформить и по прилёту, но возможны очереди (особенно с ноября по март).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиемреапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1044 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живём в Сиемреапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились ещё студентами в России почти 10 лет назад.
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Борен — камбоджиец, учился в РУДН в Москве. Я закончила исторический факультет Казанского Педагогического Университета. Мы гуманитарии: любим историю, искусство и архитектуру. Более семи лет водим экскурсии по Ангкору и всей Камбодже, являемся настоящими фанатами своего дела. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
2
3
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Сергей
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в аэропорту и по окончании привезли в отель. Гид Анна подробно рассказала об основных вехах
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становления страны, войнах и особенностях каждого из 4х храмов. Важно, что Анна описывает фрески, влияние погодных и природных условий на состояние монастырей. Показаны небанальные локации и лучшие места для фотографий. Подробное описание фресок тоже очень занимательно.
У всей семьи есть желание еще вернуться на более длительную экскурсию 2-3 дня.

Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
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А
Спасибо Анастасии за такую насыщенную экскурсию!
Находимся под большим впечатлением. Очень много информации, причем не поверхностной, а на основе научных данных, т. к. Анастасия профессиональный историк. Плюс особенности традиций и жизненного
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уклада местного населения.
Было очень интересно. Особенно запомнилось как духи и демоны перетягивали Нагайна. Этот сюжет потом очень часто видели. И как нехватка белка в пище влияет на генетику и обычаи.
Организованно было отлично, перемещались на автомобиле с кондиционером, в машине была прохладная вода. Во время экскурсии был перекус. По времени Анастасия подстроилась под нас.
Рекомендую Анастасию. И советую перед поездкой хотя бы немного изучить историю, чтобы легче воспринимать.

Спасибо Анастасии за такую насыщенную экскурсию!
Спасибо Анастасии за такую насыщенную экскурсию!
Спасибо Анастасии за такую насыщенную экскурсию!
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, спасибо за отзыв. Приезжайте еще!
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О
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное погружение в историю прекрасной Комбоджии, за раскрытие философии и духовных смыслов деталей. Анастасия и
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Борен помогли во всем: и с выбором отеля, и с отличным трансфером, и с выбором пива, и местных блюд, и все наши вопросы решались мгновенно. Ещё и супер фото от Анастасии! За что отдельный респект! Обязательно берите русского гида, т. к. русский язык очень сложный для иностранцев и они не смогут донести до вас всей информации. Анастасия - идеальный гид - русский историк! Экскурсия стоит каждого потраченного доллара! Рекомендую!

Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное
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Снежана
Вернулись из прекрасной Камбоджи и хотим порекомендовать всем эту страну в целом и экскурсию в Ангкор в частности от Анастасии. Наша гид Воляк - камбоджийка, которая училась русскому языку еще
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в СССР. С точки зрения грамотности речи была выше всяких похвал, окружила нас заботой, за день рассказала и показала нам столько интересного по каждому храму, истории, архитектуре, что мы до сих пор вспоминаем детали и пересматриваем фотографии, которые она любезно нам сделала. Авто свежий, комфортный кондиционер, водитель аккуратный, завезли нас на вкусный обед. Всем рекомендуем, ведь без экскурсовода в Ангкоре просто невозможно. Приедем еще раз в детьми, большое спасибо!

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А
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из вершин человеческой цивилизации - это интереснеший рассказ, полный деталей и важной информации об истории
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страны и народа, кхмерской культуры; религий региона, современной Камбодже - ее проблемах, достижениях, традициях и быте. И все это на прекрасном русском языке, с тактом и пониманием наших запросов. Искренне очень рекомендуем!

Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из
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Закревская
Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на свой страх и риск. Сами прилетели из Паттайи на 2 дня. Словами не выразить
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как нам понравилось. Всё прошло на высшем уровне: и сопровождение и помощь в некоторых вопросов. Анастасия проводила как грамотный,начитанный и внимательный экскурсовод. Мы за этот день узнали столько интересного и поучительного. Но самое приятное было бонусом красивые фотографии,которые Анастасия и Борен делали нам. Впечатлений просто масса. Очень рекомендую.

Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на
Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на
Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на
Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на
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