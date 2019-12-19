2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живем в Сием Реапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились еще студентами в России почти 10 лет назад. Борен — камбоджиец, учился в РУДН в Москве. Я закончила исторический факультет Казанского Педагогического Университета. Мы гуманитарии: любим историю, искусство и архитектуру. Более семи лет водим экскурсии по Ангкору и всей Камбодже, являемся настоящими фанатами своего дела. До встречи!