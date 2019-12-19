2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов

Anastasia
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Anastasia – ваш гид
Ангкор — один из самых впечатляющих средневековых монументальных комплексов мира.

Мы покажем его главные храмы, расскажем об особенностях их архитектуры и расшифруем смыслы, заложенные гениальными камбоджийскими художниками.

А также сделаем все возможное, чтобы обойти туристические толпы и насладиться Ангкором в тишине.
€160
144 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора

Что вас ожидает

Ангкор сквозь столетия
Вы увидите все знаковые места Ангкора. В программе экскурсии:

  • Ангкор Ват — одно из самых известных культовых религиозных сооружений Юго- Восточной Азии. Вас впечатлят грандиозная величина храма, идеальная четкость и нарастающий ритм его композиции, строгая пропорциональность всех деталей, выразительность архитектурных элементов и занимательные сюжетные барельефы.
  • Та Пром — знаменитый храм с гигантскими «шагающими» деревьями. Мы расскажем, почему это место наполнено романтикой эпохи первооткрывателей и какие знаменитые фильмы здесь снимались.
  • Древний город Ангкор Том — последняя столица Ангкора. Вы услышите ее историю и увидите древние храмы, бассейны, террасы слонов и прокаженного короля.
  • Байон — центральный храм Ангкор Тома. Мы называем его «квинтэссенцией хаоса», так как он не имеет сколько-нибудь близкого стилистического подобия в мировой архитектуре. Вы узнаете, какие философские концепции своей эпохи он донес до наших дней и каким смыслом наделены его детали.
  • Бантей Срей — выполненный удивительно тонко, этот храм сделает ваше впечатление об искусстве кхмеров полным. Он поразит мягкостью линий и форм, изящной резьбой по сандаловому дереву и подвижностью лиц и тел.

Организационные детали

  • По желанию, можно добавить встречу рассвета или заката в Ангкоре
  • Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе
  • Обед и входные билеты (37$ с человека, дети до 12 лет бесплатно) не включены в стоимость
  • Мы можем начать экскурсию из аэропорта Сием Реапа. Доплата составит 10$.
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора
Сокровища Ангкора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anastasia
Anastasia
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живем в Сием Реапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились еще студентами в России почти 10 лет назад. Борен — камбоджиец, учился в РУДН в Москве. Я закончила исторический факультет Казанского Педагогического Университета. Мы гуманитарии: любим историю, искусство и архитектуру. Более семи лет водим экскурсии по Ангкору и всей Камбодже, являемся настоящими фанатами своего дела. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 декабря 2019
Взяла экскурсию, и очень довольна!В сопровождении исторической информации ,отлично поданой Анастасией , впечатления были очень яркими!
Благодарю за прекрасную экскурсию!
Ещё 1 отзыв

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