2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ангкор - это удивительный комплекс, включающий в себя одни из самых значимых храмов и архитектурных сооружений средневековой Азии.
На экскурсии вы увидите Ангкор Ват, знаменитый своими грандиозными размерами и изящной архитектурой,
На экскурсии вы увидите Ангкор Ват, знаменитый своими грандиозными размерами и изящной архитектурой,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные храмы Ангкора
- 🌳 Гигантские деревья Та Пром
- 🏰 Древний город Ангкор Том
- 🌀 Уникальная архитектура Байона
- ⛰️ Величественный Та Кео
Что можно увидеть
- Ангкор Ват
- Та Пром
- Ангкор Том
- Байон
- Та Кео
Описание экскурсии
Ангкор сквозь столетия
Вы увидите все знаковые места Ангкора. В программе экскурсии:
- Ангкор Ват — одно из самых известных культовых религиозных сооружений Юго- Восточной Азии. Вас впечатлят грандиозная величина храма, идеальная четкость и нарастающий ритм его композиции, строгая пропорциональность всех деталей, выразительность архитектурных элементов и занимательные сюжетные барельефы.
- Та Пром — знаменитый храм с гигантскими «шагающими» деревьями. Мы расскажем, почему это место наполнено романтикой эпохи первооткрывателей и какие знаменитые фильмы здесь снимались.
- Древний город Ангкор Том — последняя столица Ангкора. Вы услышите ее историю и увидите древние храмы, бассейны, террасы слонов и прокаженного короля.
- Байон — центральный храм Ангкор Тома. Мы называем его «квинтэссенцией хаоса», так как он не имеет сколько-нибудь близкого стилистического подобия в мировой архитектуре. Вы узнаете, какие философские концепции своей эпохи он донес до наших дней и каким смыслом наделены его детали.
- Та Кео — гигантский храм-гора, устремленный к небесам. Огромные блоки камня и массивные ступени, по который мы поднимемся на 40 м, позволят вам ощутить всю мощь горы Меры, земным воплощением которой считается храм.
Организационные детали
- По желанию за доплату можно добавить встречу рассвета или заката в Ангкоре — 22$. Для встречи рассвета нужно выехать в 04:45.
- Экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе. Транспорт включен в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно в кассе — 37$ с человека, дети до 12 лет бесплатно
- По желанию мы можем остановиться на обед. Питание оплачивается дополнительно.
- На территории Ангкор Ват множество храмов. Во время экскурсии мы осмотрим главные из них, чтобы составить наиболее полное впечатление за ограниченное время.
- За дополнительную плату можно начать экскурсию в аэропорту. Fast-track в аэропорту — 20$/чел. Уточните подробности в переписке с гидом.
Визовые формальности
Оформление электронной визы, анкеты на прибытие (e-arrival): ссылка
Все документы можно оформить и по прилёту, но возможны очереди (особенно с ноября по март).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиемреапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1044 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живём в Сиемреапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились ещё студентами в России почти 10 лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в аэропорту и по окончании привезли в отель. Гид Анна подробно рассказала об основных вехах
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А
Спасибо Анастасии за такую насыщенную экскурсию!
Находимся под большим впечатлением. Очень много информации, причем не поверхностной, а на основе научных данных, т. к. Анастасия профессиональный историк. Плюс особенности традиций и жизненного
Находимся под большим впечатлением. Очень много информации, причем не поверхностной, а на основе научных данных, т. к. Анастасия профессиональный историк. Плюс особенности традиций и жизненного
Анастасия
Ответ организатора:
Анна, спасибо за отзыв. Приезжайте еще!
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О
Отлично организованная экскурсия по храмам Ангкора. Огромная благодарность Анастасии и Борену, а также водителю за комфортное погружение в историю прекрасной Комбоджии, за раскрытие философии и духовных смыслов деталей. Анастасия и
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Вернулись из прекрасной Камбоджи и хотим порекомендовать всем эту страну в целом и экскурсию в Ангкор в частности от Анастасии. Наша гид Воляк - камбоджийка, которая училась русскому языку еще
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А
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей группы (2 пары). это не просто экскурсия по одной из вершин человеческой цивилизации - это интереснеший рассказ, полный деталей и важной информации об истории
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Хочу выразить огромную благодарность эускурсаводу Анастасии и её мужу Борен. Экскурсию мы взяли на трипкоме на свой страх и риск. Сами прилетели из Паттайи на 2 дня. Словами не выразить
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