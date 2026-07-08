2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

уклада местного населения.

Было очень интересно. Особенно запомнилось как духи и демоны перетягивали Нагайна. Этот сюжет потом очень часто видели. И как нехватка белка в пище влияет на генетику и обычаи.

Организованно было отлично, перемещались на автомобиле с кондиционером, в машине была прохладная вода. Во время экскурсии был перекус. По времени Анастасия подстроилась под нас.

Рекомендую Анастасию. И советую перед поездкой хотя бы немного изучить историю, чтобы легче воспринимать.