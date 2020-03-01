Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Колоритные деревушки и беседы о древних кхмерах

Полуторачасовую дорогу к плато скрасит посещение самобытных деревень, где делают пальмовый сахар, варят пальмовое варенье и делают домашнюю рисовую лапшу. По пути я расскажу об истории Кхмерской империи, нюансах жизни и функционирования общества. А также поговорим о Камбодже 20 века, в частности, об известных «Красных кхмера» — вы узнаете о колониальных и революционных периодах, и вам станут ясны все предпосылки драматических событий, часть которых происходила как раз там, куда вы и поедете.

Кхмерский буддизм и «живая вода» реки Тысячи лингамов

В монастыре 16 века Преах Анг Тхом вы познакомитесь с ритуалами из современной практики кхмерского буддизма и осмотрите 8-метровую статую лежащего Будды, высеченную из монолита. Возле реки 1000 лингамов — Кбаль Спеан — изучите сохранившиеся барельефы, узнаете, какие символы изображены на дне ручья, где находится его источник и как это место связано с представлениями древних кхмеров о сотворении мира. Поговорим также о причинах, по которым именно здесь происходила коронация Императора, и ритуале превращения воды в живительную субстанцию.

Водопад и встреча с мистиками в джунглях

После всех открытий вы сможете нырнуть в 25-метровый водопад. Затем я познакомлю вас с отшельником, который помогает заглянуть в будущее. Расскажу о других местных мистиках и объясню символику предлагаемых здесь товаров для ритуалов и магии. Вы узнаете о кхмерской медицине, посетив лавку травника, а также отведаете невероятный кофе — хозяйка секрет рецептуры не открывает, но и не отказывает в дополнительной порции.