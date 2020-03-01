Александр проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Плато Кулен — святость и дикость.

Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации

Александр
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Александр – ваш гид
Авторский тур на Плато Кулен, место, где зародилась древняя Кхмерская империя, — это историческое приключение с элементами мистики и шаманизма.

Вы посетите монастырь Преах Анг Тхом, где я расскажу о кхмерском буддизме; откроете сакральную символику реки Тысячи лингамов, где короновали Императора; навестите предсказателя судьбы в джунглях и узнаете, чем торгует лесной шаман.

А также искупаетесь в одном из самых красивых водопадов Камбоджи, отведаете кофе по секретному рецепту хозяйки и заедете в несколько аутентичных деревушек со своим промыслом.
169 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.

Что вас ожидает

Колоритные деревушки и беседы о древних кхмерах
Полуторачасовую дорогу к плато скрасит посещение самобытных деревень, где делают пальмовый сахар, варят пальмовое варенье и делают домашнюю рисовую лапшу. По пути я расскажу об истории Кхмерской империи, нюансах жизни и функционирования общества. А также поговорим о Камбодже 20 века, в частности, об известных «Красных кхмера» — вы узнаете о колониальных и революционных периодах, и вам станут ясны все предпосылки драматических событий, часть которых происходила как раз там, куда вы и поедете.

Кхмерский буддизм и «живая вода» реки Тысячи лингамов
В монастыре 16 века Преах Анг Тхом вы познакомитесь с ритуалами из современной практики кхмерского буддизма и осмотрите 8-метровую статую лежащего Будды, высеченную из монолита. Возле реки 1000 лингамов — Кбаль Спеан — изучите сохранившиеся барельефы, узнаете, какие символы изображены на дне ручья, где находится его источник и как это место связано с представлениями древних кхмеров о сотворении мира. Поговорим также о причинах, по которым именно здесь происходила коронация Императора, и ритуале превращения воды в живительную субстанцию.

Водопад и встреча с мистиками в джунглях
После всех открытий вы сможете нырнуть в 25-метровый водопад. Затем я познакомлю вас с отшельником, который помогает заглянуть в будущее. Расскажу о других местных мистиках и объясню символику предлагаемых здесь товаров для ритуалов и магии. Вы узнаете о кхмерской медицине, посетив лавку травника, а также отведаете невероятный кофе — хозяйка секрет рецептуры не открывает, но и не отказывает в дополнительной порции.

Организационные детали

  • Я встречу вас в лобби отеля и после экскурсии отвезу обратно.
  • Дорога в одну сторону занимает примерно 1,5 часа.
  • В стоимость не включены входные билеты в национальный парк Пном Кулен: 20$/человека.
  • Это базовая программа, если вас интересует более глубокое погружение в историю Плато Кулена, я предложу расширенную версию тура. Пожалуйста, уточняйте детали при бронировании.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.
Плато Кулен — святость и дикость.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Быть гидом — этой мой внутренний отклик. Прогулка по руинам, трекинг по джунглям, поездка на машине в глушь — я всегда стараюсь передать свои чувства, когда сам делал это в первый раз, и дополнить рассказ потрясающими историями и фактами, которые я почерпнул из книг. Постоянный поиск новой литературы, тесный контакт с ведущими археологами и блогерами по Азии — все это предоставило в мои руки потрясающий инструментарий для захватывающей экскурсии. А семилетний опыт работы позволяет сразу фиксировать любые сложности.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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