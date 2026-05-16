Храм Ангкора изображён на флаге Камбоджи, а масштаб строительства 1000-летнего комплекса до сих вызывает вопросы у учёных.
Целый день мы проведем в «гостях» у бога Вишну — место считалось его земной резиденцией — и погуляем по территории храмов.
Я расскажу вам о легендах сакрального города, а заодно познакомлю с современными обычаями и культурой местных жителей.
Целый день мы проведем в «гостях» у бога Вишну — место считалось его земной резиденцией — и погуляем по территории храмов.
Я расскажу вам о легендах сакрального города, а заодно познакомлю с современными обычаями и культурой местных жителей.
Описание экскурсии
Древняя культура и современные традиции
На протяжении нескольких сотен лет древняя цивилизация кхмеров (9-13 века н. э.) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор. Это место считалось земным воплощением обители бога Вишну. До сих пор технологии строительства, тонкость резьбы в камне и точное расположение построек вызывают много вопросов у историков и других ученых. Целые день мы с вами будем исследовать древний комплекс и знакомиться с далекой культурой. Также по пути я расскажу о современной жизни страны, ее культуре и традициях. Мы проведем дегустацию национальной кухни, посетим манговые плантации и увидим как выращивают самый важный продукт в стране — рис.
Что увидим и узнаем в Ангкоре
- «Малый круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Ангкор Ват, Байон, Та Пром, Пном Бакенг, Бапхуон, Та Кео, Терраса прокаженного короля, Терраса слонов. Вы увидите самое большое сакральное здание в мире. И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды.
- «Большой круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Пре Кан, Пре Ник Пин, Та Cом, Восточный Мебон и Пре Руп. Вы увидите храм, каждый сантиметр которого покрыт резьбой со сценами из древнеиндийского эпоса Рамаяны. Погуляете по группе храмов, посвященных Будде, познакомитесь с уникальной гидросистемой древней цивилизации (и узнаете, как она повлияла на ход истории всей империи).
Организационные детали
- Я встречу вас утром в отеле, а после экскурсии привезу обратно
- На территории храмового комплекса необходимо соблюдать дресс-код: закрыты плечи и колени. Желательно взять с собой головной убор и крем от загара.
Дополнительные расходы
- Транспорт (минивэн до 8 человек) — 75$
- Входные билеты в комплекс — 37$/чел.
- Обед из блюд традиционной кхмерской кухни (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресепшн забронированного отеля отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 406 туристов
Живу в прекрасной стране — Королевство Камбоджа, работаю здесь с 2009 года. Говорю на кхмерском (локальном) языке. Не зря Камбоджу называют «Kingdom of Wonder» — королевство чудес. Как большая книга, она
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
все супер, экскурсия очень понравилась)
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Н
У нас было две экскурсии с Андреем из Сиемреапа, а также трансферы, и всё прошло на отлично. Маршруты очень хорошо продуманы: в Ангкор-Вате мы оказались уже после основной массы туристов,
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На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
Не хочется называть Андрея гидом, потому что кроме очень емкой и интересной информации, он дает ощущение, что мы приехали в
Не хочется называть Андрея гидом, потому что кроме очень емкой и интересной информации, он дает ощущение, что мы приехали в
+7
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K
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Он не только интересно всё рассказывал, но и так умно всё построил — мы приезжали к каждому храму
Он не только интересно всё рассказывал, но и так умно всё построил — мы приезжали к каждому храму
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Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
⸻
Вчера были на экскурсии в Ангкор-Ват — и это было одно из самых сильных впечатлений за всю поездку. Экскурсию проводил Андрей, и
⸻
Вчера были на экскурсии в Ангкор-Ват — и это было одно из самых сильных впечатлений за всю поездку. Экскурсию проводил Андрей, и
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О
Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра до заката абсолютное и полное погружение в историю и культуру страны. Андрей отличный гид
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