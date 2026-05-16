Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии

Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Храм Ангкора изображён на флаге Камбоджи, а масштаб строительства 1000-летнего комплекса до сих вызывает вопросы у учёных.

Целый день мы проведем в «гостях» у бога Вишну — место считалось его земной резиденцией — и погуляем по территории храмов.

Я расскажу вам о легендах сакрального города, а заодно познакомлю с современными обычаями и культурой местных жителей.
5
59 отзывов
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии

Описание экскурсии

Древняя культура и современные традиции

На протяжении нескольких сотен лет древняя цивилизация кхмеров (9-13 века н. э.) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор. Это место считалось земным воплощением обители бога Вишну. До сих пор технологии строительства, тонкость резьбы в камне и точное расположение построек вызывают много вопросов у историков и других ученых. Целые день мы с вами будем исследовать древний комплекс и знакомиться с далекой культурой. Также по пути я расскажу о современной жизни страны, ее культуре и традициях. Мы проведем дегустацию национальной кухни, посетим манговые плантации и увидим как выращивают самый важный продукт в стране — рис.

Что увидим и узнаем в Ангкоре

  • «Малый круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Ангкор Ват, Байон, Та Пром, Пном Бакенг, Бапхуон, Та Кео, Терраса прокаженного короля, Терраса слонов. Вы увидите самое большое сакральное здание в мире. И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды.
  • «Большой круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Пре Кан, Пре Ник Пин, Та Cом, Восточный Мебон и Пре Руп. Вы увидите храм, каждый сантиметр которого покрыт резьбой со сценами из древнеиндийского эпоса Рамаяны. Погуляете по группе храмов, посвященных Будде, познакомитесь с уникальной гидросистемой древней цивилизации (и узнаете, как она повлияла на ход истории всей империи).

Организационные детали

  • Я встречу вас утром в отеле, а после экскурсии привезу обратно
  • На территории храмового комплекса необходимо соблюдать дресс-код: закрыты плечи и колени. Желательно взять с собой головной убор и крем от загара.

Дополнительные расходы

  • Транспорт (минивэн до 8 человек) — 75$
  • Входные билеты в комплекс — 37$/чел.
  • Обед из блюд традиционной кхмерской кухни (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресепшн забронированного отеля отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 406 туристов
Живу в прекрасной стране — Королевство Камбоджа, работаю здесь с 2009 года. Говорю на кхмерском (локальном) языке. Не зря Камбоджу называют «Kingdom of Wonder» — королевство чудес. Как большая книга, она
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открывает перед мной всё новые страницы своей красоты, истории и культуры. Ты влюбляешься в эту волшебную книгу и тебе хочется делиться любовью со всем окружающим миром. Приезжайте, и я поделюсь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
2
1
Ю
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
все супер, экскурсия очень понравилась)
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Н
У нас было две экскурсии с Андреем из Сиемреапа, а также трансферы, и всё прошло на отлично. Маршруты очень хорошо продуманы: в Ангкор-Вате мы оказались уже после основной массы туристов,
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а по Та-Прому — знаменитому храму с огромными деревьями гуляли практически одни. Для меня это место стало одним из самых сильных впечатлений всей поездки. По дороге увидели и другую Камбоджу: производство конфет из сахарной пальмы, кешью, местную жизнь, а во время второй экскурсии съездили на плато к монастырю и водопаду, где искупались, а в самом монастыре получили благословение старого монаха — очень атмосферный и запоминающийся момент. Там же особенно впечатлил рассказ Андрея о буддизме. Мы много путешествуем, особенно по Азии и нас сложно удивить, но всё равно узнали немало нового, а дети слушали с большим интересом. Андрей рассказывает легко и по-дружески, не перегружает датами и историей, а объясняет всё простыми словами. Он внимательный, всегда прислушивается к пожеланиям, а с его отличным водителем даже дальние поездки проходят комфортно. Конечно, к концу дня ноги чувствовали экскурсию, но, как сказал Андрей, это и есть его задача:-) Андрей давно живёт в Камбодже и совершенно фанатично любит эту страну — и эта любовь чувствуется в его рассказах и постепенно передаётся тебе самому. Камбоджа и нас очень приятно удивила: искренние, добродушные и улыбчивые люди, вкусная еда, интересная культура и особая атмосфера. Если вернёмся в Камбоджу, обязательно снова к Андрею. Спасибо за прекрасные экскурсии, Андрей! Было действительно интересно и душевно, мы узнали много нового и удивительного!

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Оксана
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
Не хочется называть Андрея гидом, потому что кроме очень емкой и интересной информации, он дает ощущение, что мы приехали в
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гости к другу. Всё на максимально высоком уровне, начиная со встречи в аэропорту, помощи при заселении в отель, самой экскурсии, заканчивая проводами в аэропорт.
Андрей, спасиииибо большое!
Мы хотим вернуться и посмотреть с вами еще много чудесных и уникальных мест в Камбодже🙏🏻

На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.+7
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
На наш искушенный взгляд путешественников это было одним из лучших приемов.
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K
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.

Он не только интересно всё рассказывал, но и так умно всё построил — мы приезжали к каждому храму
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именно тогда, когда там не было толп и очередей. Благодаря этому удалось всё нормально посмотреть, пофоткаться и не толкаться.

Целый день с 7:30 до пяти пролетел на одном дыхании. Возил нас на комфортной машине с кондиционером, а в такую жару это спасение. И вода холодная всегда была под рукой.

Одним словом, всё прошло идеально. Если будете в Камбодже — очень советуем Андрея!

Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
Огромное спасибо гиду Андрею за крутую поездку по Ангкору! Всё было просто супер.
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Денис
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:



Вчера были на экскурсии в Ангкор-Ват — и это было одно из самых сильных впечатлений за всю поездку. Экскурсию проводил Андрей, и
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сразу чувствуется, что это не просто гид, а человек, глубоко погружённый в культуру и жизнь Камбоджи. Он живёт здесь уже больше 16 лет, отлично понимает, как всё устроено, и делится этим знанием легко и увлекательно.

Андрей с первых минут захватывает внимание: рассказывает интересно, глубоко, с контекстом, деталями и живыми примерами, которые не найдёшь в путеводителях. Экскурсия прошла на одном дыхании — ни капли скуки, только ощущение, что начинаешь по-настоящему понимать это место. Отдельно хочется отметить, что он с удовольствием отвечал на все дополнительные вопросы, уходил в темы, которые были интересны именно нам, и создавал очень комфортную, живую атмосферу общения.

Если вы будете в Ангкор-Вате или в Камбодже в целом — очень рекомендуем обращаться именно к Андрею. Это тот случай, когда экскурсия становится не просто прогулкой, а настоящим погружением в культуру и историю страны.

Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
Конечно, вот цельный отзыв, который звучит живо и искренне:
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О
Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра до заката абсолютное и полное погружение в историю и культуру страны. Андрей отличный гид
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и рассказчик, и с юмором и в игровой форме, сопровождая показом на карте и фото. Смена локаций на комфортном авто, с перерывами на чашечку потрясающего кофе и вкусный обед национальной кухни.
Приготовьтесь к этой экскурсии и подкачайте ноги, так как придется много ходить:)
Кроме того, очень помог нам с трансфером из Пномпеня в Сиемприап и из Сиемриапа в аэропорт. А также прислал нам наши фото, так как фоткал всю экскурсию, за что Андрею отдельная благодарность 🙏🏻 Всем, кто будет в Камбодже и захочет увидеть это чудо кхмерской империи - однозначно рекомендую Андрея!

Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра
Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра
Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра
Провели целый день всей семьей с Андреем. Организация на уровне - все четко, с раннего утра
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