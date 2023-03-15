Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии

Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире

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Храм Ангкора изображён на флаге Камбоджи, а масштаб строительства 1000-летнего комплекса до сих вызывает вопросы у учёных.

Целый день мы проведем в «гостях» у бога Вишну — место считалось его земной резиденцией — и погуляем по территории храмов.

Я расскажу вам о легендах сакрального города, а заодно познакомлю с современными обычаями и культурой местных жителей.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
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Описание

Что вас ожидает

Древняя культура и современные традиции

На протяжении нескольких сотен лет древняя цивилизация кхмеров (9-13 века н. э.) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор. Это место считалось земным воплощением обители бога Вишну. До сих пор технологии строительства, тонкость резьбы в камне и точное расположение построек вызывают много вопросов у историков и других ученых. Целые день мы с вами будем исследовать древний комплекс и знакомиться с далекой культурой. Также по пути я расскажу о современной жизни страны, ее культуре и традициях. Мы проведем дегустацию национальной кухни, посетим манговые плантации и увидим как выращивают самый важный продукт в стране — рис.

Что увидим и узнаем в Ангкоре

  • «Малый круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Ангкор Ват, Байон, Та Пром, Пном Бакенг, Бапхуон, Та Кео, Терраса прокаженного короля, Терраса слонов. Вы увидите самое большое сакральное здание в мире. И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды.
  • «Большой круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Пре Кан, Пре Ник Пин, Та Cом, Восточный Мебон и Пре Руп. Вы увидите храм, каждый сантиметр которого покрыт резьбой со сценами из древнеиндийского эпоса Рамаяны. Погуляете по группе храмов, посвященных Будде, познакомитесь с уникальной гидросистемой древней цивилизации (и узнаете, как она повлияла на ход истории всей империи).

Организационные детали

  • Я встречу вас утром в отеле, а после экскурсии привезу обратно
  • На территории храмового комплекса необходимо соблюдать дресс-код: закрыты плечи и колени. Желательно взять с собой головной убор и крем от загара.

Дополнительные расходы

  • Транспорт (минивэн до 8 человек) — 75$
  • Входные билеты в комплекс — 37$/чел.
  • Обед из блюд традиционной кхмерской кухни (по желанию)
  • А еще можем подняться на воздушном шаре над комплексом Ангкор — 20$/чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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