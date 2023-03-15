На протяжении нескольких сотен лет древняя цивилизация кхмеров (9-13 века н. э.) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор. Это место считалось земным воплощением обители бога Вишну. До сих пор технологии строительства, тонкость резьбы в камне и точное расположение построек вызывают много вопросов у историков и других ученых. Целые день мы с вами будем исследовать древний комплекс и знакомиться с далекой культурой. Также по пути я расскажу о современной жизни страны, ее культуре и традициях. Мы проведем дегустацию национальной кухни, посетим манговые плантации и увидим как выращивают самый важный продукт в стране — рис.