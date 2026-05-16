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а по Та-Прому — знаменитому храму с огромными деревьями гуляли практически одни. Для меня это место стало одним из самых сильных впечатлений всей поездки. По дороге увидели и другую Камбоджу: производство конфет из сахарной пальмы, кешью, местную жизнь, а во время второй экскурсии съездили на плато к монастырю и водопаду, где искупались, а в самом монастыре получили благословение старого монаха — очень атмосферный и запоминающийся момент. Там же особенно впечатлил рассказ Андрея о буддизме. Мы много путешествуем, особенно по Азии и нас сложно удивить, но всё равно узнали немало нового, а дети слушали с большим интересом. Андрей рассказывает легко и по-дружески, не перегружает датами и историей, а объясняет всё простыми словами. Он внимательный, всегда прислушивается к пожеланиям, а с его отличным водителем даже дальние поездки проходят комфортно. Конечно, к концу дня ноги чувствовали экскурсию, но, как сказал Андрей, это и есть его задача:-) Андрей давно живёт в Камбодже и совершенно фанатично любит эту страну — и эта любовь чувствуется в его рассказах и постепенно передаётся тебе самому. Камбоджа и нас очень приятно удивила: искренние, добродушные и улыбчивые люди, вкусная еда, интересная культура и особая атмосфера. Если вернёмся в Камбоджу, обязательно снова к Андрею. Спасибо за прекрасные экскурсии, Андрей! Было действительно интересно и душевно, мы узнали много нового и удивительного!