Храм Ангкора изображён на флаге Камбоджи, а масштаб строительства 1000-летнего комплекса до сих вызывает вопросы у учёных. Целый день мы проведем в «гостях» у бога Вишну — место считалось его земной резиденцией — и погуляем по территории храмов. Я расскажу вам о легендах сакрального города, а заодно познакомлю с современными обычаями и культурой местных жителей.

Описание

Что вас ожидает

Древняя культура и современные традиции

На протяжении нескольких сотен лет древняя цивилизация кхмеров (9-13 века н. э.) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор. Это место считалось земным воплощением обители бога Вишну. До сих пор технологии строительства, тонкость резьбы в камне и точное расположение построек вызывают много вопросов у историков и других ученых. Целые день мы с вами будем исследовать древний комплекс и знакомиться с далекой культурой. Также по пути я расскажу о современной жизни страны, ее культуре и традициях. Мы проведем дегустацию национальной кухни, посетим манговые плантации и увидим как выращивают самый важный продукт в стране — рис.

Что увидим и узнаем в Ангкоре

«Малый круг» храмового комплекса Ангкор : храмы Ангкор Ват, Байон, Та Пром, Пном Бакенг, Бапхуон, Та Кео, Терраса прокаженного короля, Терраса слонов. Вы увидите самое большое сакральное здание в мире. И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды.

: храмы Ангкор Ват, Байон, Та Пром, Пном Бакенг, Бапхуон, Та Кео, Терраса прокаженного короля, Терраса слонов. Вы увидите самое большое сакральное здание в мире. И познакомитесь с храмом, каждую из 54 башен которого украшают 4 обличья Будды. «Большой круг» храмового комплекса Ангкор: храмы Пре Кан, Пре Ник Пин, Та Cом, Восточный Мебон и Пре Руп. Вы увидите храм, каждый сантиметр которого покрыт резьбой со сценами из древнеиндийского эпоса Рамаяны. Погуляете по группе храмов, посвященных Будде, познакомитесь с уникальной гидросистемой древней цивилизации (и узнаете, как она повлияла на ход истории всей империи).

Организационные детали

Я встречу вас утром в отеле, а после экскурсии привезу обратно

На территории храмового комплекса необходимо соблюдать дресс-код: закрыты плечи и колени. Желательно взять с собой головной убор и крем от загара.

Дополнительные расходы