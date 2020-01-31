8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров

«В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!»

Александр
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Александр – ваш гид
Одно из крупнейших в истории человечества культовых сооружений, миллионы тонн камней, титанический труд тысяч строителей — вперемешку с квадратными именами королей все эти цифры могут остаться лишь сухим треском бесполезных воспоминаний.

А между тем, поразительные тайны Ангкор Вата не лежат на поверхности — я провел годы кропотливых исследований, прочитал сотню книг и регулярно слежу за свежими археологическими статьями.

Эссенция этих знаний и станет вашим проводником в мир храмового комплекса древних кхмеров.
199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 1 человека
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров

Что вас ожидает

Неповерхностный взгляд
В центре внимания будет Ангкор Ват, Ангкор Тхом, входящий в его комплекс Байон и Та Пром. Вы узнаете о версиях происхождения сооружений, идеях и задачах столь монументального строения, символике уровней храма и его дизайне. Поговорим о взаимосвязи между храмами и взглянем не на каждый отдельный объект, а на всю задумку в целом. В Ангкор Вате вас ждет детальный и глубокий анализ его аспектов. Я расскажу о драме Ангкор Тхома и предпосылках, которые привели к забвению. Последний великий храм — Байон — рассмотрим как наивысшую точку напряжения Империи. А также вы услышите, по какой причине самый красивый храм малого кольца, Та Пром, можно считать отложенной местью для государства. Почему изнанка его стен окрашена грустью, и о чем могут рассказать стекающие по стенам деревья.

Поразительные факты
Длительность четырех великих мировых эпох индуистской философии и космологии — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В Ангкор Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата (мера длины у древних кхмеров). На одном из барельефов изображен древний вид динозавра. А структура Ангкор Тхома воспроизводит созвездие Дракона в 10 500 г. до н.э. Это лишь небольшая часть удивительных фактов, которые по крупицам восстанавливают исследователи. О том, какие еще загадки хранит в себе таинственное сооружение, поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: билеты в храмовый комплекс (37 $ с человека); обед (5-10 $ с человека)
  • Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации Кхмеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Быть гидом — этой мой внутренний отклик. Прогулка по руинам, трекинг по джунглям, поездка на машине в глушь — я всегда стараюсь передать свои чувства, когда сам делал это в первый раз, и дополнить рассказ потрясающими историями и фактами, которые я почерпнул из книг. Постоянный поиск новой литературы, тесный контакт с ведущими археологами и блогерами по Азии — все это предоставило в мои руки потрясающий инструментарий для захватывающей экскурсии. А семилетний опыт работы позволяет сразу фиксировать любые сложности.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 января 2020
Спасибо огромное Алексею за великолепную экскурсию! Эмоции переполняют, лучше наш день в Ангкоре быть просто не мог, Алексей полностью сделал наш день. Багаж знаний гида, эрудиция и профессионализм впечатляют. Удачно подстренное время экскурсии позволило осмотреть все по программе экскурсии и при этом избежать толп туристов. Перемещение от храма к храму проходило в полном комфорте, на кондиционированном лексусе, где можно было передохнуть от жары. Алексей сделал нам на память множество прекрасных фото с лучшими ракурсами - спасибо. От Камбоджи как от страны в целом мы остались в большом восторге. Рекомендация провести ужин с вечерним камбоджийским шоу была крайне кстати, спасибо огромное, Алексей!
25 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Гид очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, маршрут составлен грамотно, чтоб избежать толп китайских туристов. Александр пытается доступно донести информацию и в то же время не перегрузить деталями. Во время экскурсии показывает фото на планшете и видео, для лучшего понимания материала.
В Ангкоре без гида делать точно нечего, только если вы не заканчивали исторический факультет.
Однозначно рекомендую Ангкор с Александром!
17 ноября 2019
Все чётко, по расписанию. Маршрут очень удачный, чтобы минимизировать толпу. Много фото вообще без людей. Интересно, познавательно, интересно. Много дополнительного гид показал с планшета
16 ноября 2019
Несмотря на отсутствие сна предыдущие двое суток и перелёт в камбоджу, экскурсия прошла на одном дыхании и не нужно. Очень интересно и динамично. Спасибо Александру
2 ноября 2019
Александр - прекрасный гид и собеседник! Встреча и сама экскурсия были хорошо организованы, Александр не только рассказывал на словах, но и показывал дополнительные фотографии для полноты погружения в предмет. Ангкор - это увлекательнейшее путешествие к древней цивилизации, которое нуждается в грамотном проводнике! Александр - именно тот проводник! Рекомендуем на все 100%!
8 октября 2019
Великолепно
23 апреля 2019
Александр отличный рассказчик, знает историю, умеет ее интересно преподнести. Маршрут для нас составил оптимально, так что мы не пересекались с толпами китайских туристов и могли спокойно насладиться всеми достопримечательностями. Еще было здорово, что свой рассказ он подкреплял фото и видео на планшете привнося дополнительные детали и краски в экскурсию. Даже дети остались счастливы после 8 часов похода по жаре, поучаствовав в квестах по поиску сокровищ. Было здорово!
13 февраля 2019
Отличный гид, знает историю храмов, полностью владеет историей страны , может ответить на люты, даже самый неожиданный вопрос , очень интересно рассказывает .
Молодой, с активной жизненной позицией человек , с которым время проходит незаметно. . Рекомендуем !!!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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