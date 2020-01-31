8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Неповерхностный взгляд

В центре внимания будет Ангкор Ват, Ангкор Тхом, входящий в его комплекс Байон и Та Пром. Вы узнаете о версиях происхождения сооружений, идеях и задачах столь монументального строения, символике уровней храма и его дизайне. Поговорим о взаимосвязи между храмами и взглянем не на каждый отдельный объект, а на всю задумку в целом. В Ангкор Вате вас ждет детальный и глубокий анализ его аспектов. Я расскажу о драме Ангкор Тхома и предпосылках, которые привели к забвению. Последний великий храм — Байон — рассмотрим как наивысшую точку напряжения Империи. А также вы услышите, по какой причине самый красивый храм малого кольца, Та Пром, можно считать отложенной местью для государства. Почему изнанка его стен окрашена грустью, и о чем могут рассказать стекающие по стенам деревья.

Поразительные факты

Длительность четырех великих мировых эпох индуистской философии и космологии — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В Ангкор Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата (мера длины у древних кхмеров). На одном из барельефов изображен древний вид динозавра. А структура Ангкор Тхома воспроизводит созвездие Дракона в 10 500 г. до н.э. Это лишь небольшая часть удивительных фактов, которые по крупицам восстанавливают исследователи. О том, какие еще загадки хранит в себе таинственное сооружение, поговорим на экскурсии.