Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
апр
апр
апр
апр
мая
мая
мая
даты
Описание
Подробнее о программе
Плато Кулен: место, где зародилась Кхмерская империя
Плато как сцена жизни, на которой разворачивались ритуалы древности и формировалась властная вертикаль империи кхмеров. Какие силы были заинтересованы в создании мощного государства в Юго-Восточной Азии? Что послужило толчком к объединению страны? Как религиозная база соединила разрозненные детали государственного аппарата? На эти и другие темы мы поговорим в путешествии.
Махендрапарвата: обитель историков и археологов
Город 9 века обнаружил в джунглях Камбоджи знаменитый археолог Филипп Штерн, и было это ещё в 30-е годы 20 века. Однако прошло практически 90 лет, прежде чем его находку признали другие исследователи и весь научный мир. Статус города официально подтвердили только по результатам исследований археологической миссии в 2015 году.
Сейчас древнюю Махендрапарвату практически не посещают путешественники — сюда приезжают только археологи и историки. А значит, у вас будет волшебная возможность увидеть его подобно первооткрывателям! Я познакомлю вас с несколькими археологическими объектами и расскажу, что удалось выяснить о духовной столице империи.
Насыщенное путешествие туда и обратно
Кроме главной цели, в нашей программе ещё множество интересных событий.
🚗 По дороге из отеля на машине вы посмотрите на камбоджийскую глубинку — на пути встретятся очаровательные деревни, что производят пальмовый сахар. Деревянные дома на сваях, белые коровы зебу на рисовых полях, улыбчивые кхмеры — это станет фоном вашего приключения.
🏍 Пересев на мотобайк, вы преодолеете горный перевал и ручьи в джунглях, будете проезжать заросли и сады ореха кешью, наслаждаться видами и слушать лес. Держитесь крепче — приятного адреналина будет в избытке!
🙏 Мы заедем к монахам брахманической школы (если вы хотите индивидуального общения с монахом, сообщите мне в переписке).
🦇 Посетим пещеру с летучими мышами.
🏞 Я расскажу вам об овеянной легендами реке 1000 лингамов и свойствах её воды. Заглянем в лавку травника, где, среди прочего, вы увидите, сандалии какого размера носил Будда.
☕ После всех открытий смоем дорожную пыль в священном 25-метровом водопаде и отведаем невероятный кофе. Хозяйка секрет приготовления не раскрывает, но в дополнительной порции не отказывает.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Я встречу вас в отеле, и мы отправимся на машине до плато, где мы пересядем на мотобайки и отправимся в главное путешествие
- Время в дороге на авто составит примерно полтора часа в одну сторону
- На 3,5-часовой мотоэкскурсии будут переезды по 15-25 минут
Другие детали поездки
- В стоимость включено мотопутешествие и трансфер из отеля до плато и обратно
- Подготовка к поездке: одежда, закрывающая колени и плечи (лучше всего рубашка и штаны); закрытая обувь; купальные принадлежности
- Запрос на ритуал или беседу с монахами в лесном ашраме обсуждается заранее, так как нужен переводчик
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.