Вас ждёт захватывающая дух поездка на мотобайках через джунгли с водителем. Вы прикоснётесь к тайнам заброшенного города 9 века. Посетите пещеру с летучими мышами. Побываете в избранных храмах и лесном ашраме. Навестите отшельника и сможете получить от него предсказание. Увидите алтарь-реку всех императоров кхмеров и буддийскую святыню 16 века. А также искупаетесь в священном водопаде и отведаете бесподобный кофе в кхмерской лавочке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Подробнее о программе

Плато Кулен: место, где зародилась Кхмерская империя

Плато как сцена жизни, на которой разворачивались ритуалы древности и формировалась властная вертикаль империи кхмеров. Какие силы были заинтересованы в создании мощного государства в Юго-Восточной Азии? Что послужило толчком к объединению страны? Как религиозная база соединила разрозненные детали государственного аппарата? На эти и другие темы мы поговорим в путешествии.

Махендрапарвата: обитель историков и археологов

Город 9 века обнаружил в джунглях Камбоджи знаменитый археолог Филипп Штерн, и было это ещё в 30-е годы 20 века. Однако прошло практически 90 лет, прежде чем его находку признали другие исследователи и весь научный мир. Статус города официально подтвердили только по результатам исследований археологической миссии в 2015 году.

Сейчас древнюю Махендрапарвату практически не посещают путешественники — сюда приезжают только археологи и историки. А значит, у вас будет волшебная возможность увидеть его подобно первооткрывателям! Я познакомлю вас с несколькими археологическими объектами и расскажу, что удалось выяснить о духовной столице империи.

Насыщенное путешествие туда и обратно

Кроме главной цели, в нашей программе ещё множество интересных событий.

🚗 По дороге из отеля на машине вы посмотрите на камбоджийскую глубинку — на пути встретятся очаровательные деревни, что производят пальмовый сахар. Деревянные дома на сваях, белые коровы зебу на рисовых полях, улыбчивые кхмеры — это станет фоном вашего приключения.

🏍 Пересев на мотобайк, вы преодолеете горный перевал и ручьи в джунглях, будете проезжать заросли и сады ореха кешью, наслаждаться видами и слушать лес. Держитесь крепче — приятного адреналина будет в избытке!

🙏 Мы заедем к монахам брахманической школы (если вы хотите индивидуального общения с монахом, сообщите мне в переписке).

🦇 Посетим пещеру с летучими мышами.

🏞 Я расскажу вам об овеянной легендами реке 1000 лингамов и свойствах её воды. Заглянем в лавку травника, где, среди прочего, вы увидите, сандалии какого размера носил Будда.

☕ После всех открытий смоем дорожную пыль в священном 25-метровом водопаде и отведаем невероятный кофе. Хозяйка секрет приготовления не раскрывает, но в дополнительной порции не отказывает.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я встречу вас в отеле, и мы отправимся на машине до плато, где мы пересядем на мотобайки и отправимся в главное путешествие

Время в дороге на авто составит примерно полтора часа в одну сторону

На 3,5-часовой мотоэкскурсии будут переезды по 15-25 минут

Другие детали поездки