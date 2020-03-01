Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Чудеса и пряности рынка Псар Лы

Нельзя придумать лучшего места для погружения в будни Сием Реапа, чем аутентичный рынок Псар Лы (он же Верхний или Жёлтый), раскинувшийся на два квартала! Вы сразу поймете, что оказались в сердце города: пройдете по оживленным торговым рядам, рассмотрите необычные изделия и познакомитесь с местными умельцами. Я помогу вам отыскать, рассмотреть и купить интересные вещицы из драгоценных металлов, традиционные платья ручной работы, камбоджийские лакомства и, конечно, лучшие пряности в городе.

Святыни кхмеров и темное прошлое города

Религиозные традиции кхмеров откроются у старинного храма Кришны 10 века и храма ангкорского периода. Кстати, неподалеку вы увидите место, которое каждый кхмер обязательно посещает хотя бы раз в жизни. У пагоды Ват Тмэй, посвященной памяти жертв геноцида, мы поговорим о печальных страницах истории Камбоджи, периоде гражданской войны, а остывшие и ржавеющие под дождем боевые орудия натолкнут на философские мысли.

Колониальная эстетика Камбоджи

Прогуливаясь по одному из старейших кварталов города, вы погрузитесь в колониальную эпоху 19 века, когда в Камбодже царили европейские тенденции и стиль. Мы пообедаем в удивительном национальном ресторанчике и попробуем выбрать самое вкусное мороженое из 36 видов. А закончится прогулка-погружение танцами или… медитацией в самом сердце Сием Реапа.