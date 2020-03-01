Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы

Александр
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Александр – ваш гид
Если туристическая «обложка» Сием Реапа — это древние храмы и камбоджийские озера, то настоящее лицо города вам откроется в его аутентичных кварталах.

Я проведу вас по волшебному рынку Псар Лы, где можно заблудиться среди лавок с пестрыми нарядами, пряностями и драгоценностями.

Расскажу о традициях кхмеров, их менталитете и жизненном укладе.

Но главное, помогу вам прочувствовать атмосферу Сием Реапа, посмотрев на него глазами местных жителей.
169 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
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Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров

Что вас ожидает

Чудеса и пряности рынка Псар Лы
Нельзя придумать лучшего места для погружения в будни Сием Реапа, чем аутентичный рынок Псар Лы (он же Верхний или Жёлтый), раскинувшийся на два квартала! Вы сразу поймете, что оказались в сердце города: пройдете по оживленным торговым рядам, рассмотрите необычные изделия и познакомитесь с местными умельцами. Я помогу вам отыскать, рассмотреть и купить интересные вещицы из драгоценных металлов, традиционные платья ручной работы, камбоджийские лакомства и, конечно, лучшие пряности в городе.

Святыни кхмеров и темное прошлое города
Религиозные традиции кхмеров откроются у старинного храма Кришны 10 века и храма ангкорского периода. Кстати, неподалеку вы увидите место, которое каждый кхмер обязательно посещает хотя бы раз в жизни. У пагоды Ват Тмэй, посвященной памяти жертв геноцида, мы поговорим о печальных страницах истории Камбоджи, периоде гражданской войны, а остывшие и ржавеющие под дождем боевые орудия натолкнут на философские мысли.

Колониальная эстетика Камбоджи
Прогуливаясь по одному из старейших кварталов города, вы погрузитесь в колониальную эпоху 19 века, когда в Камбодже царили европейские тенденции и стиль. Мы пообедаем в удивительном национальном ресторанчике и попробуем выбрать самое вкусное мороженое из 36 видов. А закончится прогулка-погружение танцами или… медитацией в самом сердце Сием Реапа.

Организационные детали

Если захотите, мы можем дополнить экскурсию посещением Национального музея, прогулкой на квадроциклах или полетом над Ангкором.

Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Быть гидом — этой мой внутренний отклик. Прогулка по руинам, трекинг по джунглям, поездка на машине в глушь — я всегда стараюсь передать свои чувства, когда сам делал это в первый раз, и дополнить рассказ потрясающими историями и фактами, которые я почерпнул из книг. Постоянный поиск новой литературы, тесный контакт с ведущими археологами и блогерами по Азии — все это предоставило в мои руки потрясающий инструментарий для захватывающей экскурсии. А семилетний опыт работы позволяет сразу фиксировать любые сложности.
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