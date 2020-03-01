Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень

Anastasia
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Anastasia – ваш гид
Вы совершите путешествие по одному из поселений на крупнейшем пресноводном озере Юго-Восточной Азии.

По пути я расскажу о его значении в истории кхмеров, сравнимом с ролью Нила в истории Египта.

А также об удивительном и часто шокирующем быте и традициях местных жителей, издавна приспособившихся к огромным перепадам уровня воды.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап

Что вас ожидает

«Внутреннее море» Камбоджи
Могущественные древние цивилизации образовались в долинах крупных рек. Столичный район Ангкор вырос вблизи крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии — Тонлесап, которое местные называют великим или «внутренним морем» Камбоджи. Вы услышите о его роли в истории кхмеров, и причинах, по которым эта земля является самой плодородной во всем регионе. А также о рыбной житнице страны и важнейшем транспортном пути — главной артерии Камбоджи до середины прошлого века.

Жизнь людей в озерных поселениях
Чтобы лучше понять, каких усилий стоило жителям подстроиться под местные условия, вы узнаете о природных особенностях. В частности, поговорим о чередовании сезона дождей с сухими периодами и связанными с этим перепадами уровня воды в озере. Я расскажу о традиционном населении Тонлесапа — рыбаках. И, конечно, о жилищах, которые приспособились строить на очень высоких сваях или в виде плавучих домов. Вы узнаете и о других аспектах быта и традициях народа — как в озерных деревнях справляют свадьбы, отмечают другие праздники и как устраивают похороны. Как выглядит убранство дома, что особенно любят кхмеры и как воспитывают детей. А также о простой деревенской кухне и знаменитой рыбной пасте прохок.

Одна из колоритных деревень на выбор
Я предложу три варианта посещения разных поселений, из которых вам нужно будет выбрать один.
1. Плавучая деревня вьетнамских беженцев Чонг Книи. Поездка займет ~3-3,5 часа (20 мин от города до причала).
2. Деревня Кампонг Плук. Здесь дома, в основном, стоят на огромных сваях. В полноводный сезон вы сможете покататься на каноэ по затопленному мангровому лесу. Поездка займет 4 часа (40 мин от города до причала).
3. Кампонг Клеанг. Самая дальняя, нетуристическая и аутентичная деревня, где путешественники — гости нечастые. Здесь вы увидите простую добродушную крестьянскую Камбоджу, с плавучими домами и на сваях. Поездка займет 4-5 часов (1 час 30 мин от города до причала).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана на ближайшую деревню Чонг Книги. Поездка в Кампонг Плук или Кампонг Клеанг стоит на 50$ больше.
  • В стоимость включены входные билеты, транспорт, аренда большой лодки к деревне, питьевая вода
  • Дополнительно оплачивается: прогулка по мангровым зарослям на маленьком каноэ в Кампонг Плуке 5$/чел, карманные расходы
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Колоритная Азия на озере Тонлесап

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anastasia
Anastasia
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живем в Сием Реапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились еще студентами в России почти 10 лет назад. Борен — камбоджиец, учился в РУДН в Москве. Я закончила исторический факультет Казанского Педагогического Университета. Мы гуманитарии: любим историю, искусство и архитектуру. Более семи лет водим экскурсии по Ангкору и всей Камбодже, являемся настоящими фанатами своего дела. До встречи!
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Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

Сокровища АнгкораСокровища АнгкораСокровища Ангкора
скидка10%
€160
144 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Ангкор — один из самых впечатляющих средневековых монументальных комплексов мира. Мы покажем его главные храмы, расскажем об особенностях их архитектуры и расшифруем смыслы, заложенные гениальными камбоджийскими художниками. А также сделаем все возможное, чтобы обойти туристические толпы и насладиться Ангкором в тишине.

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Озеро Тонлесап и деревня на сваяхОзеро Тонлесап и деревня на сваяхОзеро Тонлесап и деревня на сваях
140 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Прокатиться на деревянной лодке по «улицам» и исследовать жизнь необычной деревушки
На затопляемой равнине озера Тонлесап находится удивительная деревня, дома которой стоят на сваях прямо в воде. Здесь, вдали от цивилизации живет народ кхмеров. Деревянная лодка провезет вас по каналам — вы увидите вблизи быт жителей, узнаете, как проходит их день, и услышите любопытные факты о камбоджийской деревне.

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