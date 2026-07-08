Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия на озере Тонлесап в Сиеме-Реапе предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь кхмеров.Узнайте о значении этого озера в истории и культуре Камбоджи, о традициях и быте местных жителей, живущих в

домах на сваях и плавучих деревнях. Выберите одну из трёх деревень для посещения: Чонг Книи, Кампонг Плук или Кампонг Клеанг. Каждая деревня имеет свои особенности и предлагает уникальный взгляд на жизнь на озере. Это путешествие станет незабываемым опытом, полным открытий и новых знаний

Описание экскурсии

«Внутреннее море» Камбоджи

Могущественные древние цивилизации образовались в долинах крупных рек. Столичный район Ангкор вырос вблизи крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии — Тонлесап, которое местные называют великим или «внутренним морем» Камбоджи. Вы услышите о его роли в истории кхмеров, и причинах, по которым эта земля является самой плодородной во всем регионе. А также о рыбной житнице страны и важнейшем транспортном пути — главной артерии Камбоджи до середины прошлого века.

Жизнь людей в озерных поселениях

Чтобы лучше понять, каких усилий стоило жителям подстроиться под местные условия, вы узнаете о природных особенностях. В частности, поговорим о чередовании сезона дождей с сухими периодами и связанными с этим перепадами уровня воды в озере. Я расскажу о традиционном населении Тонлесапа — рыбаках. И, конечно, о жилищах, которые приспособились строить на очень высоких сваях или в виде плавучих домов. Вы узнаете и о других аспектах быта и традициях народа — как в озерных деревнях справляют свадьбы, отмечают другие праздники и как устраивают похороны. Как выглядит убранство дома, что особенно любят кхмеры и как воспитывают детей. А также о простой деревенской кухне и знаменитой рыбной пасте прохок.

Одна из колоритных деревень на выбор

Я предложу три варианта посещения разных поселений, из которых вам нужно будет выбрать один.

1. Плавучая деревня вьетнамских беженцев Чонг Книи. Поездка займет ~3-3,5 часа (20 мин от города до причала).

2. Деревня Кампонг Плук. Здесь дома, в основном, стоят на огромных сваях. В полноводный сезон вы сможете покататься на каноэ по затопленному мангровому лесу. Поездка займет 4 часа (40 мин от города до причала).

3. Кампонг Клеанг. Самая дальняя, нетуристическая и аутентичная деревня, где путешественники — гости нечастые. Здесь вы увидите простую добродушную крестьянскую Камбоджу, с плавучими домами и на сваях. Поездка займет 4-5 часов (1 час 30 мин от города до причала).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет