Anastasia проводит ещё 1 экскурсию

Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Экскурсия на озере Тонлесап в Сиеме-Реапе предлагает уникальную возможность погрузиться в жизнь кхмеров.
Узнайте о значении этого озера в истории и культуре Камбоджи, о традициях и быте местных жителей, живущих в читать дальшеуменьшить
домах на сваях и плавучих деревнях. Выберите одну из трёх деревень для посещения: Чонг Книи, Кампонг Плук или Кампонг Клеанг. Каждая деревня имеет свои особенности и предлагает уникальный взгляд на жизнь на озере. Это путешествие станет незабываемым опытом, полным открытий и новых знаний
Могущественные древние цивилизации образовались в долинах крупных рек. Столичный район Ангкор вырос вблизи крупнейшего пресноводного озера Юго-Восточной Азии — Тонлесап, которое местные называют великим или «внутренним морем» Камбоджи. Вы услышите о его роли в истории кхмеров, и причинах, по которым эта земля является самой плодородной во всем регионе. А также о рыбной житнице страны и важнейшем транспортном пути — главной артерии Камбоджи до середины прошлого века.
Жизнь людей в озерных поселениях
Чтобы лучше понять, каких усилий стоило жителям подстроиться под местные условия, вы узнаете о природных особенностях. В частности, поговорим о чередовании сезона дождей с сухими периодами и связанными с этим перепадами уровня воды в озере. Я расскажу о традиционном населении Тонлесапа — рыбаках. И, конечно, о жилищах, которые приспособились строить на очень высоких сваях или в виде плавучих домов. Вы узнаете и о других аспектах быта и традициях народа — как в озерных деревнях справляют свадьбы, отмечают другие праздники и как устраивают похороны. Как выглядит убранство дома, что особенно любят кхмеры и как воспитывают детей. А также о простой деревенской кухне и знаменитой рыбной пасте прохок.
Одна из колоритных деревень на выбор
Я предложу три варианта посещения разных поселений, из которых вам нужно будет выбрать один. 1. Плавучая деревня вьетнамских беженцев Чонг Книи. Поездка займет ~3-3,5 часа (20 мин от города до причала). 2. Деревня Кампонг Плук. Здесь дома, в основном, стоят на огромных сваях. В полноводный сезон вы сможете покататься на каноэ по затопленному мангровому лесу. Поездка займет 4 часа (40 мин от города до причала). 3. Кампонг Клеанг. Самая дальняя, нетуристическая и аутентичная деревня, где путешественники — гости нечастые. Здесь вы увидите простую добродушную крестьянскую Камбоджу, с плавучими домами и на сваях. Поездка займет 4-5 часов (1 час 30 мин от города до причала).
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Стоимость указана на ближайшую деревню Чонг Книги. Поездка в Кампонг Плук или Кампонг Клеанг стоит на 50$ больше.
В стоимость включены входные билеты, транспорт, аренда большой лодки к деревне, питьевая вода
Дополнительно оплачивается: прогулка по мангровым зарослям на маленьком каноэ в Кампонг Плуке 5$/чел, карманные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Сиемреапе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1044 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы Анастасия и Борен, семейная пара из Камбоджи. Живём в Сиемреапе, много лет работаем гидами. Познакомились и поженились ещё студентами в России почти 10 лет назад. читать дальшеуменьшить
Борен — камбоджиец, учился в РУДН в Москве. Я закончила исторический факультет Казанского Педагогического Университета. Мы гуманитарии: любим историю, искусство и архитектуру. Более семи лет водим экскурсии по Ангкору и всей Камбодже, являемся настоящими фанатами своего дела. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер до причала, катер индивидуальный, поездка по протоке до домиков на воде. Там ва ждут небольшрй загон с крокодилам, можно покормить за плату. Мы плавали вокруг поселка. Из-за мелководья по лесу на лодочках не удалось поплавать.
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О
Ольга
Давно хотела увидеть Ангкор. И вот это свершилось. Мои впечатления о Камбодже превзошли мои ожидания. И в первую очередь спасибо за это Анастасии. Поездка на озеро Толенсап была очень познавательной. читать дальшеуменьшить
Анастасия очень интересно рассказала об истории и сегодняшнем дне Камбоджи. Отвечала на все наши многочисленные вопросы. Не перегружила цифрами. Она нас встретила в аэропорту(за доп плату). Машина комфортабельная. Доехав до озера до вьетнамской деревне(в дальние деревни мы не поехали, поскольку поздновато прилетели), мы пересели на лодку и поехали смотреть жизнь этих людей на воде. Очень колоритно, но не дай бог так жить. Отдельное спасибо за катание на другой лодочке по мангровому зарослям и за минизоопарк с кормлением больших крокодилов. Поездка очень понравилась. Мне кажется., что она будет интересна и взрослым, и детям. И конечно же советую Анастасию-замечательного гида и хорошего человека. С Анастасией мы так же посетили Ангкор. Советую и эту экскурсию с Анастасией. НЕ пожалеете
+2
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Светлана
Прекрасная Камбоджа- самобытная, честная, а эта экскурсия максимально всё раскрывает!
Увидеть своими глазами, что люди могут жить не только в каменных джунглях, но и на воде
Посмотреть как дети плещутся в воде читать дальшеуменьшить
или плывут на лодках в школу, тут же и домашние животные - кошки, собаки, курицы в клетках над водой
Мангровые леса на каноэ- тишина и красота кругом
И гид Аня - такая же прекрасная как сама Камбоджа - не просто сухие факты про историю страны, а любовь к ней в каждом слове!
Вспоминая гостеприимную Камбоджу, я буду вспоминать и белозубую Анину улыбку, как символ этой открытой страны
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София
Интересная экскурсия по озеру Тонлесап. Выбрали самую дальнюю от центра деревню, очень колоритно! На видео и фото все не то, надо вживую все рассматривать. Спасибо, порекомендуем друзьям точно 🪷
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Роман
Анастасия, хотим выразить Вам огромную благодарность за организацию этой потрясающей экскурсии на озеро Тонлесап! Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в уникальную культуру и природу Камбоджи. Вы сделали читать дальшеуменьшить
всё на высшем уровне: от момента бронирования до самого возвращения в отель. Озеро Тонлесап поразило своей красотой и самобытностью. Вы сделали нашу поездку комфортной, безопасной и невероятно интересной. Озеро Тонлесап - это уникальное место, где природа и жизнь людей сливаются воедино. Мы увидели плавучие деревни, где местные жители живут, работают и воспитывают детей прямо на воде. Это было так необычно и трогательно! Обязательно обратимся к Вам снова, когда будем планировать следующее путешествие.
+2
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Алина
Прекрасная экскурсия, чтобы посмотреть как живут люди на этом озере и познакомиться с бытом и культурой, погрузиться в эту атмосферу и порой даже сделать какие-то выводы и переосмысления своей жизни
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