Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиема-Реапа

Рынки в Сием Реапе

Помимо незабываемых впечатлений от приобщения к древнейшей культуре и красочных фотографий нельзя не привезти домой на память об этой удивительной стране несколько сувениров. Камбоджийские рынки — раздолье для любителей сувениров. Продается тут буквально все по доступным и по очень доступным ценам, если вы умеете торговаться конечно. Большой ассортимент сувениров на рынках СиемРеапа: ночной рынок, старый рынок, и центральный рынок. На этих рынках можно приобрести множество сувениров: текстильные изделия, искусно сделанные изделия из серебра, маленькие фигурки и большие скульптуры высеченные из камня, картины из рисовой бумаги и, конечно, изделия из крокодиловой кожи.

А женщин порадует изобиле шелковых изделий и ювелирных украшений. Эксклюзивные изделия из драгоценных камней, достойные представители ювелирного искусства, известного древним кхмерам уже в XI веке, придутся по вкусу всем без исключения путешественицам, тогда как их спутники будут приятно поражены удивительно низкими ценами.

Помимо вещевых рынков в Камбодже, конечно есть множество продуктовых рынков и чтобы лучше разобраться в особенностях кхмерской кухни, вы имеете возможность в моем сопровождении, посетить экзотический азиатский рынок. Самые богатые ряды на рынке – рыбные. Чего тут только не встретишь. От больших речных тигровых креветок (15$ кг) до каракатиц и крабов. Также на камбоджийском рынке невозможно не натолкнуться на лотки с жаренными насекомыми, тут их продают как семечки – на развес.

Центральный рынок в Пномпене

Имеет также названия «Новый» и «Желтый». Это самый большой крытый рынок в Азии, находится недалеко от набережной. Рынок знаменит не только тем, что там можно купить все, но и известен своей необычной архитектурой — построен по французскому проекту в 1930х в стиле арт-деко. Если же вы захотите что-то купить, то это отличное место купить серьезные ювелирные изделия, сувениры, электронику, одежду по низким ценам. Рынок просто огромный и имеет сложную планировку, в его многочисленных рядах очень легко запутаться.

Это место также является раем для любителей реплик часов - точных копии элитных моделей, едва отличимых от оригинала. Хорошая копия швейцарских часов стоит тут 25$, очень хорошая — 50$, а за 100 можно купить и вовсе коллекционную копию.

Русский рынок в Пномпене

Сложно ответить наверняка, почему русским прозвали рынок, где и русских почти не встретишь, но самая популярная версия происхождения названия гласит будто появилось оно еще в «дополпотовские» времена, когда на этом базаре полюбили отовариваться работники посольства СССР. Весь колорит этого рынка практически не изменился с тех пор. Сегодня на нем можно купить практически все: от «брендовых» вещей до бронзовых статуэток Будды.