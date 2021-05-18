Всё о Квебеке

Полезная информация о Квебеке

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Местное время в Квебеке
15:3543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаКвебек
По-английскиQuebec
Столица регионаКвебек является столицей региона
Население города528 595 чел.
АэропортКвебек YQB
Часовой поясAmerica/Toronto
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Квебек на карте

Квебек фото города
Квебек

Популярные экскурсии в Квебеке

Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
Пешеходная экскурсия по Старому Квебеку
$
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Комбинированный тур по Квебеку с выездом на Водопад Монморанси
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Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
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Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур
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